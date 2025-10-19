Moda na sezon jesień-zima 2025/2026 szokuje, zachwyca i przyciąga spojrzenia. Na wybiegach królują marynarki w trzech odsłonach: zamszowej, kraciastej i oversizowej.

Projektanci postawili na połączenie klasyki z wyrazistymi dodatkami, tworząc stylizacje, które trudno przeoczyć. Stylowe marynarki damskie w tym sezonie to odważne formy i niebanalne zestawienia, które mają przyciągać uwagę i wyrażać osobowość.

Marynarka z brązowego zamszu – klasyka w nowym wydaniu

Brązowa zamszowa marynarka to bezsprzecznie jeden z hitów sezonu jesień-zima 2025/2026 — widziany na wybiegu wielu domów mody. U Miu Miu podziwialiśmy ją jako element wyjątkowej stylizacji, której główny element stanowiła ciemnozielona sukienka o klasycznym kroju. Dopełnieniem całości była brązowa torebka utrzymana w stylu lat 70. oraz czarne buty z dekoracyjnymi skarpetkami — dodawały lekkości i ekstrawagancji. Ta stylizacja doskonale oddaje ducha sezonu: miękkie tkaniny, ziemiste kolory i przemyślane dodatki.

Brązowa marynarka w wersji zamszowej stanowi stylową propozycję dla kobiet, które cenią sobie wygodę, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z elegancji. To doskonały przykład na to, że modne marynarki 2025 łączą funkcjonalność z wyjątkowym stylem.

Pokaz Miu Miu - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kraciasta marynarka – odważna elegancja

Kolejnym mocnym punktem pokazów mody na sezon jesień-zima 2025/2026 były marynarki w kratę. U Valentino stylizacja przyciągała wzrok nie tylko samym wzorem marynarki, ale także dodatkami: pierzastym szalikiem, czerwoną koszulą i czarnym kapeluszem. Całość prezentowała się niezwykle wyraziście i teatralnie, wprowadzając do mody damskiej nutę dramatyzmu i luksusu.

Marynarka w kratę, choć na pierwszy rzut oka kojarzona z klasyką, w tej odsłonie staje się elementem nowoczesnego, odważnego looku. To nie tylko propozycja dla fanek ekstrawagancji – to również silne nawiązanie do stylizacji retro, które wracają do łask w trendach jesień-zima 2025/2026.

Pokaz Valentino - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czarna oversizowa marynarka – modowy hit sezonu

Nie sposób przejść obojętnie obok stylizacji z pokazu domu mody Versace, w której dominowała czarna oversizowa marynarka. Zestawiona została z fioletową sukienką ozdobioną warstwami falban oraz niewielką fioletową torebką. Ten look był jednocześnie minimalistyczny i efektowny – kontrast kolorów i objętości stworzył niezwykle modny, a zarazem wygodny outfit.

Oversizowe marynarki od kilku sezonów nie wychodzą z mody, a w sezonie jesień-zima 2025/2026 pojawiają się w jeszcze bardziej zarysowanych formach. Ich luźny krój pozwala na swobodę ruchu, a jednocześnie nadaje sylwetce nowoczesnego charakteru. Ta propozycja świetnie sprawdzi się w stylizacjach zarówno codziennych, jak i wieczorowych.

Pokaz Versace - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Powrót do przeszłości z nutą nowoczesności

Sezon jesień-zima 2025/2026 przynosi powrót do klasycznych fasonów marynarek, inspirowanych estetyką lat 70. i 80. XX wieku. Brązowe zamszowe marynarki w stylu lat 70., marynarki w kratę oraz oversize'owe fasony dominują na wybiegach, prezentując różnorodność stylizacji i możliwości ich noszenia. Pokazy takich marek jak Miu Miu, Valention, Versace ukazują, jak te klasyczne elementy mogą być reinterpretowane w nowoczesny sposób, podkreślając siłę i elegancję współczesnej kobiety.

