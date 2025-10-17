Nowy sezon przynosi zaskakujące połączenia w modzie, które jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy za niedopuszczalne. Jednym z takich nietypowych zestawień jest bluza noszona pod klasyczną marynarką. Ten modowy eksperyment bardzo szybko zyskał popularność i dziś z dumą noszą go zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku.

To, co jeszcze niedawno kojarzyło się z brakiem wyczucia stylu, dziś jest oznaką nowoczesnego podejścia do mody i miejskiej nonszalancji. Bluza pod marynarkę to nie tylko wyrazisty trend, ale też praktyczne rozwiązanie, które zapewnia wygodę i ciepło w chłodniejsze dni.

Jak stworzyć udaną stylizację w tym stylu? Piękne bluzy i marynarki znajdziesz w popularnych sieciówkach. Za bluzę z Zary zapłacisz 129 zł. Za wełnianą marynarkę z Mango, która posłuży ci wiele lat, 419,99 zł

Bluza - Fot. zara.com

Marynarka - Fot. mango.com

Dlaczego bluza pod marynarkę to hit sezonu?

Bluza pod marynarkę to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wygodę w modzie miejskiej. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznego garnituru na rzecz bardziej swobodnych, ale nadal stylowych rozwiązań. Zestawienie sportowej bluzy z elegancką marynarką daje efekt nonszalancji i świeżości, zachowując jednocześnie elementy klasy.

To także sposób na podkreślenie własnego stylu i przełamanie schematów. Połączenie tych dwóch pozornie różnych części garderoby tworzy unikatowy kontrast, który przyciąga wzrok i nadaje stylizacji charakteru.

Jak łączyć bluzę i marynarkę w codziennych stylizacjach?

Bluza z kapturem lub bez w połączeniu z klasyczną lub oversize’ową marynarką to duet, który świetnie sprawdzi się na co dzień. Dobrze dobrana bluza, najlepiej w stonowanych kolorach, pozwala zachować harmonię w stylizacji. Marynarka może być zarówno gładka, jak i w delikatny wzór – najważniejsze, by oba elementy miały podobną kolorystykę lub tworzyły spójny kontrast.

Do takiego zestawu warto dobrać klasyczne jeansy, chinosy lub nawet luźniejsze spodnie materiałowe. Buty? Tutaj również panuje dowolność – od sneakersów, przez mokasyny, po eleganckie botki.

Z czym jeszcze łączyć bluzę pod marynarką?

Poza klasycznymi spodniami, bluza i marynarka dobrze prezentują się także ze spodniami cargo, a nawet z luźnymi spódnicami midi. Stylizację warto uzupełnić o minimalistyczne dodatki, takie jak zegarek, mała torba na ramię lub czapka z daszkiem – wszystko zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć.

Ciekawym rozwiązaniem jest również dodanie warstwy w postaci dłuższego t-shirtu pod bluzę, co wprowadza element streetwearowej nonszalancji. Całość nabiera wtedy jeszcze bardziej miejskiego charakteru.