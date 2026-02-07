Olej arganowy to coś, o czym słyszało wiele z nas, ale czy rzeczywiście znamy jego właściwości? Okazuje się, że ten niepozorny składnik zwany jest płynnym złotem i nie ma w tym ani grama przesady, bo rzeczywiście działa genialnie i to na wiele sposobów. Dzięki zawartości kwasów Omega, witaminy E i polifenoli, można go używać zarówno na twarz, jak i całe ciało, a nawet włosy i paznokcie. W każdej z tych ról sprawdza się doskonale i przynosi wiele korzyści. Zobacz, jak go używać i dlaczego warto to robić, a być może ten produkt stanie się twoim nowym kosmetycznym ulubieńcem.

1. Olej arganowy w domowej pielęgnacji włosów

Zacznijmy od czubka głowy, a dokładniej od włosów. Olej arganowy to bardzo popularny składnik wielu kosmetyków, takich jak szampony, maski czy odżywki. Ale dlaczego producenci tak często go wykorzystują? Wszystko to za sprawą witaminy E i kwasów tłuszczowych, które wygładzają włosy, zabezpieczają je przed uszkodzeniami i chronią końcówki przed rozdwajaniem. Ponadto ułatwia rozczesywanie i nadaje fryzurze wyjątkowy blask.

A jak stosować taki olejek na włosy? Opcji jest wiele, a najlepszą trzeba dobrać do własnego typu włosa. Przy wyjątkowo suchych włosach można wybrać olejowanie po całej długości, a w przypadku przetłuszczających się kosmyków, lepiej nakładać płynne złoto jedynie na same końcówki. Ponadto olej arganowy warto dodawać do gotowej maski czy odżywki, aby jeszcze bardziej ją wzbogacić.

2. Nakładaj olej arganowy na twarz każdego dnia

Włosy to jednak nie wszystko, bo olej arganowy będzie też idealny do pielęgnacji cery. Szczególnie polecany jest przy cerze dojrzałej, suchej i wrażliwej. Wszystko dlatego, że zawarte w nim składniki pomagają łagodzić podrażnienia, wygładzać skórę, regenerować ją i dodawać jej elastyczności. Do tego spowalnia procesy starzenia się skóry, bo spłyca już istniejące zmarszczki i spowalnia procesy powstawania tych nowych.

A jak go stosować? Wystarczy nanieść 2-3 kropelki na oczyszczoną, jeszcze lekko wilgotną twarz, a następnie wsmarować całość kolistymi ruchami. Innym sposobem jest dodawanie 1 kropli do ulubionego kremu na noc. Wtedy w ciągu nocy cera dogłębnie się regeneruje i rano budzimy się z idealnie nawilżoną, odżywioną i gładką twarzą.

3. Olej arganowy w codziennej pielęgnacji wzmocni twoje paznokcie

Następne w kolejce zastosowań olejku arganowego są paznokcie, bo i na nie płynne złoto potrafi zdziałać cuda. Przede wszystkim olejek arganowy pomaga wzmacniać płytkę i zapobiega jej kruszeniu się i łamaniu. Dodatkowo pielęgnuje suche skórki i sprawia, że dłonie są idealnie wypielęgnowane, a to wszystko bardzo niskim kosztem.

Samo stosowanie go na dłoniach jest banalnie proste. Wystarczy kupić dobrej jakości olejek i wcierać do w skórki oraz całą płytkę paznokcia każdego dnia. Dla lepszych efektów można to robić nawet 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem.

4. Walka z cellulitem w domu? Wypróbuj olej arganowy

Olej arganowy można też z powodzeniem stosować na całe ciało, zamiast klasycznego balsamu. Dzięki temu skóra będzie idealnie nawilżona, a do tego elastyczna i chroniona przed powstawaniem rozstępów. Jest to genialne rozwiązanie dla tych osób, które nie lubią mocno perfumowanych kosmetyków do ciała, bo gdy kupimy czysty olej arganowy dobrej jakości, otrzymamy maksimum działania i mimimum dodatków.

A jak sprawić, aby całe ciało skorzystało na płynnym złocie? W tym celu wystarczy wsmarowywać kilka kropli olejku w skórę bezpośrednio po kąpieli. Taki produkt jest również fantastyczny na różnego rodzaju podrażnienia, na przykład te powstałe podczas depilacji.

5. Olej arganowy jest jak najlepszy balsam do stóp

Olejkiem arganowym warto też smarować również przesuszone stopy, a w szczególności popękane pięty. Wspomniana wcześniej witamina E głęboko regeneruje naskórek i pomaga uporać się z szorstką skórą.

Aby uzyskać najlepsze efekty, warto wsmarowywać olej arganowy w stopy na wieczór, tuż po kąpieli, a następnie założyć skarpetki i zostawić tak kosmetyk na całą noc. Rano nawet najbardziej suche stopy będą mięciutkie i gładkie, a do tego pozostanie na nich przyjemny zapach.

