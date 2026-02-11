Sukienki z wycięciami na brzuchu, znane jako ABS Dress, w 2026 roku stały się jednym z najgorętszych trendów na wybiegach oraz wśród gwiazd. Ten styl, inspirowany odważnymi projektami sprzed dwóch dekad, obecnie zyskał zupełnie nowe oblicze – podkreśla sylwetkę i emanację pewnością siebie. Jednak pomimo spektakularnych efektów wizualnych, ABS Dress nie jest uniwersalnym wyborem. Wymaga odpowiedniego podejścia, przemyślanej stylizacji i świadomości własnych atutów.

ABS Dress w 2026 roku – geneza trendu i rola gwiazd w jego popularyzacji

Współczesna moda nieustannie się zmienia, lecz pewne motywy powracają ze zdwojoną siłą. Sukienka z wycięciem na brzuchu, czyli tzw. ABS Dress, pojawiła się już w latach 2000., jednak dopiero w 2026 roku osiąga szczyt popularności. Eksponowanie fragmentów ciała, szczególnie brzucha, jest nie tylko manifestacją odwagi, ale także wyrazem zmiany podejścia do kobiecego ciała i własnej akceptacji. Nawet tegoroczne czerwone dywany są zdominowane przez sukienki, które celebrują sylwetkę poprzez efektowne wycięcia.

Współczesne ikony mody, takie jak Dua Lipa czy Bella Hadid, miały ogromny wpływ na popularyzację ABS Dress. Dua Lipa prezentowała się w białej sukience z odważnym wycięciem na brzuchu podczas wakacji na Ibizie, podkreślając swoją sylwetkę i wpisując się w trend 2026 roku. Bella Hadid zaś wybrała vintage'ową kreację Jean Paul Gaultier z wycięciami, podążając za nowoczesnym podejściem do „naked dress”. Tego typu stylizacje, widoczne na największych wydarzeniach branżowych, stają się inspiracją dla kobiet na całym świecie.

Sukienki z wycięciami – inspiracje z wybiegów i czerwonego dywanu

Projektanci mody – od Miu Miu po Calvina Kleina – prezentują w 2026 roku szeroką gamę sukienek z wycięciami. Ich kolekcje to nie tylko powrót do estetyki początku XXI wieku, ale i nowoczesna interpretacja kobiecej zmysłowości. Wycięcia mogą mieć różne kształty i rozmiary – od subtelnych, minimalistycznych aż po geometryczne, spektakularne formy. Udział sukienek ABS Dress w prestiżowych wydarzeniach takich jak rozdanie Złotych Globów czy Grammy potwierdza ich status najmodniejszych stylizacji sezonu.

Jennifer Lopez w ABS Dress na Złotych Globach 2026 i Teyana Taylor w ABS Dress podczas Grammy 2026, Fot. Richard Shotwell, Invision, East News/Jordan Strauss, Invision, East News

Przemyślane wycięcia i prześwity na brzuchu doskonale eksponują wytrenowane mięśnie, co jest wyrazem zarówno stylu, jak i zdrowego stylu życia. Celebrytki chętnie wybierają ABS Dress nie tylko na wielkie gale, lecz także na mniej oficjalne przyjęcia, łącząc je z minimalistyczną biżuterią i prostym makijażem.

Komu pasuje ABS Dress i jakie są alternatywy dla tego trendu?

Sukienki z wycięciem na brzuchu przyciągają wzrok i stanowią wyraz indywidualizmu. Jednak nie każda sylwetka czy osobowość będzie czuła się w nich komfortowo. Według stylistów i projektantów ABS Dress to wybór dla kobiet pewnych siebie, które nie boją się podkreślać swojej figury. Warto jednak pamiętać, że odpowiednia stylizacja i dopasowanie fasonu są kluczowe – nie tylko dla efektu wizualnego, ale i samopoczucia.

Alternatywy dla tego trendu to sukienki z subtelnymi wycięciami na talii lub biodrach, modele z koronkowymi wstawkami lub ażurowymi elementami. Dzięki temu można dodać stylizacji odrobiny sensualności bez nadmiernej ekspozycji ciała. Projektanci coraz częściej proponują również tzw. "illusion dresses", czyli kreacje, w których fragmenty materiału w kolorze nude tworzą iluzję wycięć, zachowując jednocześnie większą swobodę i komfort.

Dla kogo sukienka z wycięciem na brzuchu nie jest dobrym wyborem?

ABS Dress nie jest dla każdego. Kobiety, które nie czują się komfortowo z eksponowaniem brzucha, mogą poczuć się niepewnie w takiej stylizacji. Ponadto, osoby, które preferują bardziej klasyczną elegancję lub potrzebują uniwersalnej sukienki na różne okazje, powinny rozważyć inne trendy.

Wycięcia mogą również wymagać odpowiedniej sylwetki – choć moda zmierza w kierunku różnorodności, ABS Dress najlepiej prezentuje się na osobach z umiarkowanie wysportowaną sylwetką lub wyraźnie zaznaczoną talią. Należy pamiętać, że kluczowa jest świadomość własnych atutów i umiejętność ich podkreślania w sposób, który sprawia przyjemność, a nie generuje dyskomfort.

Jak nosić ABS Dress? Praktyczne wskazówki stylizacyjne na 2026 rok

Wybranie sukienki z wycięciem na brzuchu to dopiero początek udanej stylizacji. Warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które pozwolą czuć się pewnie i wyglądać stylowo.

Minimalizm w dodatkach: ABS Dress sama w sobie stanowi mocny akcent, dlatego warto ograniczyć liczbę dodatków. Delikatna biżuteria, prosta torebka i klasyczne szpilki podkreślą efekt, nie odciągając uwagi od sukienki. Dopasowana bielizna: wybrana bielizna powinna być niewidoczna i gładka, aby nie zaburzać linii sukienki. Dobrym wyborem są bezszwowe majtki oraz samonośne biustonosze. Makijaż i fryzura: do ABS Dress najlepiej sprawdza się świeży, naturalny makijaż oraz klasyczne upięcia włosów, takie jak niski kok lub proste fale. Okazja: wycięcia na brzuchu pasują przede wszystkim na wieczorne wyjścia, gale, czerwone dywany czy sesje zdjęciowe. W przypadku mniej oficjalnych okazji lepiej postawić na subtelniejsze wycięcia lub iluzje.

Dodatki, makijaż i bielizna do sukienki z wycięciami – co wybrać, by wyglądać stylowo?

Stawiając na ABS Dress, warto pamiętać, że całość stylizacji powinna emanować pewnością siebie i dbałością o detale. Wybierając biżuterię, warto postawić na złoto lub srebro, unikając masywnych ozdób. Torebka powinna być minimalistyczna, najlepiej w stonowanym kolorze. Bielizna z kolei musi być dobrze dopasowana i nie może wystawać spod wycięć – do sukienek z głębszymi wycięciami zaleca się specjalne modele biustonoszy lub bieliznę typu "invisible".

Makijaż powinien być dostosowany do okazji, ale w przypadku ABS Dress lepiej wybrać podkreślenie naturalnego piękna niż mocne, graficzne makijaże. Upięcia włosów dodają szyku i pozwalają w pełni zaprezentować krój sukienki.

Trend na ABS Dress w 2026 roku to symbol zmysłowości i odwagi, ale nie każda kobieta musi go realizować, by czuć się modnie i pewnie. Kluczem do sukcesu jest świadome podejście do własnej sylwetki, przemyślana stylizacja i wybór rozwiązań, które sprawiają radość i dodają pewności siebie.

