Ten karmelowy trencz z sieciówki wygląda jak z vintage butiku. To największy hit jesieni 2025
Trencz od dekad pozostaje symbolem elegancji i wygody. Wciąż powraca w modzie, choć za każdym razem w nowej odsłonie. To płaszcz, który sprawdzi się na co dzień i w eleganckich stylizacjach. Jeśli szukasz okrycia, które dodaje klasy i nigdy nie wychodzi z mody, trencz będzie najlepszym wyborem. A model, który wypatrzyłam, jest wprost wyjątkowy.
Trencz to klasyk, którego historia sięga początków XX wieku. Pierwotnie był elementem wojskowego munduru: praktyczny, wodoodporny i wygodny, miał chronić żołnierzy przed deszczem i chłodem. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli mody, noszonym zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.
Popularność zawdzięcza nie tylko funkcjonalności, ale też niezwykłej uniwersalności – pasuje do eleganckich stylizacji z garniturem czy sukienką, a także do codziennych zestawów z jeansami i sneakersami. Jego największą zaletą jest ponadczasowość: trencz od lat powraca w różnych odsłonach, ale wciąż zachowuje swój charakterystyczny, klasyczny urok. To okrycie, które łączy w sobie elegancję, wygodę i nutę nonszalancji, a dzięki różnorodności krojów i tkanin można je dopasować niemal do każdej okazji.
Trencz w krateczkę z kołnierzem ze sztruksu – Pull&Bear
Płaszcz o długości do pół łydki w karmelowym kolorze z dyskretną drobną kratką, która nadaje mu charakteru retro. Ma prosty, rozszerzany do dołu krój, co nie znaczy, że jest nudny, jest wprost przeciwnie – to olbrzymi atut tego trenczu.
Głównym elementem ozdobnym jest tu sztruksowy, ciemniejszy koszulowy kołnierz, który fajnie kontrastuje z resztą płaszcza. Dyskretne niuanse, których jest tu trochę, nie przytłaczają elegancji, którą charakteryzuje się ten trencz. Są tu raglanowe rękawy, paski na rękawach z możliwością regulacji, listwy przy kieszeniach i rozcięcie z tyłu. Wszystko to sprawia, że całość wygląda bardzo szlachetnie i stylowo, a jednocześnie nowocześnie.
Płaszcz zapinany jest na zatrzaski. Wykonano go z recyklowanego atestowanego tworzywa sztucznego. Cena: 349 zł.
Propozycje stylizacji
Na co dzień świetnie sprawdzi się w duecie z prostymi jeansami, golfem i botkami na obcasie – wtedy całość nabiera miejskiego, niewymuszonego szyku. Możesz zestawić go także ze zwiewną sukienką midi i kozakami, aby dodać stylizacji lekkości i kobiecości.
W bardziej eleganckim wydaniu trencz doskonale wygląda z cygaretkami, koszulą i mokasynami.
W wersji fantazyjnej i bardzo nowoczesnej możesz połączyć go z szerokimi spodniami z zaszewkami i czekoladowymi sneakersami, co stworzy modny kontrast klasyki i sportowej wygody, a jednocześnie wpisze się w topowy teraz trend wrong jacket. Takie nieoczekiwane połączenia zwykle robią największe wrażenie.
Czytaj także:
- Weź swoja torebkę i noś ją jak influencerka. Model nie jest istotny
- Postaw na kratę Argyle, a nie pożałujesz. Z tym wzorem nawet niedrogi ciuch wygląda jak luksusowy
- Nie boyfriendy i nie baggy. Jesienią 2025 to te jeansy są idealne dla figury typu gruszka