Poet core zdobywa serca kolejnych miłośniczek mody, zapowiadając się jako najważniejszy trend 2026 roku. Ta estetyka to nie tylko zwykłe zestawy ubrań, a cały styl życia. Inspirowany jest starymi księgarniami wypełnionymi charakterystycznym zapachem starego papieru i paryskimi kawiarniami z subtelną literacką nostalgią. Coraz więcej osób z pokolenia Z i millenialsów świadomie wybiera taką estetykę, aby wyrazić siebie. Poznaj poet core bliżej, a być może też z miejsca się w nim zakochasz.

Poet core - z czym to się nosi?

Styl poet core nawiązuje do wizerunków paryskich poetów, angielskich studentów coraz postaci z kultowych powieści. Kluczową zasadą tej estetyki jest pozorna przypadkowość i swoboda, pod którą kryje się świadoma stylizacja. Ubrania mogą więc wyglądać na nieco znoszone, co tylko wzmacnia efekt retro stylizacji jak z babcinej szafy lub strychu. Wszystko dlatego, że poet core mocno czerpie z atmosfery starych księgarni i kawiarni, a współczesne „it-girls” inspirują się stylem jak z kampusu Cambridge.

Ta indywidualność podkreślana jest przez dobór unikalnych dodatków, takich jak stare broszki i oprawki okularów, naszyjniki czy kolczyki. Takie elementy często mieszane są ze współczesnymi dodatkami, co daje idealny miks klasyki z nowoczesnością. Poet core jest jednak manifestem indywidualizmu, więc każda stylizacja powinna być unikatowa i odzwierciedlać osobowość noszącej ją osoby.

Co ciekawe, poet core nie kończy się na garderobie. To też styl slow life, w którym króluje literatura, rękodzieło i kawiarniane rytuały. Osoby żyjące w stylu poet core często wybierają kawiarnie z niepowtarzalnym klimatem, gdzie można spędzić czas przy kawie i dobrej książce. To przestrzenie sprzyjające refleksji i budowaniu osobistej historii.

Poet core na światowych wybiegach

Styl poet core można zobaczyć nie tylko na ulicach, w księgarniach i kawiarniach, ale także na światowych wybiegach. Ubrania i dodatki w takim stylu widać między innymi w kolekcjach takiego kultowego domu mody jak Valentino. Koszule z efektownymi broszkami pięknie nawiązują do mody retro, a ołówkowe spódnice tylko dodają całości ponadczasowej elegancji i przy okazji cudownie podkreślają figurę.

Jak stworzyć outfit w stylu poet core?

A jak w praktyce skomponować garderobę w stylu poet core? Najlepiej szukać takich elementów w vintage shopach i secon handach, jednak niektóre ubrania i dodatki stylizowane na retro można też wyhaczyć na wyprzedażach w sieciówkach. Trzeba tylko wiedzieć, na co zwracać uwagę, a kluczowe elementy tej estetyki obejmują:

koszule z wiązaniem pod szyją – symbol delikatnej elegancji,

– symbol delikatnej elegancji, miękkie swetry – narzucone na ramiona lub na wierzch koszuli z wystającym kołnierzykiem,

– narzucone na ramiona lub na wierzch koszuli z wystającym kołnierzykiem, marynarki w kratę w stylu vintage – najlepiej lekko za duże, z naturalnych tkanin,

– najlepiej lekko za duże, z naturalnych tkanin, dziergane kamizelki – element nawiązujący do stylu retro i uniwersyteckiego szyku,

– element nawiązujący do stylu retro i uniwersyteckiego szyku, torby listonoszki – praktyczne i stylowe, inspirowane akademickim stylem,

– praktyczne i stylowe, inspirowane akademickim stylem, krawaty oraz akcesoria do krawatów – obecnie notują aż 85% wzrost zainteresowania według danych Pinteresta

– obecnie notują aż 85% wzrost zainteresowania według danych Pinteresta buty vintage – np. mokasyny, oksfordki,

– np. mokasyny, oksfordki, delikatne koronki, bawełna i wełna – naturalne materiały oddające klimat dawnych czasów.

Poet core na co dzień, czyli kilka wskazówek

Wybierając ubrania w stylu poet core, warto pamiętać o kilku zasadach.

Stawiaj na warstwy – łącz golfy z kamizelkami, narzucaj marynarki na swetry lub koszule z wiązaniem. Warstwowość daje efekt niedbałego szyku. Miksuj tkaniny – zestawiaj miękką bawełnę z delikatną koronką, grubą wełnę z lekkim lnem. Poet core opiera się na zmysłowym kontakcie z materiałami. Dodaj akcesoria – nie bój się krawatów, przypinek, biżuterii z motywami literackimi czy „okularów bibliotekarki”. Wybieraj kolory inspirowane naturą – beże, brązy, granaty, odcienie śliwki, zgaszone róże. Unikaj neonów i agresywnych barw. Znajdź ubrania z historią – second-handy, rodzinne szafy, wymiany ze znajomymi to doskonałe źródła ubrań vintage, które tworzą niepowtarzalny klimat poet core.

Poet core pozwala eksperymentować: możesz nosić męski krawat do kobiecej bluzki, dzianinową kamizelkę na satynową sukienkę czy klasyczne mokasyny do szerokich spodni w kant. Ważne są tu tylko wygoda, autentyczność i własny sposób interpretowania literackiej elegancji.

