90's denim wraca z przytupem. Te spodnie fashionistki noszą wiosną w jeden konkretny sposób
Jeansy jak z lat 90. wracają do łask. Klasyczne spodnie o prostym kroju znów stają się must have. Wiosną 2026 wyróżnia je jednak pewien mały detal. Sprawdź sama.
W sezonie wiosennym moda na jeansy jak z lat 90. powraca z pełną mocą, inspirując kolejne pokolenia. Klasyczne straight legi w spranym kolorze to wybór, który nie tylko podkreśla indywidualny styl, ale też zapewnia wygodę na co dzień. W 2026 roku fashionistki noszą go w jeden konkretny sposób.
Jeansy z lat 90. królują w trendach
Jeansy z lat 90. charakteryzują się przede wszystkim prostą nogawką, średnim lub wysokim stanem i brakiem zbędnych ozdób. To sprawia, że są niezwykle uniwersalne, a jednocześnie wygodne. Prosty krój pasuje do wielu sylwetek, nie opina nóg, ale za to subtelnie podkreśla kształty, nie przytłaczając figury.
To symbol swobody, codziennego luzu, ale także nonszalanckiej elegancji. O charakterze stylizacji będą świadczyć inne dodatki. Wszechstronność to zdecydowanie jedna z ich najmocniejszych cech. Z T-shirtem i sneakersami dadzą sportowy look, a w marynarce i białej koszuli możesz śmiało wyruszyć na podbój biura.
Jak wybrać idealny odcień 90's denimu?
Wśród jeansów straight z lat 90. dominują modele wykonane z lekko spranego, jasnoniebieskiego denimu. To właśnie ten odcień najbardziej kojarzy się ze stylem vintage i oldschoolowym vibem. Im bardziej sprany, wyglądający na lekko zużyty jeans, tym lepiej.
Dlaczego akurat jasnoniebieskie modele? Odpowiedź jest prosta. Wiosną poszukujemy bardziej swobodnych, subtelnych i dopasowanych do pogody ubrań. A dokładnie ten odcień denimu zapewni nam ten efekt. I świetnie sprawdzi się jako alternatywa dla białych spodni, których większość z nas unika ze względu na to, że są mało praktyczne.
Jak fashionistki noszą jeansy w stylu lat 90.?
W 2026 roku fanki trendów noszą je w jeden charakterystyczny sposób. Chodzi o wywinięte nogawki, które sprawiają, że cała stylizacja nabiera nonszalanckiego, lekko niedbałego charakteru, ale w modowym stylu. Najlepiej wywinąć je na dwa razy, aby ich długość kończyła się w okolicach kostki.
Wywinięcie nogawek eksponuje buty i optycznie wysmukla sylwetkę. Tak noszone jeansy świetnie sprawdzają się w miejskich stylizacjach, gdzie liczy się zarówno wygoda, jak i nowoczesny look. Najlepiej prezentują się w towarzystwie sneakersów, mokasynów lub sandałów na obcasie. Trzeba jednak pamiętać, aby nie łączyć ich z butami o wyższej cholewce, za kostkę, ponieważ wtedy zaburzą proporcje.
Wybierając dodatki, warto też postawić na minimalistyczną biżuterię, klasyczne paski lub ponadczasowe torebki. Dzięki temu stylizacja wygląda lekko i niezobowiązująco. Z drugiej strony popularne jest noszenie takich jeansów w mocniejszej, rockowej odsłonie. Do tego looku ramoneska będzie twoim totalnym must have. Przez szlufki przełóż skórzany pasek z dużą, mocą klamrą. Do tego koszulka z nadrukiem i buty. Mogą być to Vansy, Coverse'y, sneakersy lub Martensy.
Moda na styl lat 90. regularnie powraca, a wszystko wskazuje na to, że w 2026 znów ma swój prime time. Dlaczego warto zainspirować się tym trendem? Ponieważ 90's jeans są sposobem na szybką, ale efektowną stylizację. Dobranie do nich dodatków jest banalne – pasują praktycznie do wszystkiego. To taka modowa kwintesencja klasyki, wygody i miejskiej nonszalancji.
