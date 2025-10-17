To największa kolorystyczna bitwa sezonu jesień-zima 2025/2026. Jesteś gotowa? Spokojnie, nikt nie będzie po niej smutny. Co najwyżej jeden z kolorów "może poczuć się urażony". Do walki naprzeciwko siebie stają powder blue i ribbon blue.

Reklama

Kolor niebieski od zawsze symbolizował spokój, harmonię i świeżość, aż nagle dwa jego odcienie "postanowiły zawalczyć" o kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. Te dwa odcienie zawsze elektryzowały branżę mody. I choć oba należą do tej samej palety barw, różnią się znacząco wyrazem i zastosowaniem. Przyjrzę się bliżej obu kolorom i podpowiem, jak i kiedy najlepiej je nosić.

Powder blue — elegancja w subtelnej formie

Powder blue to delikatny, rozbielony błękit, który koi i uspokaja. Wyraźnie "wyczuwa" się w nim nutę szarości. Jest subtelny, klasyczny, delikatny. Działa uspokajająco i wprowadza harmonię do każdej stylizacji.

Świetnie sprawdza się zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Polecany jest osobom, które cenią sobie klasykę, spokój i subtelność. Stylizacje z użyciem powder blue pasują zarówno do pracy, jak i na niezobowiązujące wyjścia. Kolor ten dobrze łączy się z neutralnymi barwami, takimi jak biel, szarość czy beż.

Pokaz Prady - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Ribbon blue – wyrazisty kolor dla odważnych

Ribbon blue jest głęboki, intensywny i wyrazisty, krótko mówiąc to nasycony odcień niebieskiego, który przypomina kolor atramentu. Ribbon blue doskonale nadaje się dla osób pewnych siebie, które lubią wyróżniać się z tłumu. Idealnie współgra z czernią, metalicznymi dodatkami, bielą i grafitem.

Pokaz Carolina Herrera - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Powder blue i ribbon blue na wybiegach

Nie da się ukryć, że oprócz koloru bakłażana, niebieski jest najpopularniejszym odcieniem sezonu jesień-zima 2025/2026. Ribbon blue możesz podziwiać w kolekcjach takich domów mody jak Emporio Armani, Yves Saint Laurent, Tory Burch i Gabriela Hearst. Powder blue z kolei lansują Iceberg, Chloe i Prada.

Jak wybrać odpowiedni kolor dla siebie?

Wybór między powder blue a ribbon blue nie jest prosty, bo oba pasują każdej kobiecie. Możesz kierować się tym, że jasne karnacje lepiej współgrają z pastelami, podczas gdy ciemniejsze mogą znakomicie prezentować się z wyrazistymi głębokimi kolorami.

Moim zdaniem najlepiej wybrać kolor dla siebie, kierując się osobowością. Jeśli lubisz spokój, harmonię i klasykę zdecyduj się na powder blue. Jesteś energiczna, ekspresyjna i lubisz bawić się modą? Dla ciebie zwycięzcą będzie ribbon blue.

Ważne: kolor stylizacji zawsze powinien być dopasowany do okazji i okoliczności.

Prada, Carolina Herrera - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jak stylizować kolory powder blue i ribbon blue?

Powder blue świetnie wygląda w total lookach z innymi pastelami. Spodnie w tym odcieniu połączone z białą koszulą i beżowym płaszczem stworzą elegancką, lekką stylizację. Możesz go także wykorzystywać jako delikatny akcent, który dodaje całości "tego czegoś". Powder blue świetnie prezentuje się na apaszkach, torebkach i butach.

Ribbon blue z kolei możesz "używać" jako mocne dopełnienie każdej stylizacji, np. w postaci marynarki, spódnicy czy butów. Ribbon blue świetnie prezentuje się w połączeniu z kontrastującymi kolorami, np. z czerwienią.

Pamiętaj: każdy kolor doskonale wygląda w total looku.

Reklama

Kolor jako manifest stylu i nastroju

Zarówno powder blue, jak i ribbon blue to kolory, które wyrażają emocje i osobowość. Pierwszy to spokój, delikatność i romantyzm, drugi – siła, pewność siebie i odwaga. Wybierając odcień niebieskiego, warto zastanowić się nie tylko nad modą, ale również nad tym, co chcemy zakomunikować światu poprzez nasz wygląd. A teraz każda z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, który odcień wygrał tę kolorystyczną bitwę.