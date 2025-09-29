Każda z nas ma inny typ cery, od którego zależy to, na jaką pielęgnację powinnyśmy się decydować. Są oczywiście "bezpieczne" składniki aktywne odpowiednie dla każdej z nas. Np. niedawno pisałam, że kwas hialuronowy to bezpieczny składnik dla wszystkich typów cery. Jednak oprócz samych kosmetyków warto też wziąć pod uwagę porę roku, w jakiej ich używamy. Nasza cera zupełnie czego innego będzie bowiem potrzebować wiosną, gdy wymaga regeneracji po zimie, czego innego latem podczas upałów i kąpieli w słonej wodzie, inne ma potrzeby jesienią, gdy pojawia się wiatr i rozpoczyna sezon grzewczy, a jeszcze inne zimą, kiedy doskwierają nam mrozy, a powietrze staje się przeszywające. Dlatego podpowiadam, jak powinna przebiegać pielęgnacja skóry przez 4 pory roku - oczywiście w zależności od każdego typu cery.

Pielęgnacja cery normalnej

Cera normalna z reguły nie wymaga wielkich ceregieli pielęgnacyjnych. To bowiem typ skóry, któremu z reguły wystarcza odpowiednie nawilżenie oraz utrzymanie równowagi. Warto jednak o nią zadbać podczas zmiennych temperatur, aby nie pogorszyć jej stanu i jednocześnie cieszyć się piękną, promienną cerą. A można to zrobić, dopasowując pielęgnację do pory roku.

Cera normalna wiosną

Wiosną osoby o cerze normalnej powinny postawić na delikatne oczyszczanie skóry, a następnie tonizowanie jej, aby przywrócić jej odpowiedni poziom pH po zimie. Dobrze sprawdzi się też delikatny peeling, który pomoże pozbyć się martwego naskórka i przygotuje skórę do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Potem oczywiście wchodzi nawilżenie z dodatkiem takich składników aktywnych jak: rozświetlająca witamina C oraz filtr UV chroniący przed promieniowaniem słonecznym i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Cera normalna latem

Lekkość i ochrona - to dwie rzeczy, które powinny przyświecać osobom o normalnej cerze w lecie. Przede wszystkim należy pić dużo wody i nawilżać się od wewnątrz. Do tego łagodzące kremy z kwasem hialuronowym, najlepiej o lekkiej, żelowej konsystencji. Obowiązkowo krem z filtrem UV, który zabezpieczy skórę przed słońcem.

Cera normalna jesienią

Jesienią warto włączyć do pielęgnacji ceramidy. Ten składnik aktywny pomoże przywrócić odpowiednie nawilżenie po lecie. Dodatkowo zregeneruje cerę i odbuduje jej warstwę lipidową i wzmocni skórę w sezonie grzewczym oraz przed mrozami.

Cera normalna zimą

Czas skupić się na ochronie i regeneracji w stylu Cozy Cocooning. Warto postawić na delikatne, ale skuteczne kosmetyki. Dobrze pod tym względem sprawdzą się kremy barierowe, ale też serum z kwasem hialuronowym czy kosmetyki z niacynamidem, który ma działanie chroniące.

Pielęgnacja cery suchej

Cera sucha bywa już bardziej problematyczna. Oczywiście również wymaga nawilżenia i przywrócenia równowagi hydrolipidowej, ale tu trzeba uważać. Okazuje się bowiem, że nawet kwas hialuronowy jest w tym przypadku w stanie przynieść nam efekty odwrotne od zamierzonych. Jak zatem dbać o nią w zależności od pory roku?

Cera sucha wiosną

Wiosną czas odbudować cerę suchą po zimie. Najważniejsze pod tym względem jest oczywiście nawilżenie oraz odbudowa warstwy hydrolipidowej. Dlatego kluczowe pod tym względem są kosmetyki z ceramidami, które nawadniają, zapobiegają ponownemu przesuszeniu i łagodzą cerę. Warto stawiać też na peelingi i maseczki, które dodatkowo odbudują skórę po zimie.

Cera sucha latem

Latem tym bardziej cera sucha potrzebuje nawilżenia, ale ze względu na wysokie temperatury warto sięgać po lżejsze formuły, które nawodnią skórę, ale jednocześnie dodatkowo jej nie obciążą. Maseczki i kremy z kwasem hialuronowym sprawdzą się idealnie. Również wybierając filtr, warto sięgać po produkt, który nie obciąży skóry, tylko będzie miał działanie nawilżające.

Cera sucha jesienią

Proteiny w pielęgnacji skóry suchej jesienią są niezastąpione. To bowiem składniki aktywne, które działają jak okład na naszą cerę. Doskonale odbudowują zawarte w niej białko i sprawiają, że staje się ona wyraźnie zregenerowana i rozświetlona. Warto przy okazji włączyć do pielęgnacji kosmetyki nawilżające, które wzmocnią działanie protein.

Cera sucha zimą

Mróz i wiatr zimą dodatkowo wysuszają skórę, prowadząc do podrażnień. Właśnie dlatego kluczowe jest intensywne i trwałe nawilżenie, ale też ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Kremy barierowe to konieczność, aby zapewnić sobie silniejszą barierę hydrolipidową. To one też zniwelują ewentualne podrażnienia i ukoją cerę, gdy będzie tego potrzebować.

Pielęgnacja cery tłustej

Cera tłusta nie jest łatwa w pielęgnowaniu. Charakteryzuje się wysokim poziomem sebum, z którym trudno się rozprawić. Do tego mogą dojść rozszerzone i bardzo widoczne pory, czyli zmora wielu kobiet, która wymaga odpowiednich kosmetyków. A jeszcze gorzej, gdy pojawiają się trądzik czy zaskórniki związane z nadprodukcją łoju. Jak sobie radzić z taką cerą w zależności od pory roku?

Cera tłusta wiosną

Wiosną tłusta cera zaczyna produkować więcej sebum ze względu na wyższe temperatury. Właśnie dlatego istotne jest zastosowanie zbilansowanej pielęgnacji. Warto sięgać po kosmetyki zapewniające delikatne oczyszczenie. Kluczowe są lekkie żele, emulsje i kremy. Ważne, aby zawierały składniki regulujące sebum np. niacynamid, cynk czy kwas salicylowy.

Cera tłusta latem

Wysokie temperatury latem mogą prowadzić do zapychania porów. Warto wówczas tonizować skórę tłustą, stosując kojące toniki z PHA czy kwasem laktobionowym. Oprócz tego ważne jest stosowanie leciutkich kremów nawilżających i nietłustych SPF-ów. Od czasu do czasu dobrze sprawdzi się też maseczka z glinką czy delikatny peeling enzymatyczny.

Cera tłusta jesienią

Jesień to idealny czas na regenerację tłustej skóry. Tu już peelingi są kluczowe, aby pozbyć się martwego naskórka. Ważne jest też wyrównanie kolorytu skóry i poziomu sebum. Kluczowe składniki aktywne, których należy wówczas poszukiwać w kosmetykach to: niacynamid, kwas hialuronowy i cynk. Ważne, aby były to produkty lekkie i matujące.

Cera tłusta zimą

Tu sprawa ma się podobnie jak jesienią, ale warto wprowadzić dwa dodatkowe produkty. Przede wszystkim pantenol, który będzie łagodził podrażnienia wywołane przez mróz i sezon grzewczy. Oprócz tego kluczowe jest stosowanie masek kojących, które dodatkowo sprawią, że nasza cera odczuje ulgę.

Pielęgnacja cery mieszanej

Cera mieszana to chyba najbardziej problematyczny rodzaj. Jest bowiem połączeniem cery suchej, normalnej i tłustej. Właśnie dlatego w tym przypadku trzeba też stosować różne kosmetyki np. lekkie formuły w przetłuszczającej się strefie T, a nawilżające w suchszych partiach skóry. A jak to wygląda w różnych porach roku?

Pod tym względem kluczowe jest zachowanie balansu między nawilżeniem a regulacją sebum. Warto obserwować swoją skórę i dostrzegać, jak poziom tłustości oraz suchości zmienia się w zależności od pory roku. Następnie stosujemy na te fragmenty skóry kosmetyki przeznaczone do wyżej wymienionych typów cery. Bezpieczny w obu przypadkach będzie na pewno niacynamid oraz kwas hialuronowy.

Pielęgnacja cery wrażliwej

Cera wrażliwa to specyficzny rodzaj. Tutaj bowiem nie ma jednego, złotego środka na jej pielęgnację. Jeżeli bowiem jest to skóra, która reaguje specyficznie np. na ciepło czy mróz, wówczas musimy zastosować barierowe kosmetyki. Z kolei w przypadku cery skłonnej do alergii, warto postawić na bezpieczne i hipoalergiczne dermokosmetyki. Tu akurat pora roku nie jest aż tak istotna. Kluczowe jest dobranie odpowiednich produktów do problemów skórnych. W tej sytuacji najlepiej podejść do sprawy indywidualnie i skonsultować się ze specjalistą.

