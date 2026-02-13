Powrót do prostych form i miękkich faktur widać na ulicach Kopenhagi, Mediolanu i Paryża. Trend sezonowy kręci się wokół retro minimalizmu i dodatków, które wyglądają jak wyjęte z szafy z lat 90., ale w nowoczesnym wydaniu. Właśnie dlatego mini bowling bag wraca do gry. Model „Skórzana torebka na ramię” z Zary w odcieniu ciepłego brązu z efektem suede idealnie wpisuje się w ten klimat i ma wszystko, by stać się hitem danego roku.

Retro forma, która znów rządzi na ulicach

Bowling bag ma charakterystyczny, lekko zaokrąglony, podłużny kształt z krótkimi rączkami. Ten fason był ikoną przełomu lat 90. i 2000., a dziś wraca w wersji mini. Model z Zary wykonany jest ze skóry z wykończeniem przypominającym zamsz w ciepłym, przygaszonym brązie. Ma podwójne uchwyty, zapięcie na suwak i kompaktowe wymiary, które mieszczą najpotrzebniejsze rzeczy.

Cena 179 zł w kontekście wykonania ze skóry i dopracowanego wykończenia wypada bardzo korzystnie, jeśli spojrzymy na stosunek ceny do jakości. Torebka jest miękka, przyjemna w dotyku, ale trzyma formę, dzięki czemu wygląda elegancko nawet w prostej stylizacji z jeansami i T-shirtem.

Mini bowling bag z Zary, fot. mat. prasowe Zara

Dlaczego właśnie teraz warto wybrać tę torebkę?

Suede wraca razem z fascynacją estetyką boho i soft retro. Widzimy go nie tylko na kurtkach i balerinach, ale też właśnie na torebkach. Miękka faktura ociepla stylizację i dodaje jej głębi, nawet jeśli całość opiera się na neutralnych kolorach. To bezpieczny trend – zamiast sezonowej ekstrawagancji dostajemy ponadczasową formę w modnym wykończeniu.

Mini rozmiar wpisuje się z kolei w potrzebę uproszczenia. Nosimy mniej, wybieramy świadomiej. Mała bowling bag to taki element, które "robi" całą stylizację. Dzięki niej będziesz wyglądać modnie nawet w basicach.

Do jakiego stylu pasuje mini bowling bag?

Ten model idealnie odnajduje się w estetyce minimalistycznej i quiet luxury. Proste fasony, neutralna paleta barw i dobre materiały to jego naturalne środowisko. Wystarczy wełniany płaszcz, proste spodnie i mokasyny, by torebka wyglądała jak element przemyślanego, kapsułowego zestawu.

Świetnie działa też w klimacie soft boho – z dzianinową sukienką, zamszowymi kozakami i delikatną biżuterią. Dzięki suede zyskuje lekko artystyczny charakter, ale nadal pozostaje elegancka. W stylu casual chic noś ją z jeansami straight leg i oversizową marynarką. To detal, który podnosi codzienny look i sprawia, że nawet najprostszy zestaw wygląda jak dopracowana stylizacja z ulic modowych stolic.

W wersji codziennej noś ją z prostymi jeansami straight leg, białą koszulą i mokasynami. Brązowe suede pięknie łączy się z denimem i odcieniami ecru. W stylu biurowym zestaw ją z garniturem w kolorze czekolady lub szarości – torebka doda miękkości formalnemu lookowi.

Na weekend sprawdzi się w duecie z dzianinową sukienką midi i kozakami z szeroką cholewką. Jeśli lubisz kontrasty, połącz ją z oversizową marynarką i sportowymi sneakersami. To detal, który spina całość i sprawia, że nawet najprostszy zestaw wygląda jak przemyślana stylizacja z moodboardu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: