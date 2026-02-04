Moda na frędzle niezmiennie powraca co kilka sezonów, zyskując coraz to nowsze oblicza. W 2026 roku frędzle przestają być wyłącznie domeną festiwalowych looków. Projektanci światowych domów mody oraz sieciówki proponują je w nowoczesnych, eleganckich i awangardowych odsłonach. Akcenty frędzli pojawiają się zarówno na ubraniach, jak i w dodatkach, a przede wszystkim na torebkach, które wiosną będą prawdziwym hitem. Sprawdź, jak je nosić i z czym zestawiać.

Frędzle kiedyś, a teraz

Frędzle są elementem mody obecnym już od stuleci. Największy rozkwit ich popularności nastąpił w latach 70., kiedy królował styl boho i hippie. Wtedy frędzle były symbolem wolności i indywidualizmu, ale potem na stałe weszły już do naszych szaf. W ostatnich latach kojarzyliśmy je głównie ze stylem festiwalowym, ale w tym roku będziemy je nosić nie tylko na koncerty i imprezy, ale też na co dzień. Teraz frędzle wracają do łask w zupełnie nowej formie i stają się eleganckim dodatkiem do najbardziej stylowych outfitów.

Jak więc nosić frędzle w tym sezonie, aby wpisać się w najnowsze trendy? Zdecydowanie na torebkach, co najlepiej widać w kolekcjach wszystkich największych marek modowych. Zobacz kilka inspiracji prosto z wybiegów i sprawdź, jakie torebki z frędzlami warto mieć w szafie.

Torebki z frędzlami - hit na wiosnę 2026

W sezonie 2026 torebki z frędzlami są jednym z najgorętszych akcesoriów. Można je znaleźć zarówno w kolekcjach światowych domów mody, jak i w sieciówkach, co czyni je dostępnymi dla każdego. Przeróżnych fasonów jest całe mnóstwo, więc każda z nas znajdzie opcję idealną dla siebie.

Torebki crossbody z frędzlami – prostokątne, z długim paskiem, ozdobione frędzlami na dole. Pasują do stylu casualowego i miejskiego.

– prostokątne, z długim paskiem, ozdobione frędzlami na dole. Pasują do stylu casualowego i miejskiego. Hobo bag i półksiężyce – modele o miękkim kształcie, często pokryte gęsto naszytymi frędzlami, które nadają im lekkości.

– modele o miękkim kształcie, często pokryte gęsto naszytymi frędzlami, które nadają im lekkości. Eleganckie kopertówki z frędzlami – wieczorowe torebki z delikatnymi frędzlami z łańcuszków lub koralików, idealne do minimalistycznych stylizacji.

– wieczorowe torebki z delikatnymi frędzlami z łańcuszków lub koralików, idealne do minimalistycznych stylizacji. Plażowe torby ze słomianymi frędzlami – modne latem i na wakacje, w naturalnych odcieniach, bardzo lekkie i pojemne.

Najlepiej widać ten trend na pokazach mody. Frędzlowe torebki pojawiały się w kolekcjach wiosna/lato 2026 takich marek jak Balmain, Christian Dior, Valnetino, Victoria Beckham czy Michael Kors. Ta ostatnia marka stawia na stonowane kolory i ponadczasowe modele, które idealnie sprawdzą się do biura czy na popołudniową kawę na mieście. Michael Kors stawia bowiem na średniej wielkości skórzane torebki (zarówno do ręki, jak i na ramię) utrzymane w odcieniach brązu, a to idealny wybór do każdej stylizacji.

torebki z frędzlami, fot. spotlight.launchmetrics.com

Zupełnie inaczej do tematu podeszło Balmain. Tutaj widzimy już odważniejsze kolory i bardziej plażowy czy właśnie festiwalowy styl. Torebki tego domu mody są odważniejsze od propozycji Korsa i od razu przyciągają uwagę. Są idealnym elementem, który ożywi każdą stylizację. Frędzle na torebkach w wydaniu Balmain są różne - zarówno gęste i króciutkie, jak również gładkie i ciągnące się aż do samej ziemi.

torebki z frędzlami, fot. spotlight.launchmetrics.com

Na koniec weźmy pod lupę kolekcję Diora. Tutaj torebki z frędzlami pojawiają się już w znacznie elegantszej formie - jako dodatek do wieczorowych sukienek. Jak widać, Dior proponuje niewielkie modele na delikatnych łańcuszkach, utrzymane w stonowanych barwach, ale jest 1 wyjątek od reguły. Na wybiegu marki mogliśmy zobaczyć również większą torebkę z frędzlami w nieco bardziej casualowym wydaniu. Taki wariant będzie świetny na co dzień, a nie tylko na wielkie wyjścia.

torebki z frędzlami, fot. spotlight.launchmetrics.com

Jak wybrać torebkę z frędzlami?

Przy wyborze idealnej frędzlowej torebki warto zwrócić uwagę nie tylko na sam jej wygląd, ale i na kilka kluczowych rzeczy.

Jakość wykonania – frędzle powinny być solidnie przyszyte, aby nie odpadły po kilku użyciach. Torebki znanych marek zazwyczaj gwarantują trwałość.

– frędzle powinny być solidnie przyszyte, aby nie odpadły po kilku użyciach. Torebki znanych marek zazwyczaj gwarantują trwałość. Materiał – skóra naturalna lub ekologiczna nadaje się na jesień i zimę, zamsz i słoma są świetne na lato.

– skóra naturalna lub ekologiczna nadaje się na jesień i zimę, zamsz i słoma są świetne na lato. Rozmiar – małe modele sprawdzą się na wieczór, większe – na co dzień.

– małe modele sprawdzą się na wieczór, większe – na co dzień. Kolor – najlepiej wybierać uniwersalne odcienie, które pasują do większości garderoby, albo przeciwnie: postawić na intensywną barwę jako główny akcent stylizacji.

A do czego nosić takie frędzelkowe torebki, aby stworzyć efektowne outfity? Poniżej przedstawiamy 3 pomysły na gotowe stylizacje.

1. Klasyczny minimalizm z frędzlami

Dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody z frędzlami jest minimalistyczna baza, czyli prosta biała koszula, klasyczny jeans i baleriny czy mokasyny. Sprawdzi się tu także oversizowa marynarka, szerokie spodnie i klasyczne sneakersy. Całość uzupełnij prostokątną lub półokrągłą torebką z wyrazistymi frędzlami, a dzięki temu akcentowi nawet klasyczna stylizacja nabierze nowoczesnego charakteru. Tutaj świetnym pomysłem może być jeszcze biżuteria do torebek, która doda całości smaku.

2. Styl boho i hippie

Sukienka maxi w kwiaty, zamszowa kamizelka z długimi frędzlami, kapelusz i kowbojki to kwintesencja boho. Warto też postawić na zwiewną koszulę i krótkie spodenki, a do tego obowiązkowo botki z frędzlami. Do tego wystarczy już tylko frędzelkowa torebka ze skóry lub zamszu i efektowny look jest gotowy.

3. Wieczorowa ekstrawagancja

Na koniec bardziej elegancka propozycja, czyli mała czarna sukienka lub garnitur w jednolitym kolorze. Z elegancką kopertówką ozdobioną biżuteryjnymi frędzlami całość będzie prezentowała się luksusowo, ale z pazurem. Frędzle z metalowych łańcuszków czy koralików wprowadzają bowiem do stylizacji ruch i błysk, a to robi efekt wow.

