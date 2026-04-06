Lady Dior to torebka wyjątkowa, a cała jej siła polega na prostocie. Powstała w 1994, ale przełomowym rokiem, który przypieczętował jej status it-bag, był 1995. Wtedy właśnie narodziła się legenda, która po dziś dzień jest obiektem pożądania fashionistek.

Mamy rok 1994. Gianfranco Ferré właśnie pracuje nad nowym dziełem dla domu mody Dior: torebką Chouchou (z francuskiego ulubieniec/pupil, pierwotna nazwa torebki Lady Dior). Jej krój jest prosty, kuferkowy, wyróżnia ją pikowanie w stylu cannage, które zainspirowane jest krzesłami Napoleona III. Posiada także metalowe zawieszki, które układają się w napis DIOR. Uszy torebki są niewielkie, to typowy fason do noszenia w dłoni. Elegancki, minimalistyczny i klasyczny.

O jej statusie it-bag zadecydował... przypadek. W 1995 roku księżna Diana otrzymuje swój pierwszy model od pierwszej damy Francji, Bernadette Chirac, przy okazji otwarcia retrospektywy Paula Cézanne’a w paryskim Grand Palais. Wówczas Chouchou jeszcze nie była w sprzedaży, więc był to naprawdę wyjątkowy prezent.

Księżna Diana i Bernadette Chirac w 1995 roku, Fot. Getty Images, Patrick Durand, Contributor

Księżna otrzymała wówczas klasyczny czarny model torebki. Od samego początku zapałała do niej wyjątkową sympatią i pokazywała się z nią wielokrotnie. Z tym fasonem tworzyła przeróżne zestawienia, korzystając z uniwersalności czerni i łącząc ją z innymi odcieniami.

Księżna Diana z czarną torebką Lady Dior, Fot. Getty Images, Tim Graham, Contributor

Jak Chouchou stała się Lady Dior?

W późniejszym czasie kolekcja torebek Chouchou, które posiadała u siebie księżna Diana, poszerzyła się również o inne rozmiary i opcje kolorystyczne, np. beż. Lady Di wybierała ją bardzo często i nic dziwnego. Ta torebka, zgodnie ze swoją pierwotną nazwą, miała stać się ulubieńcem. Poręcznym wyborem, który pasuje do codziennych i eleganckich stylizacji. Ma pomieścić potrzebne rzeczy, ale jednocześnie zachowywać klasę i formę.

Księżna nosiła ją tak często, że bardzo szybko ten fason stał się z nią skojarzony. Był jej ikonicznym lookiem, do tego stopnia, że w 1996 roku dom mody Dior zdecydował się na zmianę nazwy modelu na Lady Dior, na cześć właśnie Diany.

Lady Dior współcześnie

Klasyczna wersja Lady Dior po dziś dzień jest produkowana, a od czasu do czasu pojawiają się limitowane edycje, wyróżniające się kolorem czy materiałem, z której jest wykonana. Mamy do wyboru również kilka wielkości torebek, aby móc dopasować ją do naszych preferencji.

Torebki są szyte ręcznie, a każda z nich wykonana jest z ponad 140 elementów. Taka dbałość i precyzja w połączeniu ze sławą, którą przyniosła jej księżna Diana, sprawiły, że stała się legendarnym fasonem, chętnie wybieranym przez fashionistki.

Współczesne wydanie torebki Lady Dior, Fot. Getty Images, Ussin Yala, Edward Berthelot, Raimonda Kulikauskiene, Contributor

