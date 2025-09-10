Torebka to nieodłączny element każdej stylizacji. To właśnie ona jest w stanie uzupełnić nasz outfit i nadać mu charakteru. Szczególnie jeśli ją spersonalizujemy w stylu it-girls. To właśnie influencerki przywróciły na nowo modę na wszelkiego rodzaju zawieszki, które mają nadać torebce oryginalnego charakteru. Tego typu tuning na dobre zagościł również na wybiegach, np. podczas pokazów Miu Miu. Ale to żadna nowość. Wystarczy spojrzeć na legendarną torebkę Hermes i Jane Birkin, która uwielbiała ją personalizować na swój sposób. Zobacz, jaka dokładnie biżuteria do torebek to hit 2025 roku.

Od Birkin, aż do Miu Miu - biżuteria do torebek to hit 2025 roku

Hermes Birkin to jeden z najpopularniejszych modeli torebek na świecie, który powstał całkowicie przypadkiem. Gdy w 1984 roku aktorka wsiadła na pokład samolotu z typowym dla siebie koszykiem, który się nie zamykał, poczuła frustrację związaną z brakiem wygody i komfortu, który wiązał się z umieszczeniem torebki w luku bagażowym. Okazało się, że koło niej siedzi prezes grupy Hermes, który specjalnie dla niej stworzył dedykowany model. A ten stał się popularny na całym świecie i dziś uznawany jest za... kultowy.

James Birkin była jednak gwiazdą, której kreatywność nie kończyła się na scenie. Aktorka wielokrotnie pokazywała, że ozdabia swoją Birkin różnymi błyskotkami, aby odróżnić ją od innych egzemplarzy porozrzucanych po całym świecie. I to właśnie ona stała się pionierką biżuterii dla torebki.

Jane Birkin i jej torebka Hermes ozdobiona charmsami, Fot. gettyimages.com, Marc Piasecki, Contributor/gettyimages.com, Jun Sato, Contributor

Następnie zawieszki do torebek przeżyły renesans w latach 90. Wówczas popularne charmsy nosiły nie tylko gwiazdy, ale też kobiety na całym świecie. Plecione, kolorowe, im bardziej wyróżniające się, tym lepiej. Dziś wracają do łask, ale w bardziej eleganckiej wersji, choć... wyjątkiem mogło być Labubu, które zawojowało pierwszą połowę tego roku.

Biżuteria dla torebki - jaką wybrać w tym sezonie, aby się wyróżnić?

W ostatnich miesiącach wszelkiego rodzaju zawieszki do torebek zalały świat mody. Szczególnie w oczy rzucały się popularne maskotki Labubu, czyli małe futrzaste stworki, które zostały stworzone przez artystę z Hongkongu, Kasinga Lunga, na wzór bohaterów bajki dla dzieci „The Monsters”. Na początku miały być właśnie zabawką dla milusińskich, ale szybko się okazało, że zdominowały świat mody. Futrzana zawieszka zaliczyła debiut podczas Fashion Weeku w Mediolanie, a potem była widoczna niemal w każdej modowej stolicy.

Labubu przy torebkach, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czy Labubu zostanie z nami na dłużej?

Na szczęście, lub też nieszczęście dla fanów tego rodzaju zawieszki przy torebce, Labubu powoli staje się passe. Tego typu futrzana zawieszka nie jest już widoczna w trendach na ten sezon. Musi ustąpić miejsca prawdziwe biżuterii do torebek, która nie dość, że nadaje im oryginalnego charakteru, to jeszcze sprawia, że niektóre modele wyglądają jak małe dzieła sztuki.

Zawieszki do torebek na jesień i zimę 2025

W ostatnich sezonach wiele marek wzięło na tapet torebkę Birkin i idąc wzorem nieżyjącego już gwiazdy, zaczęło przywieszać do swoich modeli torebek różne dodatki. Ten trend przede wszystkim był widoczny na wybiegach Miu Miu. Marka nie tylko pokazywała swoje modele z eleganckimi zawieszkami, ale szła też w nietypowe rozwiązania. I tak oto mogliśmy zobaczyć np. kultową "bagietkę" Miu Miu z dodatkiem... kluczy. W innych przypadkach modele zostały przyozdobione m.in. praktycznymi woreczkami oraz uroczymi kłódeczkami.

Torebki Miu Miu z kluczami i paskiem, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Ostatnio coraz więcej kobiet stawia na dość praktyczną opcję i oprócz kluczy... przywiesza do torebek np. spinki do włosów. Ale nie zwykłe wsuwki czy żabki. To duże spinki w stylu lat 90. - np. w postaci kwiatka, które są oryginalną ozdobą każdej torebki. Szczególnie podoba mi się połączenie chocolate bag z różową spinką.

Moje must have tego sezonu jest jednak zupełnie inne. To... pasek. Również na pokazie Miu Miu mogliśmy dostrzec torebki przepasane różnymi paskami z klamrami, które wyglądają jak podebrane ze szlufek spodni. Do tego można doczepić mniejszą torebeczkę, w której znajdą się np. kluczyki do samochodu czy nasza ulubiona pomadka. Ciekawym rozwiązaniem jest też zawieszenie słuchawek, które z reguły mogą nie zmieścić się do torebki, a tu proszę... taka praktyczna opcja.

Oryginalne zawieszki do torebek, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne zawieszki do torebki - inspiracje

To jednak nie koniec inspiracji związanych z biżuterią do torebek na jesień i zimę 2025. Swoje propozycje na wybiegach przedstawiły też inne marki, m.in. Balenciaga. Ja znalazłam 5 różnych inspiracji na takie ozdobienie torebki. W ten sposób nadasz jej indywidualnego charakteru, sprawiając, że nikt nie będzie miał takiego samego modelu jak ty. Dodatkowo będziesz w stanie wyrazić swoją osobowość. A czy w modzie może być coś piękniejszego? Sama zobacz, która z tych opcji podoba ci się najbardziej.