Czy jesienią 2025 trzeba mieć coś czekoladowego w szafie? Obowiązkowo. Mogą to być jeansy, koszula, marynarka lub super modna sukienka z Reserved, która zrobi ci talię osy.

Ważne. Czekoladowy kolor pasuje każdej kobiecie bez względu na kolor cery i włosów. Ubrania w tym kolorze to must-have'y w twojej szafie.

Czekoladowa szmizjerka z paskiem talii

Czekoladowa szmizjerka z paskiem w talii to klasyczna, kobieca propozycja, która doskonale łączy elegancję z codzienną wygodą. Dzięki swojemu krojowi i odcieniowi świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacjach dziennych, jak i bardziej wyjściowych. Ta od Reserved ma piękny głęboki kolor i ozdobny pasek w talii, który podkreśli kobiece kształty. Szmizjerka Reserved kosztuje 199,99 zł.

Czekoladowa szmizjerka z paskiem - Fot. reserved.pl

Kopertowa sukienka z paskiem

Kopertowa sukienka pasuje każdej kobiecie bez względu na sylwetkę. Pięknie podkreśla dekolt i talię. Ta z Reserved wykonana jest z imitacji skóry. Nie przejmuj się tym, że nie ma rękawów. Noś pod nią klasyczną białą koszulę lub golf — może być brązowy, wtedy stworzysz piękny kolorystyczny total look. W tej sukience możesz chodzić zarówno do pracy, jak i na co dzień. Tworząc służbową stylizację, połącz ją ze szpilkami i torebką typu shopper. Idąc na kawę z koleżanką, załóż sneakersy i torebkę typu worek. Sukienka z imitacji skóry kosztuje 159,99 zł.

Kopertowa sukienka z imitacji skóry - Fot. reserved.pl

Dzianinowa sukienka z paskiem

Dzianinową sukienkę z paskiem w talii polecam paniom o figurze kolumny, którą pragną mieć talię osy — ona wam to zrobi. Prążkowany model to idealna opcja do pracy. Pięknie wygląda zestawiona z dużą torbą w typie Hermes i wysokimi szpilkami. Pamiętaj o biżuterii. Minimalistyczny dzianinowy model sukienki potrzebuje widocznych akcesoriów. Możesz pokusić się o bransolety XXL lub o duże kolczyki. Ciekawie mogą wyglądać także super modne sygnety. Dzianinowa, prążkowana sukienka Reserved kosztuje 159,99 zł.

Dzianinowa sukienka z paskiem - Fot. reserved.pl

Inspiracje na to, jak stylizować czekoladową sukienkę

Czekoladowa sukienka to prawdziwy must-have jesieni 2025. Jeśli zdecydujesz się kupić, któryś model z Reserved i nie będziesz wiedziała, jak go wystylizować, spójrz poniżej. Oto znakomite pomysły na outfity z czekoladową sukienką w roli głównej.