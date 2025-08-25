Jesień i zima to pory roku, które kojarzą nam się z wieczorami pod kocem, ciepłą herbatką i relaksem. Przytulny klimat tego typu chwil w tym sezonie będziemy przenosić także do... pielęgnacji i makijażu. Okazuje się bowiem, że trend Cozy Cocooning to hit kosmetyczny na jesień i zimę 2025, który zdominuje branżę beauty. Opiera się głównie na pielęgnacji, ale dotyczy również makijażu, ponieważ w make-upie będziemy stawiać na konkretne kosmetyki, które również kojarzą się z przytulnym klimatem. Dowiedz się więcej o tym trendzie.

Cozy Cocooning to hit kosmetyczny na jesień i zimę 2025

Już sama nazwa Cozy Cocooning wskazuje nam, że mamy do czynienia z czymś przytulnym, co ma zapewnić nam komfort. W tym przypadku chodzi o zagwarantowanie tego skórze. Skupiamy się przede wszystkim na pielęgnacji, stosując delikatne kremy zapewniające naszej cerze nie tylko nawilżenie, ale też odpowiednią ochronę np. przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Cozy Cocooning opiera się w dużej mierze także na zapachu. Mają być to nuty, które przyjemnie nam się kojarzą i sprawiają, że czujemy się zrelaksowani. Dotyczy to zarówno kosmetyków, jak również perfum, które wybieramy na co dzień.

Makijaż także możemy stworzyć w stylu Cozy Cocooning. W tym przypadku nakładamy na twarz ciepłe odcienie - od cieni do powiek, przez brązer i róż, aż po idealnie dobraną pomadkę. Warto jednak zachować umiar, aby ostatecznie stworzyć delikatny make-up w stylu "quiet luxury".

Cozy Cocooning opiera się głównie na pielęgnacji

Pielęgnacja w stylu Cozy Cocooning to przede wszystkim używanie produktów idealnie dopasowanych do naszej cery, które mają zapewnić jej nie tylko nawilżenie, ale też ukojenie. Dobrze pod tym względem sprawdzą się kremy z kwasem hialuronowym, które zapewniają skórze odpowiednie nawodnienie, wygładzają ją oraz łagodzą podrażnienia. Szczególnie polecam swoje ulubione produkty, ponieważ jako redaktorka beauty stosuję te 3 kosmetyki z kwasem hialuronowym i nie muszę już używać niczego innego.

Świetnym produktem do pielęgnacji w stylu Cozy Cocooning jest również krem barierowy. Taki produkt z reguły wybieramy jesienią i zimą, gdy potrzebujemy dodatkowej ochrony przez niskie temperatury czy sezon grzewczy. Dobrze pod tym względem sprawdzi się np. krem barierowy Emolium, krem z ceramidami dr Jar+ czy klasyczny, dobrze nam już znany Sudocrem.

Warto też sięgać po krem z filtrem, który jest ważnym kosmetykiem przez cały rok, ponieważ SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna - to również najlepszy kosmetyk przeciwstarzeniowy, który odpowiednio dobrany potrafi ochronić nas też przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz działaniem światła niebieskiego. Przede wszystkim należy pamiętać o doborze odpowiedniego kosmetyku do swojej skóry. To właśnie wtedy cera podziękuje nam za idealną pielęgnację, a my poczujemy się komfortowo.

Makijaż w Cozy Cocooning

Makijaż Cozy Cooning to delikatny, stosunkowo naturalny wizaż, ale tym razem nie w stylu make-up no make-up. W tym przypadku decydujemy się na mocniejsze podkreślenie urody kosmetykami. Wybieramy jednak wyłącznie te ciepłe, które miło się kojarzą. Podstawą takiego makijażu są następujące kosmetyki:

róż do policzków,

ciepłe cienie do powiek,

szminka w kolorze czerwonym, brązowym, beżowym lub różowym - ważne, aby odcień nie był chłodny.

Do tego oczywiście mascara i korektor, który przykryje niedoskonałości. Marka Catrice stworzyła całą kolekcję kosmetyków dedykowaną temu trendowi. To ciepłe, stonowane odcienie „quiet luxury” – delikatne brązy i pudrowe róże, dzięki którym sezon otulającego komfortu stanie się rzeczywistością dzięki rozpieszczającym, kremowym formułom. Tego typu produkty są też jednak dostępne w ofercie innych firm - najważniejsze, aby dobrać te, dzięki którym makijaż będzie dla nas jak najbardziej komfortowy.