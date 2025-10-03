Rozpoczęty pod koniec września Paryski Tydzień Mody przyciągnął do stolicy Francji tłum celebrytów i it-girls żądnych poznania trendów, które będą obowiązywać w sezonie wiosna-lato 2026.

Reklama

Wśród gości Paryskiego Tygodnia Mody nie zabrakło Małgorzaty Kożuchowskiej, która udając się na pokaz Stelli McCartney, zadała szyku swoją czarną, oszałamiającą stylizacją.

Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszych butach za kolano

Polska aktorka po raz kolejny udowadnia, że zna się na trendach i potrafi zadać szyku. Jej buty za kolano to prawdziwy hit. To długie kozaki od Vandy Novak, które zrobiły wrażenie na wszystkich. Wysmukliły i wydłużyły już i tak świetne nogi aktorki. Skórzane kozaki okazały się tylko przygrywką do reszty stylizacji. Cały outfit gwiazdy dopiero był modowym obłędem.

Małgorzata Kożuchowska w sukience z długimi frędzlami

54-letnia Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na czarną kreację marki The Mannei Sary Boruc i wyglądała w niej olśniewająco. Marszczona góra świetnie podkreśliła doskonałą figurę aktorki, a dół z frędzlami po prostu zachwycał. Na sukienkę aktorka założyła czarną marynarkę marki Epuzer i był to strzał w dziesiątkę.

Fryzura dopełniła całość

Znakomitą stylizację zawsze może popsuć fryzurą, ale w tym przypadku tak się nie stało. Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się wyprostować swoje włosy i nadać im blasku — takie minimalistyczne rozwiązanie było bardzo przemyślane i nie konkurowało z całą stylizacją.

Dzień wcześniej Małgorzata Kożuchowska wyglądała równie pięknie

Dzień wcześniej Małgorzata Kożuchowska wybrała się na pokaz Lanvin. Nie ma co ukrywać, że burgundowa stylizacja była równie udana. Sukienka od Sary Boruc w wyjątkowy sposób podkreśliła piękne blond włosy aktorki i alabastrową cerę.

Kto jeszcze pojawił się na Tygodniu Mody w Paryżu?

Polską reprezentację na Paryskim Fashion Weeku stanowią m.in.: Anja Rubik, Grażyna Torbicka, Julia Wieniawa i oczywiście olśniewająca Małgorzata Kożuchowska.

Przeczytaj także: