Niedawno wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. Teraz postanowiłam stworzyć podobny ranking, ale skupiając się wyłącznie na produktach, które cieszą się olbrzymią popularnością. Przeanalizowałam najpopularniejsze kremy z filtrem, które znalazłam w sieci. Z tego wybrałam 5 produktów, które są bezpieczne dla skóry - posiadają dobry skład, nie obciążają cery i jednocześnie odpowiednio chronią ją każdego dnia.

1. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400

To uniwersalny kosmetyk, który będzie pasował niemal każdemu. Posiada składniki pochodzenia naturalnego lub roślinnego. Nie zapycha porów i jednocześnie nie ma charakterystycznego dla tego typu produktów zapachu, który nie wszystkim odpowiada. Zapewnia maksymalną ochronę UVA SPF 50+, zabezpieczając skórę przed długimi falami promieniowania, które mogą przenikać przez skórę i zostawiać przebarwienia. Jednocześnie niweluje te, które już powstały na twarzy. Cena: 60-70 zł.

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400, Fot. materiały promocyjne, laroche-posay.pl

2. Sesderma Repaskin Invisible Fluid SPF 50+

Ten produkt ma ultra-lekką i płynną konsystencję. Błyskawicznie się wchłania, nie zostawia białych śladów na skórze, a dodatkowo cudownie kryje, działając niczym krem CC. Posiada również antyoksydanty i enzymy naprawcze, dzięki czemu nie tylko wyrównuje koloryt cery, ale też niweluje powstałe do tej pory przebarwienia skóry. Zapobiega również starzeniu się skóry od słońca i pozostałych czynników zewnętrznych, ponieważ posiada również filtr hev chroniący przed światłem niebieskim. Cena: ok. 140 zł.

REPASKIN Invisible Fluid SPF 50+, Fot. materiały prasowe, Sesderma

3. Holika Holika SPF 50+

To produkt idealny dla wrażliwej skóry. Jest leciutki, błyskawicznie się wchłania i nie zostawia efektu maski. Dodatkowo obecne są w nim liczne ekstrakty roślinne: aloes, jabłko, morela, rokitnik. Ma też rewelacyjne składniki aktywne jak: niacynamid, witaminę E i ceramidy. To wszystko sprawia, że ten krem nie tylko chroni skórę, ale też ją nawilża i zapobiega fotostarzeniu. Warto podkreślić, że ten kosmetyk nie powoduje efektu glow, który nie pasuje każdej kobiecie, choć jest niezwykle modny. Cena: ok. 80 zł.

Holika Holika SPF 50+, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

4. SPF 50 NIVEA SUN UV Face Shine Control

Ten kosmetyk jest delikatny, matujący i dostępny cenowo. Właśnie dlatego znalazł się na liście najpopularniejszych. Wiele kobiet się na niego decyduje, ponieważ nie jest drogi. Ma też całkiem dobry skład. Posiada elementy naturalne np. glicerynę, która świetnie nawilża skórę. To kosmetyk, który ma bezzapachową formułę i nie zapycha porów. Dodatkowo jest oparty na formule Ocean Respect wolnej od szkodliwych dla środowiska filtrów UV. Cena: ok. 45 zł.

SPF 50 NIVEA SUN UV Face Shine Control, Fot. materiały promocyjne, nivea.pl

5. Beauty of Joseon - Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+

Powstały wyłącznie z naturalnych składników krem ma lekką konsystencję i błyskawicznie się wchłania. Zawiera ekstrakt z ryżu zielonej herbaty, kokosa i soi oraz niacynamid. Dzięki temu nie dość, że chroni, to jeszcze nawilża, łagodzi i ma działanie antyoksydacyjne. W jego skład wchodzi również gliceryna i witamina E, które sprawiają, że skóra staje się mięciutka i wygładzona. Ten krem ma także działanie matujące. Cena: ok. 70 zł.