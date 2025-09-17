W dobie make-up no make-up i delikatnego podkreślania swojej urody musimy przyłożyć większą wagę do pielęgnacji skóry. To właśnie odpowiedni wygląd cery jest w stanie zapewnić nam efekt wow przy minimalnym użyciu kolorowych kosmetyków. W pielęgnacji jednak również stawiamy na minimalną liczbę kosmetyków na rzecz tych najbardziej jakościowych. I właśnie dlatego taką popularnością cieszy się skinimalizm, którym możemy określić ten trend.

Skinimalizm w pielęgnacji - na czym polega ten trend?

Skin i minimalizm, czyli minimalizm w pielęgnacji skóry. Jest odpowiedzią i swoistym buntem wobec wielkiego wyboru kosmetyków, które wręcz wylewają się z drogeryjnych półek. Właśnie dlatego rzeczą, która wyróżnia skinimalizm jest umiar. Chodzi o to, aby używać jak najmniej kosmetyków w swojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej, ale stawiać na jakościowe produkty, które dogłębnie przenikną przez naszą cerę, zapewniając jej odpowiedni poziom nawilżenia.

Skinimalizm to świetny trend, który pozwala odpowiednio zadbać o skórę i zapewnić jej kompleksową pielęgnację, a to wszystko bez jej obciążania i przy niewielkich nakładach pieniężnych. Zyskał na popularności w ostatnich latach, szczególnie w okresie pandemii, gdy nie wychodziliśmy z domu i nasza cera mogła odpocząć od wszelkiego rodzaju kosmetyków. Był odpowiedzią na przesyt wielostopniową pielęgnacją, np. koreańską, która opiera się aż na 10 krokach. Skinimalizm pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też czas, a opiera się na 3 głównych filarach.

Jak osiągnąć skinimalizm w pielęgnacji?

Aby osiągnąć pielęgnację w stylu skinimalistycznym, powinniśmy skupić się na podstawach. Kluczowe dla naszej skóry jest:

oczyszczenie,

nawilżenie,

ochrona przed słońcem i innymi szkodliwymi czynnikami.

Kosmetyki, które warto włączyć do pielęgnacji w stylu skinimalizm

Patrząc na 3 powyższe filary, warto zastanowić się, jak dokładnie przebrnąć przez każdy z nich i jakie kosmetyki stosować, aby pozostać w trendzie skinimalizmu i odpowiednio zadbać o skórę.

Oczyszczenie skóry

Wieczorem, aby odpowiednio oczyścić skórę, należy najpierw pozbyć się makijażu przy pomocy płynu dwufazowego lub mleczka do demakijażu. Następnie warto zastosować płyn micelarny, który pozbędzie się pozostałości kosmetyków. Warto jednak podkreślić, że to nie wszystko. Nie można zapominać o umyciu buzi pianką lub żelem, aby dogłębnie oczyścić skórę. Tu być może potrzebujemy nieco więcej kosmetyków, ale dobre oczyszczenie to podstawa pielęgnacji. Dopiero potem możemy nałożyć krem.

Rano również warto pamiętać o odpowiednim oczyszczeniu skóry. W tym przypadku jednak wystarczy umyć buzię pianką lub żelem, a potem możemy przejść do nawilżenia.

Nawilżenie skóry

Gdy już skóra jest oczyszczona, nakładamy tylko jeden, ale dobry krem nawilżający. Świetny pod tym względem może się okazać krem z kwasem hialuronowym, który nie tylko nawodni tu i teraz. Taki kosmetyk jest też w stanie przedłużyć nawilżenie skóry, a to znaczy, że działa znacznie dłużej niż pozostałe kremy, co jest świetnym wyjściem w przypadku skinimalizmu. Wystarczy jeden dobry produkt, który można stosować rano oraz wieczorem, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom nawilżenia przez cały dzień i noc.

Ochrona skóry

Najbardziej problematyczny może się okazać dobór kosmetyków do ochrony skóry. Jest to bowiem sfera, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę. Okazuje się bowiem, że SPF 50 to nie zawsze idealny wybór, a dobór takiego produktu zależy od typu naszej cery. Ochrona UVA i UVB w dzisiejszych czasach nie jest wystarczająca. Warto wybrać SPF chroniący przed światłem niebieskim, czyli taki, który dodatkowo zawiera filtr HEV.

Warto też pamiętać, że nałożenie kremu z filtrem nie wystarczy, aby był skuteczny. W upalne dni, gdy jest dużo światła słonecznego i się pocimy, należy uzupełniać filtr mniej więcej co dwie godziny. Wówczas dobrze sprawdzi się stosowanie SPF-u na makijaż przy pomocy mgiełki.

Należy też podkreślić, że krem z filtrem powinniśmy stosować przez cały rok - niezależnie od pory. Z reguły robimy to latem, ewentualnie wiosną, ale jesienią i zimą zdarza się o tym zapominać, a wówczas też jesteśmy narażeni na promieniowanie słoneczne oraz inne czynniki zewnętrzne, przed którymi takie produkty są w stanie nas ochronić. Warto zatem o tym pamiętać.

Skinimalizm to sposób na życie

Gdy raz spróbujesz skinimalizmu, będziesz stawiać na niego już zawsze. Jest to bowiem szybki, wygodny trend, który łatwo pokochać. Dodatkowo obecnie minimalizm jest w modzie niemal we wszystkich dziedzinach - makijażu, przez modę, aż po wystrój wnętrz. Dlaczego zatem nie spróbować go w pielęgnacji? Nasza skóra może wyłącznie na tym zyskać.