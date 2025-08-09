Reklama

Wiemy już, że modne kolory na sezon jesień-zima 2025/2026 to odcienie ziemiste, ale absolutnym hitem w tym czasie będzie... czekoladowy brąz. To ten odcień zdominuje trendy i będzie widoczny niemal wszędzie. Również w galanterii. Niedawno pisałam, że czekoladowa torebka półksiężyc z Reserved to hit jesieni 2025. Teraz czas na inny tego typu dodatek. Okazuje się bowiem, że chocolate shopper bag to modna torba na jesień i zimę 2025. Jest duża, pojemna i dzięki temu bardzo praktyczna. Znalazłam 3 modele, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.

1. Zamszowa torba shopper z Mango

Połączenie zamszu i brązu zawsze prezentuje się niezwykle elegancko. Szczególnie w tym wypadku. To skórzany model z długim paskiem, dzięki czemu można nosić go zarówno na ramieniu, jak i na przedramieniu. W środku posiada wewnętrzną kieszeń, w którą można włożyć np. dokumenty.

Taka torba świetnie będzie się prezentować w zestawieniu z wysokimi zamszowymi kozakami. Do tego warto sięgnąć po trencz w chłodniejsze dni. Zamszowy shopper z Mango kosztuje 749,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Zamszowa torba shopper z Mango
Zamszowa torba shopper z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

2. Brązowa torebka shopper Gino Rossi z CCC

Również w ofercie CCC znajdziemy bardzo modną torbę. To shopperka wykonana z imitacji naturalnej skóry. Ma stosunkowo prosty kształt, dzięki czemu jest na tyle uniwersalna, że będzie pasować niemal do wszystkiego.

Taką torbę warto połączyć z kozakami lub mokasynami. Do tego koniecznie złote dodatki - np. kolczyki lub obszerne pierścionki, które są hitem tego sezonu. Torebka Gino Rossi dostępna jest również w dwóch innych wersjach kolorystycznych - karmelowej i czarnej. W każdym przypadku kosztuje 329,99 zł.

Brązowa torebka shopper Gino Rossi z CCC
Brązowa torebka shopper Gino Rossi z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

3. Duża skórzana bordowa torebka damska Ochnik

Na koniec skórzana, błyszcząca torebka - dla fanek bardziej wyrazistych dodatków. Choć jest w bordowym odcieniu, wpada swoją barwą w czekoladową. Poza tym bordo to również najmodniejszy kolor jesieni i zimy 2025.

Torebka marki Ochnik to model, który pomieści wszystko, a dzięki połyskowi pasuje zarówno na co dzień, jak i do bardziej eleganckich sytuacji. Posiada jednokomorowy fason zapinany na wygodne zapięcie magnetyczne. Kosztuje 649,90 zł.

Duża skórzana bordowa torebka damska Ochnik
Duża skórzana bordowa torebka damska Ochnik, Fot. materiały promocyjne, ochnik.com
