Trendy mogą dotyczyć pojedynczych elementów garderoby, które aktualnie królują w naszych szafach, ale pod tym pojęciem kryją się także całe zjawiska. Jednym z najciekawszych, które już pojawia się na wybiegach, jest Tailoring 2.0. Tailoring czyli krawiectwo. Doskonale znamy już trend szycia na miarę, ale teraz zaczynamy zaburzać proporcje i bawić się formą. Zobacz, czym dokładnie jest Tailoring 2.0., jakie są jego różnice względem klasycznego Tailoringu i dlaczego to właśnie ten trend ma szansę stać się największym hitem 2026 roku.

Trendy pod lupą: w 2026 roku czas na Tailoring 2.0

Tailoring 2.0. całkowicie redefiniuje klasyczne podejście do krawiectwa. Wszystkie stroje i garnitury szyte na miarę teraz będą miały zupełnie nową formę. Tym razem odchodzimy od dopasowanych krojów, decydując się na przeskalowane formy oraz detale, które dodają charakteru naszej stylizacji.

Wszystko to ma na celu zapewnić nam całkowitą swobodę. W Tailoringu 2.0. formalny, elegancki styl zderza się bowiem ze sztuką i awangardą. Pozwalamy sobie na więcej, aby wyrazić siebie poprzez stylizację, na którą się decydujemy. A to przy pomocy konkretnych zabiegów.

Tailoring 2.0., czyli krawiectwo w nowoczesnym wydaniu

Żyjemy w czasach, w których chcemy się wyróżniać. Coraz bardziej doceniamy zatem niepowtarzalne elementy garderoby, jakich nie jesteśmy w stanie znaleźć w popularnych sieciówkach. Zwykłe krawiectwo było jednak czymś, na co po pierwsze nie każdego było stać, a po drugie, co było nudne i formalne. Teraz ma być zupełnie inaczej.

Tailoring 2.0. to trend, który nie musi obejmować klasycznego krawiectwa. Wystarczy, że to my sami będziemy przerabiać swoje ubrania,

Przeskalowane proporcje, asymetrie i odważne kolory? Tak, poprosimy

Ten trend jest widoczny na największych światowych wybiegach. Chanel, Tom Ford, Victoria Beckham i wielu innych projektantów mają w swoim portfolio elementy garderoby właśnie w tym stylu. Szczególnie jest to widoczne w najnowszych projektach Chanel.

Nowy dyrektor kreatywny marki, Matthieu Blazy, chętnie stawia na rzemiosło, o czym mogliśmy przekonać się już, gdy pracował w Bottega Veneta, gdzie tworzył niezwykłe kreacje ze skóry. Teraz czas na tweed i Blazy udowadnia, że z nim potrafi stworzyć równie zjawiskowe cuda.

W kolekcji Chanel PreFall 2026 dominują kolory i nietypowe wzory. Asymetryczne kroje, obniżona talia, zwierzęce printy, mocne odcienie pomarańczowe, zielone i niebieskie to pierwsze, co rzuca się w oczy. I choć Blazy postawił na dość codzienne looki, które śmiało możemy założyć nawet do pracy, w rzeczywistości każdy z nich jest na swój sposób nietypowy, co sprawia, że podkreśla charakter osoby, która go nosi.

Tailoring 2.0. w kolekcji Chanel Pre-Fall 2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Garnitur wyrazem modowej ekspresji

Jeśli mowa o Tailoringu, nie można nie wspomnieć o garniturach szytych na miarę. Tym razem też nie będzie nudy. Warto wziąć przykład z czołowych projektantów, aby przekonać się na własnej skórze, że z garniturami też można, a nawet trzeba eksperymentować.

Tom Ford i Victoria Beckham proponują nam nowe podejście do tego typu stylizacji. Dla mnie numerem 1 jest garnitur z portfolio Posh Spice. Victoria klasyczne spodnie garniturowe zestawia z oversize'ową koszulą z obszernymi mankietami. Na to, zamiast marynarki, proponuje asymetryczny sweterek, spod którego oczywiście wystaje obszerna koszula.

Z kolei Tom Ford w swojej kolekcji zaprezentował zestawienie, które mi na pierwszy rzut oka przypomina frak. To satynowe spodnie garniturowe z białymi paskami, które doskonale komponują się ze śnieżną koszulą i szpilkami. Do tego, zamiast marynarki, mamy długi płaszcz z satynowymi klapami, które są idealnie dopasowane do spodni.

Garnitur w odświeżonej wersji na 2026 rok z kolekcji Toma Forda (z lewej) i Victorii Beckham (z prawej), Fot spotlight.launchmetrics.com

Tailoring 2.0. - inspiracje na 2026 rok

W 2026 roku stawiamy zatem na oryginalne garnitury, asymetryczne elementy garderoby i przerysowane zestawienia. Grunt, aby dopasować wszystko tak, żeby wyróżnić się z tłumu i przede wszystkim wyrazić swoją osobowość.

Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje w stylu krawieckim. Wystarczy, że pobawisz się krojami i kolorami, a z pewnością dopasujesz opcję idealną dla siebie.

