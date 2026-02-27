Która kobieta nie kocha pierścionków? Ta niby niepozorna biżuteria jest w stanie uzupełnić naszą stylizację, a jednocześnie podkreślić jej subtelność. Dobrze dobrany pierścionek wystarczy za wszystkie dodatki. Świetnie komponuje się bowiem nie tylko z elementami garderoby, ale też np. ze stylizacją paznokci. Właśnie dlatego kobiety je uwielbiają i tym samym jest to doskonały pomysł na prezent na Dzień Kobiet, jeśli szukasz wyjątkowego podarku dla swojej ukochanej lub... masz ochotę sprawić prezent sama sobie. Wybrałam 3 minimalistyczne modele, które świetnie się prezentują, a jednocześnie nie są tak zobowiązujące jak pierścionek zaręczynowy.

1. Srebrny pierścionek Tous

Ten pierścionek to propozycja dla kobiet, które cenią minimalistyczną biżuterię, ale jednocześnie nie lubią nudy. Wykonany ze srebra z laboratoryjnie hodowanym kamieniem szlachetnym zachwyca lekkością. Taka biżuteria jest na tyle subtelna, że nie dominuje stylizacji, ale delikatnie ją podkreśla w nurcie quiet luxury. Z daleka może się wydawać niepozorna, ale gdy przyjrzymy się jej z bliska, dostrzeżemy detale, które świadczą o jej wyjątkowości. Dlatego to idealna opcja, jeżeli szukasz prezentu na Dzień Kobiet, którym docenisz bliskość swojej ukochanej, jednocześnie zapewniając ją o swoich uczuciach.

Pierścionek wchodzi w skład kolekcji Tous Mesh LGG. Można zatem skomponować z nim cały zestaw, dobierając do tego równie oryginalną bransoletkę oraz kolczyki. Tylko od ciebie zależy, czy postawisz na komplet, czy skupisz się na pierścionku, który będzie symbolicznym, a zarazem zjawiskowym upominkiem.

2. Pierścionek z awenturynem Ania Kruk

Jeżeli twoja ukochana jest fanką biżuterii vintage, ten pierścionek z pewnością jej się spodoba. To uroczy, pozłacany krążek ozdobiony awenturynem - kamieniem o wielu znaczeniach. Przede wszystkim jest symbolem szczęścia i sukcesów. Oprócz tego zapewnia równowagę emocjonalną i spokój. Wzmacnia też nasze szanse na rozwój osobisty.

Taki pierścionek będzie doskonałym uzupełnieniem minimalistycznych stylizacji. Świetnie sprawdzi się też wiosną, gdy przyroda rozkwita - będzie bowiem doskonale komponował się z zielenią na drzewach. Każda kobieta będzie zachwycona takim podarkiem.

Pierścionek z awenturynem Ania Kruk, Fot. materiały prasowe, Ania Kruk

Warto dodać, że marka Ania Kruk ruszyła właśnie z nową kampanią marketingową - dedykowaną Dniu Kobiet. „Bolder Than Ever" celebruje kobiety dojrzałe, które nie boją się być sobą. Jej głównym przesłaniem jest szacunek do kobiecego wieku, mądrości zdobytej dzięki doświadczeniom oraz naturalnie zmieniającego się ciała.

3. Pierścionek z sercem Pandora

A jeśłi chcesz zapewnić ukochaną o swoich uczuciach, mam dla ciebie wyjątkową propozycję. Nic bowiem nie symbolizuje tak miłości jak serce. Marka Pandora ma w swojej ofercie pozłacany pierścionek z kamieniem właśnie w kształcie tego symbolu. Może on być czerwony, biały lub różowy - w zależności od tego, jaki gust ma twoja ukochana.

Czerwony będzie wyjątkowo zapewniał o miłości. Biały to klasyka - będzie idealny dla minimalistek, które nie lubią się wyróżniać. Natomiast różowy jest niezwykle delikatny i będzie pasował niemal do wszystkiego, chociaż zostawia delikatny vintage vibe.

Pierścionek z sercem Pandora, Fot. materiały prasowe, Pandora

