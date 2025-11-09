Po kilku sezonach, gdy królowały minimalistyczne torebeczki, wracamy do praktycznych opcji. Torby XXL znów są hitem. Niedawno pisałyśmy, że brązowe shoppery to hit jesieni. Zimą również nie rozstaniemy się z dużymi dodatkami. Na wybiegach znanych marek królowały torby w wersji XXL. Wielgachne modele mogłyśmy podziwiać m.in. na wybiegu marki Bottega Vaneta. Okazuje się, że podobne torby XXL dostaniemy także w Zarze i Mango. Zobacz, jak prezentują się opcje z popularnych sieciówek.

Myślałam, że to torba XXL Bottega Vaneta, a tu niespodzianka

Na wybiegu podczas pokazu marki Bottega Vaneta królowały torby XXL. Skórzane modele w wersji big to absolutny HIT tego sezonu. Zimą będziemy dumnie nosić je do płaszczy i puchówek. Pasują zarówno do eleganckich, jak i bardziej casualowych stylizacji. A do tego są niezwykle praktyczne. Zobacz, jak wygląda hitowy model Bottega Vaneta.

Torba XXL Bottega Vaneta, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Gdy ostatnio przeglądałam Internet, natknęłam się na torbę XXL i w związku z tym od razu pomyślałam, że to pewnie model Bottega Vaneta. Nie mogłam pomylić się bardziej. Okazało się bowiem, że to popularna hiszpańska sieciówka.

Skórzana torba XXL z Zary to HIT

Skórzana torba XXL z Zary to HIT jesieni i zimy 2025/2026. To wersja w stylu shopper. Ma brązowy kolor i jest nabłyszczana, dzięki czemu prezentuje się modnie i stylowo. Ten model posiada pasek na ramię, dzięki czemu możemy nosić go jak klasyczną shopperkę, ale też dumnie dzierżyć w dłoni, jeżeli będziemy chciały stworzyć stylizację rodem z mediolańskiego wybiegu.

W środku torby znajduje się małe etui-portfelik, do którego możemy wrzucić cenne drobiazgi, aby nie znajdowały się na wierzchu jak w każdej innej shopperce. Ten model z Zary dostępny jest także w wersji granatowej. Oba kosztują 899 zł.

Skórzana torba XXL z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Skórzana torebka XXL jeszcze taniej w Mango

Jeżeli nie chcesz wydawać kroci na torebkę, mam dla ciebie także alternatywę z Mango. To również duża, skórzana torebka z uchwytami. Taką torbę śmiało można nosić w ręce jako większą kopertówkę lub aktówkę. Posiada też jednak długi doczepiany pasek, jeżeli będziemy chciały zawiesić ją na ramię dla wygody.

Torba z Mango również ma modny brązowy kolor i jest nabłyszczana, więc prezentuje się niemal tak elegancko jak model z Zary. Dodatkowo posiada zamek błyskawiczny i ozdobną kłódkę, która dodaje jej oryginalności. Za tę opcję należy zapłacić 319,99 zł.

Skórzana torebka XXL z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

