Każda z nas zna odwieczny problem podczas stosowania różnego rodzaju kremów. Za każdym razem wyciskamy z tubki za mało lub za dużo specyfiku. Potem trzeba to wsmarowywać nie tylko w twarz, ale np. też w ręce lub dzielić się nadmiarem produktu z bliskimi, jeśli mamy taką możliwość. A co gdyby znaleźć złoty środek na to, aby wycisnąć odpowiednią ilość kremu i nie musieć marnować kosmetyków? Ja taki znam i chętnie się z tobą podzielę. Zobacz, na czym polega metoda 3 palców na nakładanie kremów.

Na czym polega metoda 3 palców?

Metoda 3 palców nie tak dawno temu była znana przede wszystkim w psychologii. Teraz jednak jest coraz popularniejsza w branży beauty, choć polega na czymś zupełnie innym. W tym przypadku chodzi bowiem o zużycie odpowiedniej ilości kremu podczas smarowania twarzy lub ciała.

Pierwotnie metoda 3 palców została stworzona do rozprowadzania kremów z filtrem. Chodziło o to, aby odpowiednio nałożyć SPF na całą twarzy lub ciało i zapewnić swojej skórze najlepszą ochronę. Kobiety szybko jednak się przekonały, że ten trik można stosować do każdego kremu. I jest to niezwykle skuteczna, a jednocześnie praktyczna metoda.

Metoda 3 palców w nakładaniu kremów - krok po kroku

Metoda 3 palców na nakładanie kremów jest banalnie prosta. Niezależnie od tego, czy to kosmetyk nawilżający, przeciwzmarszczkowy czy może najlepszy SPF, w każdym z tych przypadków wystarczy wycisnąć produkt na trzy palce - wskazujący, środkowy i serdeczny. Kluczowe jest to, aby produkt znalazł się na całej długości czubków palców.

Zobacz, jak ja wykonuję ten trik krok po kroku.

Kiedy stosować metodę 3 palców?

Na początku wydawało mi się, że tego produktu będzie za mało, ale szybko się przekonałam, że wcale tak nie jest. Wycisnęłam akurat idealną proporcję na całą buzię. Oczywiście, gdybym chciała posmarować też szyję i dekolt, musiałabym ponowić swoją metodę - krem na 3 palcach wystarcza bowiem tylko na jeden element ciała.

Co ciekawe, metodą 3 palców można stosować nie tylko w przypadku kremów na twarz. To też dobra opcja do balsamów do ciała. Tu jednak warto pamiętać, aby przedłużyć krem do całych palców i rozprowadzić go na całej długości. To banalnie proste, a jednocześnie budżetowe rozwiązanie, bo gdy go poznasz, szybko się przekonasz, że koniec z marnowaniem kosmetyków.