Moda lubi być przewrotna. Nasze mamy i babcie w życiu nie pomyślałyby o tym, żeby wyjść na ulicę w pomiętej sukience lub pokazać się ludziom z podniszczoną, starą torbą. Dziś przekraczamy tę granicę i w ten sposób jeszcze bardziej możemy zabawić się krojami, outfitami oraz pokazać w nich swoją osobowość. Wiosną 2026 modna będzie m.in. retro mokka bag, która jest nawiązaniem do stylu vintage. Jego największą kwintesencją jest jednak coś innego. Okazuje się bowiem, że znoszona torebka to hit wiosny 2026 i wbrew pozorom przejaw quiet luxury.

Znoszona torebka to hit wiosny 2026

Masz na dnie szafy starą, zużytą torbę? Ma popękaną skórę, przebarwienia i wychodzące nitki? To dobrze, czas, żebyś wyjęła ją z szafy i dała jej drugie życie. Pukasz się w czoło na samą myśl? Zaskoczę cię, właśnie w ten sposób zapewnisz sobie pożądany efekt quiet luxury wiosną 2026.

Najwięksi światowi projektanci w tym sezonie stawiają na znoszone elementy garderoby, a przede wszystkim dodatki. Stare skórzane torby, poprzecierany zamsz, pozdzierane rączki - im bardziej podniszczona jest twoja torba, tym lepiej. Kluczowe jest to, żeby była duża i efektowna. Możesz nosić ją jako dodatek do eleganckich stylizacji lub bardziej casualowo, przewiązując przez nią np. modną od kilku sezonów apaszkę.

Znoszona torebka to hit wiosny 2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Musisz jednak pamiętać, że szyku zadasz tylko wtedy, jeśli twoje niedoskonałe dodatki będą miały jakość. Musi to być zatem popękana skóra lub przetarty zamsz, ale nigdy podróbki. Tylko dzięki temu nie będziesz wyglądać jak uboga krewna, tylko jak milion dolarów.

Vintage to nowe oblicze luksusu

Wszystko to dzieje się za sprawą trendu vintage. Styl retro wrócił bowiem w wielkim stylu, a my witamy go z otwartymi ramionami. Dzięki niemu możemy bowiem zapewnić sobie niezobowiązującą, a jednocześnie elegancką stylizację. Bo quiet luxury obecnie to już nie spodnie w kant rodem z "Dynastii", tylko jeansowy total look z zamszowymi kowbojkami i dużymi torbami.

W dużej mierze wynika to z tego, że to, co vintage, już dawno przestało być tanie. To trochę jak z dziełem sztuki, im starsza jest jakaś rzecz, tym bardziej kosztowna. Kluczowe jest jednak to, że faktycznie musi być to małe dzieło sztuki. Dlatego nieideałom mówimy stanowcze tak, ale tu również warto podkreślić, że na prawdziwej skórze czy zamszu.

Spracowana tkanina na wiosnę 2026

W kolekcjach wiosennych największe domy mody na świecie specjalnie próbują osiągnąć efekt nieidealnej, spranej, pomiętolonej tkaniny, żeby tylko zapewnić nonszalancki, nieco niechlujny, ale przemyślany w tym wszystkim look. Jedną z nich jest Calvin Klein, który zaprezentował m.in. sukienki z szarej, pogniecionej tkaniny.

Pogniecione sukienki w kolekcji Calvin Klein na wiosnę-lato 2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Wiosna 2026 to zatem pora roku dla tych, którzy nie lubią się z żelazkiem. Już nie musi ci być wstyd pokazać się w pogniecionych spodniach czy sukience. Pamiętaj jednak, żeby nie przegiąć z tym "niechlujnym" efektem. Jeśli pomiętolona sukienka, to elegancka kopertówka i dodatki. Jeśli natomiast stawiasz na klasykę i np. prosty garnitur lub trencz, tu śmiało możesz poszaleć z podniszczoną torbą i butami typu slouchy.

Czytaj także: