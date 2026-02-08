Powrót trendów z początku XXI wieku nie jest przypadkowy. Po sezonach zdominowanych przez oversize i maksymalizm coraz częściej sięgamy po dodatki, które są mniejsze, bardziej kobiece i wyraźnie inspirowane archiwalnymi żurnalami. Torebka typu bagietka znów staje się kluczowym elementem stylizacji, bo jest praktyczna, ale przede wszystkim „robi całą stylizację”. Teraz dorwiesz modny model marki Guess w promocyjnej cenie.

Jak wygląda bagietka Guess?

Model Rosalba od Guess to klasyczna bagietka na ramię wykonana ze sztywnego, trzymającego fason materiału. Jej proporcje są przemyślane: nie jest ani zbyt mała, ani przesadnie pojemna, dzięki czemu wygląda lekko i elegancko nawet w codziennych stylizacjach. Charakterystyczna forma nawiązuje bezpośrednio do torebek noszonych na początku lat 00., ale została dopracowana w bardziej nowoczesnym, uporządkowanym stylu.

Wykonana jest z materiału o fakturze saffiano, który słynie z trwałości i odporności na zarysowania. To ważny detal, bo właśnie takie tworzywa są dziś postrzegane jako najlepszy kompromis między estetyką a praktycznością. Torebka dobrze trzyma kształt, nie odkształca się i nawet przy intensywnym użytkowaniu wygląda schludnie. Czarna wersja kolorystyczna prezentuje się bardzo klasycznie, ale w sprzedaży pojawiają się również jaśniejsze warianty, które świetnie wpisują się w wiosenno-letnie stylizacje. Możesz wybrać kolor biały, różowy i szałwiowy.

Metalowe detale w złotym odcieniu, smukłe uchwyty oraz subtelne logo Guess sprawiają, że to model, który wygląda na drogo i luksusowo. W środku zmieszczą się wszystkie niezbędne rzeczy, a komfort noszenia jest zaskakująco wysoki jak na kompaktowy rozmiar. Przy obecnej obniżce cena do jakości wypada bardzo korzystnie, co czyni tę torebkę jednym z mocniejszych dodatków sezonu. Jej cena to 292 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla czarnego koloru: 351 zł, cena standardowa: 585 zł).

Torebka bagietka Guess, fot. mat. prasowe Guess

Torebki bagietki na wiosnę 2026

Torebka bagietka pojawiła się na modowej mapie pod koniec lat 90., ale prawdziwy rozkwit przeżyła na początku XXI wieku. Była symbolem miejskiego stylu życia, swobody i kobiecości, a jednocześnie dodatkiem bardzo funkcjonalnym. Noszona pod pachą, szybko stała się znakiem rozpoznawczym estetyki tamtych lat.

Powrót bagietki nie jest przypadkowy i doskonale wpisuje się w szerszy trend upraszczania stylu. Po okresie dominacji dużych, miękkich shopperek i oversizowych dodatków, moda coraz częściej kieruje się ku mniejszym, bardziej zdefiniowanym formom. Torebka noszona blisko ciała wygląda bardziej kobieco.

Ten fason idealnie wpisuje się w styl efortless chic. Wystarczy trencz, plisowana spódniczka, mokasyny i okulary przeciwsłoneczne, aby stworzyć z nią paryską stylizację. Z kolei z szerokimi jeansami i prostym, obcisłym topem stworzy zestaw w stylu Y2K.

