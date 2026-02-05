W sezonie wiosna 2026 świat mody zwraca się ku długim skórzanym płaszczom, które coraz częściej widoczne są na ulicach Mediolanu i innych europejskich stolic stylu. Włoszki pokochały je za uniwersalność, elegancję i wyrazisty charakter. Nowoczesne interpretacje płaszczy ze skóry zachwycają kolorystyką, jakością materiałów i fasonami inspirowanymi latami 90. Zastępując klasyczne trencze, skórzane płaszcze wprowadzają świeżość do damskiej garderoby i są wyborem nie tylko na chłodniejsze dni, ale także na stylowe, miejskie stylizacje w duchu włoskiej nonszalancji.

Skórzane płaszcze jako alternatywa dla trenczy

Jeszcze kilka sezonów temu niepodzielnie rządziły klasyczne paryskie trencze. Jednak już na początku 2026 roku to długie skórzane płaszcze zaczęły dominować wśród trendów zarówno na wybiegach, jak i na ulicach modowych stolic. Włoskie it-girls szybko podchwyciły ten styl, udowadniając, że płaszcz skórzany to nie tylko ochrona przed wiatrem, ale też wyjątkowo modny statement.

Skórzane płaszcze są bardziej trwałe i łatwo je wystylizować, a ich ponadczasowa forma daje nieograniczone możliwości modowe. O ile trencz to synonim klasyki, o tyle płaszcz ze skóry łączy w sobie elegancję i nowoczesność.

Najmodniejsze fasony i kolory skórzanych płaszczy

Wśród skórzanych płaszczy na sezon wiosna 2026 królują długie modele sięgające do połowy łydki, a nawet do kostek. Bardzo popularne są fasony inspirowane latami 90., często uzupełnione paskiem podkreślającym talię lub pudełkowym krojem nawiązującym do dekady lat 80.

Barwy, które zdominowały kolekcje, to przede wszystkim głębokie odcienie brązu – czekolada, karmel, bordo, ale także butelkowa zieleń czy klasyczna czerń. Coraz częściej można spotkać również modele w beżu czy ciemnych odcieniach niebieskiego.

Skóra naturalna czy ekoskóra – co wybrać na wiosnę 2026?

Naturalna skóra to materiał znany z wytrzymałości, odporności na czynniki zewnętrzne oraz doskonałego dopasowania do sylwetki. Jeśli wybierzesz płaszcz z licowej skóry, możesz liczyć na trwałość i szlachetny wygląd.

Jednak z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną, coraz więcej marek sięga po wysokiej jakości ekoskóry, które dzięki nowoczesnym technologiom nie odbiegają wyglądem od naturalnych odpowiedników. Wiele kobiet decyduje się również na kupienie naturalnego skórzanego płaszcza z drugiej ręki, aby dać mu nowe życie.

Jak nosić długi skórzany płaszcz?

Największą zaletą skórzanych płaszczy jest ich uniwersalność. Wiosną 2026 roku w Mediolanie kobiety chętnie łączą je zarówno z casualowymi jeansami, jak i z eleganckimi sukienkami midi. Na ulicach miasta można coraz częściej zobaczyć stylizacje, w których długi skórzany płaszcz występuje w roli głównej, a reszta garderoby stanowi jedynie tło. Włoski styl cechuje połączenie elegancji z codziennym komfortem. Skórzane płaszcze doskonale wpisują się w tę filozofię. Dlatego stylizując je, warto wziąć pod uwagę swoją wygodę.

Popularne są również skórzane total looki, w których przełamaniem może być mięciutki sweter z dzianiny. Najlepiej prezentują się w monochromatycznej, mocnej wersji.

