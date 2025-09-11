Proteiny w pielęgnacji to bardzo ważny element, który jest w stanie uratować naszą skórę i włosy nie tylko przed przesuszeniem, ale również przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Są budulcem, który stanowi swoiste rusztowanie dla naszego ciała. Przede wszystkim jednak zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się cery. Proteiny w pielęgnacji skóry działają bowiem jak prawdziwy eliksir młodości. A znacie je pod popularnymi nazwami - kolagen i elastyna. To jednak nie wszystko. Zobacz, co musisz wiedzieć o stosowaniu protein w pielęgnacji skóry.

Proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości

Proteiny są złożone z aminokwasów, które tworzą strukturę niezbędną do odbudowy i regeneracji tkanek. Te składniki zatem nie tylko nawilżają i dbają o naszą skórę tu i teraz, ale też są w stanie uzupełnić braki, które do tej pory wykształciły się w naszym organizmie. Nie jest bowiem nowością, że po 25. roku życia nasze ciało powoli zaczyna tracić zapasy kolagenu i elastyny, które odpowiadają m.in. za ujędrnienie i wygładzenie skóry.

I właśnie dlatego proteiny są tak niezbędne w pielęgnacji. Gdy dostarczamy ich sobie bowiem w postaci kosmetyków oraz suplementów, jesteśmy w stanie ograniczyć braki, które zachodzą w tkankach naszej skóry i włosów, a co za tym idzie - zadbać o ich gładkość, nawilżenie i ujędrnienie. W ten sposób zapobiegamy także powstawaniu zmarszczek.

Jak dobrać proteiny do typu cery?

Odpowiednia pielęgnacja skóry zawsze zależy od tego, jaki mamy rodzaj cery. Niedawno pisałyśmy, że kwas hialuronowy to bezpieczny składnik dla wszystkich typów cery, który na każdą z nas działa jednak inaczej. Podobnie jest w przypadku protein. To kiedy i jakich białek używamy do pielęgnacji, powinno zależeć od tego, jak na co dzień prezentuje się nasza skóra.

Wybór odpowiednich protein do pielęgnacji skóry warto dostosować do jej typu, aby maksymalnie wykorzystać ich odżywcze i regenerujące właściwości. Różne proteiny oferują unikalne korzyści, które mogą znacząco poprawić kondycję skóry, jeśli są świadomie dopasowane do indywidualnych potrzeb - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Ekspertka zdradziła nam też, jakie proteiny będą odpowiednie dla poszczególnych rodzajów cery na co dzień:

skóra sucha i odwodniona - proteiny jedwabiu , które intensywnie nawilżają, tworzą barierę ochronną skóry i ją wygładzają,

, które intensywnie nawilżają, tworzą barierę ochronną skóry i ją wygładzają, skóra wrażliwa - proteiny owsiane łagodzące o działaniu przeciwzapalnym, dzięki czemu wspierają regenerację i chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

łagodzące o działaniu przeciwzapalnym, dzięki czemu wspierają regenerację i chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, skóra dojrzała - proteiny sojowe, w których zawarte są fitoestrogeny, a te pobudzają produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego, poprawiając jędrność i elastyczność skóry oraz zapewniając jej odpowiedni poziom nawilżenia,

w których zawarte są fitoestrogeny, a te pobudzają produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego, poprawiając jędrność i elastyczność skóry oraz zapewniając jej odpowiedni poziom nawilżenia, skóra tłusta i trądzikowa - proteiny z alg brunatnych, które regulują wydzielanie sebum, łagodzą stany zapalne i pomagają utrzymać odpowiednie pH skóry.

Przede wszystkim istnieją proteiny zwierzęce, które mają największą moc i warto wprowadzić je od czasu do czasu przy wyjątkowo wysuszonej skórze. To też idealne składniki, gdy potrzebujemy natychmiast nawilżyć i wygładzić cerę. A są nimi popularne: kolagen oraz elastyna.

Kolagen w pielęgnacji skóry

Kolagen to kluczowy składnik w pielęgnacji skóry. Jest bowiem budulcem dla naszego ciała i bez niego nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie ujędrnienia oraz odpowiedniego nawilżenia. To kolagen wiąże wodę, sprawiając, że ciało jest dobrze nawodnione. Jego aktywność przyspiesza regenerację skóry oraz proces gojenia się ran. Przede wszystkim jednak jego niedobór sprawia, że skóra traci jędrność i tworzą się na niej zmarszczki.

hydrolizowany kolagen - rozbity na małe cząstki zwane peptydami, które bez problemu przenikają warstwę rogową skóry, świetnie nawilżają ją, poprawiają jej elastyczność i wspomagają odbudowę,

- rozbity na małe cząstki zwane peptydami, które bez problemu przenikają warstwę rogową skóry, świetnie nawilżają ją, poprawiają jej elastyczność i wspomagają odbudowę, mikrokolagen - zaawansowana forma kolagenu, która ma jeszcze mniejsze cząsteczki, przez co jeszcze głębiej przenika skórę - to droższa wersja, ale jeszcze bardziej skuteczna w procesie nawilżenia i ujędrnienia cery.

Elastyna w pielęgnacji skóry

Elastyna jest białkiem odpowiedzialnym za sprężystość i elastyczność naszej cery. Jej brak powoduje zwisanie skóry i tworzenie się zmarszczek mimicznych w miejscach najczęściej przez nas używanych. I właśnie dlatego elastyna odgrywa kluczową rolę w zachowaniu młodego wyglądu skóry oraz blasku. W kosmetykach najczęściej występuje w połączeniu z kolagenem, dzięki czemu wspomaga jego działanie.

Warto dodać, że kosmetyki z elastyną nie tylko wygładzają skórę, ale są też w stanie łagodzić podrażnienia oraz wspierać naturalną odbudowę cery. Chronią także nasze ciało przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.