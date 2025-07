Jesień to pora roku, która rządzi się swoimi prawami - zarówno jeśli chodzi o elementy garderoby, jak i dodatki do stylizacji. Dopiero, co pisałam, że Dunki pokochały te klapki, a ten model doskonale sprawdzi się jesienią. Warto też zastanowić się nad torebką, którą będziemy wtedy nosić. Jesień jest specyficzna jeśli chodzi np. o kolorystykę oraz to, jakie modele pasują do płaszcza czy ramoneski. Ta listonoszka vintage będzie hitem jesieni 2025, bo jest uniwersalna.

Reklama

Listonoszka vintage będzie hitem jesieni 2025

Jesienią, gdy na dworze jest pochmurnie, chętnie będziemy stawiać na dopamine bag, która poprawi nam nastrój. Jednak w przypadu bardziej formalnych i eleganckich stylizacji niezastąpiony może się okazać ten model.

Listonoszka vintage to zawsze dobra i bezpieczna opcja, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na model, który ci zaproponuję. Jest dość pojemna torebka - nawet jak na to, że jest stosunkowo mała. Dodatkowo ma bardzo modny odcień obsidian black.

Listonoszka w kolorze obsidian black za 65,90 zł ze Stradivariusa

Ta listonoszka znalazła się w ofercie sieci sklepów Stradivarius. Nie jest duża, ale dzięki kwadratowemu formatowi jest dość pojemna. Na pewno zmieścisz do niej małą portmonetkę, telefon, ulubioną szminkę i kluczyki do samochodu. To jednak nie koniec zalet tego modelu.

Torebka ze Stradivariusa ma dwa uchwyty, co jest prawdziwym game changerem, jeśli chodzi o ten sezon. Możesz ją nosić na ramieniu zawieszoną na złotym łańcuszku. Warto też zdjąć ten pasek i trzymać ją w ręce, dzięki czemu będziesz wyglądać jeszcze bardziej stylowo.

Listonoszka dostępna jest w 4 wersjach kolorystycznych. Nam najbardziej podoba się czarna w odcieniu obsidian black, która jednocześnie matowa i błyszcząca. Nie świeci się, ale nie brakuje jej połysku. Ciekawą wersją kolorystyczną jest również cherry red. Ta torebka kosztuje 65,90 zł.

Reklama

Listonoszka w kolorze obsidian black za 65,90 zł ze Stradivariusa, Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

Mała listonoszka - inspiracje do stylizacji

Taka torebeczka świetnie sprawdzi się do wielu stylizacji - zarówno tych bardziej casualowych, jak i eleganckich. Wybrałam 5 inspiracji, które mogą ci się spodobać. Na jaki outfit się zdecydujesz?