Trend na warstwowość i modułowe ubrania nie zwalnia tempa. Projektanci coraz częściej proponują rzeczy, które można stylizować na kilka sposobów, zamiast kupować kolejne elementy garderoby. Właśnie dlatego płaszcz z odpinaną kamizelką 2 w 1 z kolekcji hiszpańskiej sieci sklepów Zara przyciąga uwagę. Łączy klasyczny trench z nowoczesną formą kamizelki, tworząc ubranie, które „robi całą stylizację” idealną na wiosnę.

Płaszcz 2 w 1 z Zary – detal, który zmienia wszystko

Model płaszcza z odpinaną kamizelką z Zary kosztuje 499 zł i dostępny jest w klasycznym odcieniu jasnego beżu. To długi trencz z kołnierzem i klapami, zapinany na guziki z przodu, z paskiem z tej samej tkaniny oraz patkami i guzikami na ramionach i mankietach. Kieszenie są dyskretnie ukryte w szwach, co podkreśla minimalistyczny charakter.

Najmocniejszym punktem jest jednak odpinana kamizelka z wycięciami na ramionach oraz asymetryczną tkaniną typu szalik, którą można regulować za pomocą patki. Ten element nadaje całości architektonicznego charakteru i sprawia, że zwykły beżowy płaszcz zamienia się w modowy manifest. Tkanina jest przyjemna w dotyku, lekko strukturalna, dobrze trzyma formę, a przy tym nie jest zbyt ciężka – idealna na wiosenne poranki i chłodniejsze wieczory.

Beżowy trencz z odpinaną kamizelką z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

W kontekście cena do jakości to jeden z ciekawszych modeli w segmencie sieciówkowym. Otrzymujemy dwa efekty w jednym ubraniu: klasyczny trench oraz bardziej awangardową wersję z kamizelką.

Dlaczego vest trench to hit wiosny 2026?

Vest trench wpisuje się w kilka silnych trendów sezonowych jednocześnie. Po pierwsze – powrót do minimalizmu i estetyki quiet luxury. Stonowany beż, czyste linie i dopracowane detale budują wrażenie luksusu bez logo. Po drugie – warstwowość. Możliwość odpięcia kamizelki sprawia, że jedno ubranie daje kilka opcji stylizacyjnych.

Ten fason ma swoje korzenie w klasycznym trenczu Burberry z początku XX wieku, ale dziś jest reinterpretowany w duchu nowoczesnej, miejskiej elegancji. Asymetryczne elementy i zabawa formą nawiązują do estetyki paryskiego street style’u, gdzie nonszalancja spotyka się z precyzją kroju.

To bezpieczny trend, a nie chwilowa moda. Trencz w różnych odsłonach wraca każdej wiosny, a modułowa forma tylko zwiększa jego funkcjonalność.

Dla jakiej sylwetki vest trench sprawdzi się najlepiej?

Długi, lekko oversizowy krój z paskiem świetnie działa przy sylwetce typu klepsydra i prostokąt – pasek podkreśla talię i buduje proporcje. Przy figurze gruszki warto nosić kamizelkę rozpiętą, by optycznie wyrównać linię ramion i bioder. Asymetryczna góra przyciąga wzrok ku górze, co sprzyja balansowaniu proporcji.

Przy sylwetce drobnej i niskiej długość maxi może optycznie skracać nogi, zwłaszcza noszona z płaskim obuwiem. W takim przypadku lepiej postawić na buty na niewielkim obcasie lub odkryć kostkę, podwijając rękawy i eksponując lżejsze elementy stylizacji.

Jak nosić ten płaszcz, by wyglądać modnie, ale naturalnie?

W wersji casualowej zestaw go z jasnymi jeansami o prostej nogawce i skórzanymi balerinami lub loafersami. Kamizelka dodaje charakteru nawet najprostszej stylizacji, więc nie trzeba wielu dodatków. To stylizacja bez wysiłku, która wygląda na dobrze przemyślaną.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Do biura sprawdzi się w duecie z garniturem w odcieniu écru lub czekoladowym oraz minimalistyczną torebką. W weekendowej odsłonie możesz narzucić go na dzianinową sukienkę midi i sneakersy. W każdej z tych opcji to właśnie płaszcz gra pierwsze skrzypce i buduje efekt końcowy.

Vest trench z Zary ma w sobie coś, co trudno podrobić – równowagę między klasyką a modowym twistem. Jeśli szukasz jednego okrycia, które uniesie większość wiosennych stylizacji, ten model zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Czytaj także: