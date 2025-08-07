Szykując stylizacje na jesień, nie można zapomnieć o odpowiednich dodatkach. Szczególnie istotne pod tym względem są buty. Wiemy już, że najmodniejsze Mary Jane na jesień 2025 warto kupić już teraz, bo są dostępne w sieciówkach. Ale nie można pominąć też torebek. Wybór odpowiedniej nie jest bowiem łatwą rzeczą, aby była ona zarówno modna, jak i praktyczna. Torba 2 w 1 z Monnari to hit jesieni 2025 przede wszystkim ze względu na jej piękny kolor.

Torba 2 w 1 z Monnari to hit jesieni 2025

Monnari w swojej ofercie premium ma torbę 2 w 1. Jest to model na ramię w stylu workowatym o wymiarach 43 × 29 × 17 cm. Wygodne rączki sprawiają, że można ją nosić nie tylko na barku, ale też np. w dłoni. To jednak nie wszystko.

Ten model nie bez powodu nosi nazwę 2 w 1. Dołączona jest bowiem do niego druga, mniejsza torebka o wymiarach 32 × 22 × 4 cm, która posiada odpinany wzorzysty pasek. Można ją nosić zatem na ramieniu, jak również jako kopertówkę.

Co ciekawe, mniejszą torebkę można też nosić włożoną w większą, aby stała się miejscem do przechowywania kosmetyków lub jakichkolwiek drobiazgów, które na co dzień nosimy w tobie. Wtedy będą pod ręką i nie będzie trzeba szukać ich na dnie worka.

Torba z Monnari aktualnie jest dostępna w promocyjnej cenie. Kosztuje 209,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Torba 2 w 1 z Monnari, Fot. materiały promocyjne, emonnari.pl

Torba z Monnari ma najmodniejszy kolor jesieni i zimy 2025

Torba 2 w 1 z Monnari dostępna jest w 5 wersjach kolorystycznych. To czarny, biały, złoty i beżowy, które z pewnością świetnie sprawdzą się jesienią, ale najbardziej w oczy rzuca się ta w kolorze niebieskim wpadającym w szary, który będzie absolutnym hitem tego sezonu.

Wiemy już, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2025 to barwy ziemi, wszelkiego rodzaju beże i szarości, ale również ten niebieski odcień szarego. A to świetna barwa, aby wybrać ją na dodatki do stylizacji.

Niebiesko-szara torba to hit jesieni - stylizacje

Do jakich stylizacji będzie pasowała tego typu torebka? Znalazłam 5 outfitów z dużą i małą wersją, które mogą cię zainspirować. Zobacz, do czego będziesz nosić ten model jesienią.