Marynarka w kratę to ponadczasowy element garderoby, który powraca w wielkim stylu na sezon jesień-zima 2025/26. W najnowszej stylizacji Demi Moore udowadnia, że ten klasyczny wzór może wyglądać świeżo, nowocześnie i z pazurem, nawet w wersji dla kobiet 50+. Aktorka zachwyca wełnianą marynarką, która idealnie łączy aktualne trendy z elegancją. Jej look to prawdziwa inspiracja dla każdej dojrzałej kobiety, która chce wyglądać modnie i z klasą.

Demi Moore daje lekcję stylu w wełnianej marynarce

Demi Moore ponownie udowadnia, że nie trzeba mieć dwudziestu lat, by wyglądać zjawiskowo. Na jednym z najnowszych zdjęć aktorka prezentuje stylizację, która zachwyca dojrzałą elegancją i modową odwagą. Kluczowym elementem jej outfitu jest wełniana marynarka w kratę – klasyka gatunku, która w wydaniu Moore nabiera zupełnie nowego charakteru. Marynarka, którą wybrała aktorka, idealnie wpisuje się w trendy jesień-zima 2025/26. Jest ciepła, otulająca, a przy okazji jej krój jest perfekcyjnie dopasowany do całej stylizacji. Wygląda jak z męskiej szafy – ma szerokie ramiona z poduszkami, które nadają jej kształtu, a ciału specyficzną, mocną linię. Power dressing w tym stylu jest znany już od dekad, a w tym sezonie znów ma ogromne znaczenie.

Marynarka utrzymana jest w stonowanej palecie kolorów, która łączy w sobie odcienie szarości, brązu i bordo. Ponadczasowy print w kratę z powodzeniem sprawdzi się zarówno w eleganckiej, jak i codziennej odsłonie. Wełniana struktura materiału dodaje całości miękkości i szlachetności.

Jak marynarkę w kratę powinny nosić kobiety 50+?

Stylizacja Demi Moore to idealna propozycja dla kobiet 50+, które nie boją się bawić modą, ale stawiają na jakość i klasykę. Aktorka zestawiła marynarkę w kratę ze spódnicą z zakładką i miękką koszulą w lekko złamanym beżem odcieniu bieli. Dzięki temu uzyskała efekt eleganckiej nonszalancji, który nie przytłacza, ale podkreśla osobowość. Marynarka dla kobiet po 50. powinna być dopasowana do sylwetki, ale nie obcisła. Luźniejszy krój, zaznaczona linia ramion i dobrej jakości tkanina sprawią, że będzie wyglądać luksusowo i stylowo. Dobrze jest postawić na klasyczne wzory, takie jak krata typu windowpane, glencheck czy pepitka.

Stylizacja z marynarką w kratę powinna być spójna – najlepiej, gdy reszta outfitu utrzymana jest w neutralnej palecie kolorów. Można jednak postawić na jeden mocniejszy akcent, jak torebka w odważnym kolorze czy buty z charakterem. Dodanie nowoczesnego elementu odświeży i przełamie look, nadając mu modowego charakteru. W przypadku Demi Moore są to szpilki z mocno zarysowanym szpicem o lakierowanym wykończeniu.

Krata to jeden z tych wzorów, który regularnie powraca na wybiegi. Dlaczego? Bo daje nieskończone możliwości stylizacji – od inspirowanej męską modą nonszalancji, przez preppy college style, aż po paryską elegancję. To jedna z wielu zalet tego fasonu, która sprawia, że inwestując w jedną marynarkę, otrzymujesz coś, co będziesz mogła nosić nie tylko miesiącami, ale i latami.

