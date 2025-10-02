Te czekoladowe sukienki z Reserved robią talię osy. Śpiesz się z zakupem, bo znikają w mig
Marzy ci się mieć w szafie sukienkę w najmodniejszym kolorze sezonu, która dodatkowo wyczaruje ci talię osy? Znalazłam dla ciebie 3 takie modele w Reserved. Ale uwaga, znikają jak świeże bułeczki.
Czy jesienią 2025 trzeba mieć coś czekoladowego w szafie? Obowiązkowo. Mogą to być jeansy, koszula, marynarka lub super modna sukienka z Reserved, która zrobi ci talię osy.
Ważne. Czekoladowy kolor pasuje każdej kobiecie bez względu na kolor cery i włosów. Ubrania w tym kolorze to must-have'y w twojej szafie.
Czekoladowa szmizjerka z paskiem talii
Czekoladowa szmizjerka z paskiem w talii to klasyczna, kobieca propozycja, która doskonale łączy elegancję z codzienną wygodą. Dzięki swojemu krojowi i odcieniowi świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacjach dziennych, jak i bardziej wyjściowych. Ta od Reserved ma piękny głęboki kolor i ozdobny pasek w talii, który podkreśli kobiece kształty. Szmizjerka Reserved kosztuje 199,99 zł.
Kopertowa sukienka z paskiem
Kopertowa sukienka pasuje każdej kobiecie bez względu na sylwetkę. Pięknie podkreśla dekolt i talię. Ta z Reserved wykonana jest z imitacji skóry. Nie przejmuj się tym, że nie ma rękawów. Noś pod nią klasyczną białą koszulę lub golf — może być brązowy, wtedy stworzysz piękny kolorystyczny total look. W tej sukience możesz chodzić zarówno do pracy, jak i na co dzień. Tworząc służbową stylizację, połącz ją ze szpilkami i torebką typu shopper. Idąc na kawę z koleżanką, załóż sneakersy i torebkę typu worek. Sukienka z imitacji skóry kosztuje 159,99 zł.
Dzianinowa sukienka z paskiem
Dzianinową sukienkę z paskiem w talii polecam paniom o figurze kolumny, którą pragną mieć talię osy — ona wam to zrobi. Prążkowany model to idealna opcja do pracy. Pięknie wygląda zestawiona z dużą torbą w typie Hermes i wysokimi szpilkami. Pamiętaj o biżuterii. Minimalistyczny dzianinowy model sukienki potrzebuje widocznych akcesoriów. Możesz pokusić się o bransolety XXL lub o duże kolczyki. Ciekawie mogą wyglądać także super modne sygnety. Dzianinowa, prążkowana sukienka Reserved kosztuje 159,99 zł.
Inspiracje na to, jak stylizować czekoladową sukienkę
Czekoladowa sukienka to prawdziwy must-have jesieni 2025. Jeśli zdecydujesz się kupić, któryś model z Reserved i nie będziesz wiedziała, jak go wystylizować, spójrz poniżej. Oto znakomite pomysły na outfity z czekoladową sukienką w roli głównej.