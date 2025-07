Torebka to najważniejszy dodatek do każdej stylizacji. Warto zatem, aby była nie tylko praktyczna, ale też dodawała nam uroku. Dopiero, co pisałam, że nasza redakcja jest jednogłośna: koszyk to najlepszy wybór na lato. Chyba że ma ustąpić miejsca takiej torebce, jaka znalazła się w promocyjnej ofercie marki Wittchen. Ten model to dopamine bag, czyli od razu powinien poprawić nastrój każdej pani, która się na niego zdecyduje.

To najpiękniejsza dopamine bag, jaką widziałam

Na stronie internetowej marki Wittchen, w zakładce wyprzedaże, znalazłam torebkę, która od razu mnie zauroczyła. To piękny, pleciony model w stylu crossbody, który nie dość, że rewelacyjnie pasuje do letnich stylizacji - niezależnie od tego, czy wybierzemy opcję elegancką, czy może bardziej sportową.

Tego typu torebka świetnie wpisuje się w nurt dopamine dressing, czyli elementów garderoby poprawiających nastrój. A wszystko ze względu na intensywne kolory nici, z których została wykonana.

Damska pleciona torebka crossbody Wittchen za 159,90 zł

Damska pleciona torebka crossbody to wielobarwny model stworzony z trwałego polipropylenu i poliuretanu. Ma złoty łańcuszek i prezentuje się niezwykle kobieco. W dodatku jest leciutka, więc jedyny ciężar, jaki będziemy nosić, to ten, który do niej włożymy.

Ten model posiada regulowany pasek, więc śmiało można ją dopasować do swojego wzrostu. Warto ją nosić nie tylko na łańcuszku, ale również w ręce - jako klasyczną, elegancką kopertówkę.

Taka pleciona torebka aktualnie kosztuje 159,90 zł. Dostępna jest także w innych wariantach kolorystycznych - czarnym, beżowym, niebieskim i różowym - dwa ostatnie również wpisują się w nurt dopamine bag.

Damska pleciona torebka crossbody Wittchen, Fot. materiały promocyjne, wittchen.com

Dopamine bag - jaka to torebka?

Dopamine bag nie bez powodu nosi tak enigmatyczną nazwę. Ma ona bowiem na celu podniesienie poziomu dopaminy w naszym organizmie, czyli po prostu stanie się poprawiaczem humoru. Już Marilyn Monroe mówiła, że "pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". A nabycie takiej, kolorowej torebki, bez wątpienia poprawia nastrój.

Tym samym, gdy wpiszemy hasło "dopamine bag", wyświetli nam się cały katalog różnokolorowych modeli torebek od wielu marek. Aktualnie moją uwagę przykuł przede wszystkim Wittchen, który ma w swojej ofercie model całkowicie różniący się od pozostałych. I jest nim właśnie pleciona torebka crossbody.