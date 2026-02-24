Seria Centella od PureHeals to kosmetyki opartych na najwyższych możliwych stężeniach ekstraktu z wąkroty azjatyckiej. Tak wysoka zawartość tego składnika sprawia, że efekt jest widoczny na skórze już od pierwszego zastosowania. Wyciąg z centelli działa bowiem łagodząco, regenerująco, a także przeciwzmarszczkowo, bo pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu oraz zatrzymuje wodę w naskórku.

Koreańska pielęgnacja słynie z wieloetapowości, ale PureHeals sprawia, że jest ona komfortowa, intuicyjna i dopasowana do rytmu dnia. Seria Centella koncentruje się na 3 podstawowych krokach, które stanowią fundament skutecznej rutyny: toniku przygotowującym skórę i przywracającym jej równowagę, ampułce z wysokim stężeniem składników aktywnych oraz kremie, który domyka pielęgnację, wzmacnia barierę hydrolipidową i zatrzymuje nawilżenie.

DELIKATNIE ZŁUSZCZAJĄCY TONIK DO TWARZY CENTELLA to pierwszy krok do wygładzonej, świeżej i promiennej skóry. Formuła łączy moc kwasów AHA i BHA z intensywnie nawilżającymi składnikami, takimi jak kwas hialuronowy, ceramidy oraz 70% ekstrakt z centelli i oczaru wirginijskiego. Kosmetyk subtelnie wyrównuje koloryt, redukuje szorstkość i przywraca cerze naturalny blask. Jednocześnie koi podrażnienia, wzmacnia barierę ochronną i pomaga zatrzymać wilgoć w naskórku.

WYGŁADZAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCA AMPUŁKA CENTELLA 90 z 90% ekstraktem z wąkroty azjatyckiej to esencja koreańskiej pielęgnacji. Skoncentrowana moc centelli, która wzmacnia barierę i stymuluje jej naturalną odbudowę została wzmocniona przez kojący ekstrakt z propolisu, aloes, olej jojoba, ceramidy oraz kwas hialuronowy. . Formuła odżywia i regeneruje cerę suchą, wrażliwą, problematyczną i dojrzałą, jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych. Regularne stosowanie rozświetla i ujędrnia skórę, a zawarte składniki łagodzą podrażnienia i koją napięcie naskórka. Ampułka dogłębnie nawilża, przywracając skórze komfort, miękkość i zdrowy wygląd.

ŁAGODZĄCY KREM DO TWARZY CENTELLA 70 stanowi domknięcie rytuału pielęgnacyjnego, przynosząc długotrwałe ukojenie podrażnionej, przesuszonej i zmęczonej cerze. Formuła kremu oparta 70% ekstrakcie z wąkroty azjatyckiej poprawia sprężystość i elastyczność skóry, łagodzi podrażnienia, spłyca zmarszczki, zapewniając komfort przez cały dzień. Krem został wzbogacony w wyciąg ze sfermentowanych nasion soi oraz niacynamid, które nawilżają i rozświetlają cerę.

Produkty PureHeals są dostępne w drogeriach HEBE.

Materiał promocyjny marki