Wśród największych trendów tego sezonu nie może zabraknąć torebek. To właśnie one, odpowiednio dobrane, są w stanie sprawić, że nasza stylizacja nabierze charakteru. Przyjrzałam się modelom, jakie pojawiły się na wybiegach podczas ostatnich pokazów największych domów mody oraz tym, które dominują w sklepach. Okazuje się, że wybór mamy naprawdę spory - zarówno jeśli chodzi o kształt torebki, jak również jej odcień. Tylko zobacz, jakie 3 modne modele torebek to must-have na jesień 2025. Każdy z nich i ten biżuteryjny dodatek sprawią, że twoja stylizacja będzie niepowtarzalna.

Reklama

1. Furry bag

Furry to jedno z moich ulubionych angielskich słówek. Od razu kojarzy mi się z czymś miłym, futrzanym, pluszowym. A jesienią i zimą właśnie takie milutkie futrzane torebki będziemy nosić każdego dnia.

To mogą być duże torby, ale też mniejsze modele. Takie futrzane torebki w każdym wydaniu były widoczne na wybiegach podczas fashion weeków. Do swoich kolekcji wprowadziły je m.in. takie marki jak Balmain oraz Fendi.

Futrzane torebki z kolekcji Fendi (po lewej) i Balmain (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

A jeśli to dla ciebie zbyt wiele, zawsze możesz postawić na klasyczną torebkę z futrzaną zawieszką. Takie dodatki były hitem już latem, a teraz wciąż będą królować na ulicach.

2. Brązowa shopperka

Chocolate shopper bag to absolutny hit jesieni i zimy 2025/2026. Stawia już na nie wiele gwiazd, m.in. Jennifer Aniston. Nic więc dziwnego, że również my będziemy chciały decydować się na takie modele - zwłaszcza że są nie tylko modne, ale też niezwykle pojemne i praktyczne.

Tego typu torby ma wiele marek, m.in. Tous. Ich model Manifesto to doskonały przykład shopperki, która będzie hitem w tym sezonie. Jest pojemna, skórzana i z rączkami, które można zawiesić na ramieniu. W dodatku ma cudowny czekoladowy odcień. Jej cena to 1690 zł.

Podobny model, tyle że z zamszu, znajdziemy w kolekcji sieci sklepów Mango. To również ciemnobrązowa shopperka z uszkami, która ma uniwersalny rozmiar i jest naprawdę pojemna. Kosztuje natomiast znacznie mniej, bowiem 319,99 zł.

Brązowa shopperka z Tous (po lewej) i brązowa shopperka z Mango (po prawej), Fot. materiały promocyjne, tous.com/materiały promocyjne, shop.mango.com

3. Małe kuferki o geometrycznym kształcie

Nie tylko duże torebki będą modne jesienią i zimą 2025/2026. Do eleganckich stylizacji warto postawić na niewielkich rozmiarów kuferek - ważne, aby miał geometryczny kształt. To może być kwadrat, ale też koło, a nawet trójkąt. Tego typu kształty torebek nie są nowością w trendach, ale będą absolutnym hitem jesieni i zimy.

Takie sztywne, geometryczne kuferki w swojej kolekcji zaprezentował m.in. dom mody Chanel. Z kolei Victoria Beckham zdecydowała się na zaprezentowanie w pokazie płaskiej szkatułki przypominającej pudełko czekoladek. A wszystko owinięte w aksamit.

Małe kuferki z kolekcji Chanel (po lewej) i Victorii Beckham (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Reklama

Tego typu modele znajdziemy także u innych projektantów. W swojej kolekcji ma je oczywiście też Louis Vuitton czy Chloe. Pewne jest, że niedługo tak modne torebki znajdziemy w popularnych sieciówkach.