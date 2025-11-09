Myślałam, że to torba XXL Bottega Vaneta, a to Zara. Podobna jeszcze taniej w Mango
Skórzana torba XXL z Zary to HIT sezonu! Do złudzenia przypomina ogromne torby, które mogłyśmy podziwiać na wybiegu podczas pokazu Bottega Vaneta. Jeszcze tańszy model znalazłam w Mango. Zobacz, jak wyglądają te torebki.
Po kilku sezonach, gdy królowały minimalistyczne torebeczki, wracamy do praktycznych opcji. Torby XXL znów są hitem. Niedawno pisałyśmy, że brązowe shoppery to hit jesieni. Zimą również nie rozstaniemy się z dużymi dodatkami. Na wybiegach znanych marek królowały torby w wersji XXL. Wielgachne modele mogłyśmy podziwiać m.in. na wybiegu marki Bottega Vaneta. Okazuje się, że podobne torby XXL dostaniemy także w Zarze i Mango. Zobacz, jak prezentują się opcje z popularnych sieciówek.
Myślałam, że to torba XXL Bottega Vaneta, a tu niespodzianka
Na wybiegu podczas pokazu marki Bottega Vaneta królowały torby XXL. Skórzane modele w wersji big to absolutny HIT tego sezonu. Zimą będziemy dumnie nosić je do płaszczy i puchówek. Pasują zarówno do eleganckich, jak i bardziej casualowych stylizacji. A do tego są niezwykle praktyczne. Zobacz, jak wygląda hitowy model Bottega Vaneta.
Gdy ostatnio przeglądałam Internet, natknęłam się na torbę XXL i w związku z tym od razu pomyślałam, że to pewnie model Bottega Vaneta. Nie mogłam pomylić się bardziej. Okazało się bowiem, że to popularna hiszpańska sieciówka.
Skórzana torba XXL z Zary to HIT
Skórzana torba XXL z Zary to HIT jesieni i zimy 2025/2026. To wersja w stylu shopper. Ma brązowy kolor i jest nabłyszczana, dzięki czemu prezentuje się modnie i stylowo. Ten model posiada pasek na ramię, dzięki czemu możemy nosić go jak klasyczną shopperkę, ale też dumnie dzierżyć w dłoni, jeżeli będziemy chciały stworzyć stylizację rodem z mediolańskiego wybiegu.
W środku torby znajduje się małe etui-portfelik, do którego możemy wrzucić cenne drobiazgi, aby nie znajdowały się na wierzchu jak w każdej innej shopperce. Ten model z Zary dostępny jest także w wersji granatowej. Oba kosztują 899 zł.
Skórzana torebka XXL jeszcze taniej w Mango
Jeżeli nie chcesz wydawać kroci na torebkę, mam dla ciebie także alternatywę z Mango. To również duża, skórzana torebka z uchwytami. Taką torbę śmiało można nosić w ręce jako większą kopertówkę lub aktówkę. Posiada też jednak długi doczepiany pasek, jeżeli będziemy chciały zawiesić ją na ramię dla wygody.
Torba z Mango również ma modny brązowy kolor i jest nabłyszczana, więc prezentuje się niemal tak elegancko jak model z Zary. Dodatkowo posiada zamek błyskawiczny i ozdobną kłódkę, która dodaje jej oryginalności. Za tę opcję należy zapłacić 319,99 zł.
