Kobieta może obyć się bez wielu dodatków, ale jest jeden, który każda z nas musi mieć zawsze przy sobie - torebka. To prawdziwa skarbnica drobiazgów, które chcemy mieć pod ręką - od portfela z pieniędzmi i dokumentami, przez ulubioną szminkę i gumy do życia, aż po mniej typowe gadżety (w końcu której z nas nie zdarza się mieć w torebce nietypowego gadżetu, niech pierwsze rzuci kamieniem - ja przez kilka miesięcy nosiłam w swojej śrubokręt). Torebka to po prostu must have każdej kobiety i każdej stylizacji. Dlatego musi być przemyślana.

Wiosną 2026 króluje vibe retro. Właśnie dlatego, niezależnie od tego, czy stawiamy na jeansy jak z lat 90., czy może wolimy cofnąć się jeszcze o kilka dekad, wzorowanie się na oldschoolowych trendach będzie on top. Dlatego retro torebki to pożądany trend tego sezonu. Szczegółnie w bardzo modnym retro odcieniu mokka. Wybrałam 3 modele, które cię zachwycą. Jeden z nich już skradł moje serce.

1. Lakierowana listonoszka na cienkim pasku

Listonoszki to zdecydowanie torebki z retro vibem. Te modele wracają co jakiś czas do trendów, za każdym razem w innym wydaniu. Wiosną 2026 będziemy je nosić na cieniuteńkim pasku. Ważne jest też to, aby były one lakierowane i przypominały nieco regał z lat 80. Taką propozycję zaproponował nam m.in. dom mody Dior. Gdy patrzę na ten model, od razu mam w głowie meblościankę i ten "ejtisowy" vibe.

Lakierowana listonoszka na cienkim pasku, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Tego typu torebka świetnie pasuje do wiosennych outitów. Będzie pięknie prezentować się w kobiecej stylizacji z sukienką i balerinkami. Śmiało jednak można też dopasować ją do retro jeansów i basicowego topu lub klasycznej koszuli. Do tego obowiązkowo balerinki lub buty na obcasie.

2. Retro ball claps rodem z "Dynastii"

O tak, retro ball claps to mój numer 1 na wiosnę. Już jako mała dziewczynka uwielbiałam retro torebki z zapięciami na tzw. kulki. Nosiła ją moja babcia i zawsze ją przymierzałam do swoich outfitów, wyobrażając sobie, że należy do mnie. Po latach chętnie wracałam do modelu mojej babci, choć to była czarna, klasyczna, skórzana torebka. Dziś stawiamy na wersję mokka.

Taka mlecznobrązowa torebka może mieć zapięcia na kulki, ale jednocześnie może mieć bardziej "fikuśne" zapięcie w tym stylu - np. w formie kokardki czy motylka. Wszystko zależy od naszej estetyki oraz firmy, na jaką się zdecydujemy. Bottega Veneta proponuje np. płaski zatrzask. Z kolei Coach ma w swojej kolekcji idealną okrągłą torebkę z dużymi kulkami.

Retro ball claps Bottega Veneta i Coach, Fot. spotlight.launchmetrics.com

3. Duża kopertówka w stylu shopper

Shopperki od lat nie wychodzą z mody, ale od jakiegoś czasu hitem są ogromne kopertówki. W zasadzie są to torby z króciutkim paskiem, które niczym kopertówki nosimy pod pachą, ale bardziej przypominają one shopperki. Można je nosić zarówno do sportowych, jak i elegnackich outfitów. Bottega Veneta proponuje np. zestawienie takiej torebki z płaszczem i długimi rękawiczkami idealnie komponującymi się z tym modelem.

Duża kopertówka w stylu shopper, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dla mnie to doskonała opcja na wyjście na miasto. Wystarczy założyć super modne balloon jeans, do tego dopasować klasyczny top, trampki i właśnie taką dużą kopertówę. Można też postawić na bardziej elegancką opcję - z sukienką i sandałkami. To też świetna opcja do pracy, bo zmieścimy w niej dużo rzeczy, a dobrze będzie prezentować się z garniturem i mokasynami.

