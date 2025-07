Paryskie it-girls pokochały ten trend już dawno i noszą go niemal na wszystkim. Panterka, bo o tym wzorze mowa, od wielu sezonów króluje na francuskich ulicach. U nas wciąż jednak podchodzimy do niej dość zapobiegawczo. A szkoda, bo tuż obok modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025, to właśnie panterka będzie hitem w tym okresie. Zwłaszcza jeśli sięgniemy po nią jako dodatek do stylizacji. Ten kuferek z CCC to kwintesencja french chic, a do tego zawiera dwa największe trendy sezonu. Tylko zobacz, jak wygląda.

Paryżanki już kochają to połączenie, a teraz czas na ciebie

Torebka to najważniejszy dodatek do stylizacji dla każdej kobiety - no, może poza butami. To jednak odpowiednio dobrany kuferek jest w stanie stać się wisienką na torcie, jakim jest cały look. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jakie są trendy w torebkach na dany sezon.

Dopiero, co pisałam o pewnym dodatku, który wygląda jak luksusowy model, a to torebka za 49,90 zł idealna na jesienne dni. W tym sezonie hitem będzie także listonoszka vintage, która ma modny kolor obsidian black. A gdyby tak do tego odcienia dodać najmodniejszy wzór sezonu, czyli panterkę? Francuskie it-girls już kochają to połączenie.

Kuferek z CCC to kwintesencja french chic

Czarny kuferek z panterkową klapą to must-have na jesień 2025. Właśnie taki model znalazł się w asortymencie popularnej sieci CCC. W sklepach tej marki są bowiem dostępne nie tylko najpiękniejsze white slingback, czyli ponadczasowy model butów, ale też hitowe torebki.

Kuferek z panterkowym wzorem z CCC to produkt marki DeeZee. Jest dostępny w jednym rozmiarze, za to posiada dwie sprzączki - jedną przy klapie, żeby nosić ją w ręce, a także jedną w postaci długiego paska do zarzucenia na ramię. To idealna torebka zarówno do klasycznych stylizacji, jak i tych bardziej odważnych. Kosztuje 199,99 zł.

Czarny kuferek z panterką z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Kuferek z panterką - inspiracje

Czarny kuferek z panterką to idealny wybór do jesiennych stylizacji. Świetnie będzie pasował zarówno do balerin w stylu Mary Jane o takim samym princie, jak również do zamszowych botków na obcasie. To idealny dodatek i do trencza, i do skórzanej ramoneski. Znalazłam 5 stylizacji na jesień, do których warto wybrać ten kuferek.