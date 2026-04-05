Masz dość nudnych trenczy? Tylko spójrz na model z Mohito. Uroczy haft robi robotę
Jeśli masz w szafie klasyczny beżowy trencz, ale coraz rzadziej po niego sięgasz, bo wydaje się zbyt przewidywalny – to znak, że czas na małe odświeżenie garderoby. Model z Mohito pokazuje, że nawet najbardziej ponadczasowy fason może dostać drugie życie. I to takie, które naprawdę przyciąga spojrzenia.
Trencz to jeden z tych elementów garderoby, które wracają co sezon, ale rzadko czymś zaskakują. W tym roku projektanci i sieciówki postawili jednak na detal – subtelny, ale robiący ogromną różnicę. Hafty, aplikacje i faktury pojawiają się tam, gdzie do tej pory królowała gładka tkanina. Dzięki temu klasyka przestaje być oczywista, a zaczyna być ciekawa. I właśnie w tym miejscu pojawia się dwurzędowy trencz z haftem z Mohito.
Trencz, który nie jest już tylko „bezpieczną opcją”
Model z Mohito to klasyczny dwurzędowy fason z paskiem w talii, który pięknie podkreśla sylwetkę. Ma szerokie klapy, długość za kolano i lekko oversizowy krój, który daje swobodę ruchu. To, co go wyróżnia, to delikatny haft w postaci drobnych, rozproszonych motywów na całej powierzchni materiału. Kolor? Ciepły beż, który pasuje do wszystkiego, ale w tej wersji nie jest już oczywisty.
Materiał jest przyjemny w dotyku, lekko sztywniejszy, dzięki czemu płaszcz dobrze trzyma formę. Dostępny w rozmiarach od 32 do 44, kosztuje 349,99 zł. Może się to wydawać sporą kwotą, ale biorąc pod uwagę jakość i detaliczność, to fajna inwestycja w swój styl. To ubranie, które „robi całą stylizację” – wystarczą proste dodatki.
Dlaczego wiosną 2026 warto postawić na haftowany trencz z Mohito?
Trend na zdobione tkaniny nie jest nowy, ale w tym sezonie przybiera bardziej subtelną formę. Zamiast mocnych printów mamy delikatne hafty, które wpisują się w estetykę quiet luxury i effortless chic. Chodzi o to, żeby wyglądać stylowo bez ciężkich, przytłaczających ozdób.
Haftowane elementy pojawiały się już w modzie lat 70., później wracały w stylu boho, a dziś są reinterpretowane w bardziej minimalistyczny sposób. Dzięki temu taki trencz mimo tego, że jest uszyty w myśl nowych trendów, wciąż zachowuje swoją ponadczasową formę.
Do jakiej sylwetki pasuje trencz z Mohito?
Dwurzędowy trencz z paskiem świetnie sprawdza się u sylwetek typu klepsydra i prostokąt – podkreśla talię i nadaje proporcji. Długość za kolano optycznie wydłuża sylwetkę, szczególnie w połączeniu z butami na niewielkim obcasie.
Dla sylwetki typu gruszka będzie dobrym wyborem, bo szerokie klapy równoważą proporcje między górą a dołem. Z kolei przy bardzo drobnej sylwetce może lekko przytłaczać, zwłaszcza jeśli zostanie zestawiony z ciężkimi dodatkami. W takim przypadku warto postawić na lekkie buty i bardziej dopasowane elementy pod spodem.
Tak wystylizuj trencz wiosną 2026
Ten trencz daje ogromne pole do stylizacji, ale nie wymaga kombinowania. Na co dzień wystarczy zestawić go z prostymi jeansami typu straight leg i białym T-shirtem. Do tego mokasyny lub sneakersy i gotowe.
W wersji bardziej eleganckiej świetnie wygląda narzucony na dzianinową sukienkę midi i botki na słupku. Haft dodaje wtedy subtelnej kobiecości, ale nie odbiera stylizacji nowoczesnego charakteru.
Na weekend możesz go połączyć z szerokimi spodniami i cienkim swetrem. To idealny przykład stylizacji bez wysiłku, która wygląda na przemyślaną. Ten model naprawdę robi robotę – i to bez konieczności przekopywania całej szafy.
