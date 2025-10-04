Trencz to klasyk, którego historia sięga początków XX wieku. Pierwotnie był elementem wojskowego munduru: praktyczny, wodoodporny i wygodny, miał chronić żołnierzy przed deszczem i chłodem. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli mody, noszonym zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Popularność zawdzięcza nie tylko funkcjonalności, ale też niezwykłej uniwersalności – pasuje do eleganckich stylizacji z garniturem czy sukienką, a także do codziennych zestawów z jeansami i sneakersami. Jego największą zaletą jest ponadczasowość: trencz od lat powraca w różnych odsłonach, ale wciąż zachowuje swój charakterystyczny, klasyczny urok. To okrycie, które łączy w sobie elegancję, wygodę i nutę nonszalancji, a dzięki różnorodności krojów i tkanin można je dopasować niemal do każdej okazji.

Trencz w krateczkę z kołnierzem ze sztruksu – Pull&Bear

Płaszcz o długości do pół łydki w karmelowym kolorze z dyskretną drobną kratką, która nadaje mu charakteru retro. Ma prosty, rozszerzany do dołu krój, co nie znaczy, że jest nudny, jest wprost przeciwnie – to olbrzymi atut tego trenczu.

Głównym elementem ozdobnym jest tu sztruksowy, ciemniejszy koszulowy kołnierz, który fajnie kontrastuje z resztą płaszcza. Dyskretne niuanse, których jest tu trochę, nie przytłaczają elegancji, którą charakteryzuje się ten trencz. Są tu raglanowe rękawy, paski na rękawach z możliwością regulacji, listwy przy kieszeniach i rozcięcie z tyłu. Wszystko to sprawia, że całość wygląda bardzo szlachetnie i stylowo, a jednocześnie nowocześnie.

Płaszcz zapinany jest na zatrzaski. Wykonano go z recyklowanego atestowanego tworzywa sztucznego. Cena: 349 zł.

Ten trencz jeszcze długo będzie pozostawał w modzie, Fot. materiały prasowe

Propozycje stylizacji

Na co dzień świetnie sprawdzi się w duecie z prostymi jeansami, golfem i botkami na obcasie – wtedy całość nabiera miejskiego, niewymuszonego szyku. Możesz zestawić go także ze zwiewną sukienką midi i kozakami, aby dodać stylizacji lekkości i kobiecości.

W bardziej eleganckim wydaniu trencz doskonale wygląda z cygaretkami, koszulą i mokasynami.

W wersji fantazyjnej i bardzo nowoczesnej możesz połączyć go z szerokimi spodniami z zaszewkami i czekoladowymi sneakersami, co stworzy modny kontrast klasyki i sportowej wygody, a jednocześnie wpisze się w topowy teraz trend wrong jacket. Takie nieoczekiwane połączenia zwykle robią największe wrażenie.

