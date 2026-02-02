Moda na taliowane marynarki wyraźnie dominuje w propozycjach projektantów na wiosnę 2026. Po latach panowania luźnych fasonów, wiodącym nurtem stają się żakiety z wyraźnie zaznaczoną talią i geometrycznymi liniami. Nowoczesne marynarki nie tylko modelują sylwetkę, ale także zapewniają wygodę dzięki zastosowaniu miękkich, elastycznych tkanin. Taliowane żakiety to uniwersalna baza, która pozwala stworzyć zarówno dziewczęce, jak i eleganckie stylizacje. Ten powrót do klasyki to nie tylko moda, lecz także sposób na podkreślenie kobiecych kształtów i pewności siebie.

Wielki powrót taliowanej marynarki

Taliowane marynarki, czyli żakiety z wyraźnie podkreśloną talią, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych trendów sezonu wiosna-lato 2026. W przeciwieństwie do fasonu oversize, który królował przez ostatnie sezony, nowe modele stawiają na proporcje i podkreślenie sylwetki. Takie geometryczne marynarki robią piękne wcięcie w talii, a tym samym tworzą pożądany kształt klepsydry.

Współczesne żakiety nie są już sztywne ani niewygodne. Teraz często szyje się je z miękkich, elastycznych tkanin, które zapewniają swobodę ruchu. Ten nowoczesny twist pozwala na zestawianie taliowanych marynarek nie tylko z eleganckimi spodniami, ale również z bardzo krótkimi szortami lub spódniczkami mini. Taki look nadaje stylizacji dziewczęcego, a zarazem nowoczesnego charakteru.

Dlaczego warto wybrać taliowany żakiet?

Taliowane marynarki zostały zaprojektowane w taki sposób, by optycznie wysmuklać i modelować sylwetkę. Charakterystyczne wcięcie w talii oraz odpowiednia konstrukcja pozwalają osiągnąć świetne proporcje sylwetki, więc sprawdzają się zarówno u szczupłych, jak i pełniejszych kobiet. Odpowiednio dobrany fason może zrównoważyć proporcje ciała i nadać sylwetce pożądany wygląd, czego model oversize niestety już nie potrafił.

Co więcej, dzięki swojej uniwersalności taliowany żakiet świetnie sprawdza się w różnych stylizacjach, od codziennych, przez biznesowe, aż po te wieczorowe. To inwestycja na lata, szczególnie że powrót do klasycznych fasonów i dobrze skrojonych ubrań utrzymuje się w światowych trendach już od kilku sezonów. Trzeba tylko wiedzieć, jak nosić takie okrycie wierzchnie wiosną 2026, aby czuć się stylowo i komfortowo.

Taliowana marynarka do spodni i jeansów

To klasyka, która zawsze się sprawdza. Taliowana marynarka znakomicie modeluje sylwetkę i podkreśla talię, dodając stylizacji lekkości, a w zestawieniu z jeansami, gładkim topem i sneakersami daje efekt swobodnego, miejskiego looku. Jeżeli jednak zależy ci na bardziej formalnym wrażeniu, wybierz marynarkę w ciemnym kolorze i zestaw ją z ciemnymi jeansami o kroju wide leg. W ten sposób cała stylizacja od razu stanie się bardziej formalna, a po dodaniu biżuterii idealnie sprawdzi się na ważne wyjścia.

Żakiet z mini spódniczką lub szortami

Jednym z najbardziej gorących trendów na wiosnę 2026 są zestawienia taliowanych żakietów z bardzo krótkimi szortami lub mini spódniczkami. To rozwiązanie, które optycznie wyszczupla i wydłuża nogi do samego nieba, a gdy dodamy do tego jeszcze buty na obcasie to wyciągniemy już maksimum z każdego typu sylwetki. Oczywiście warto do takiego zestawu dobrać modne dodatki jak botki na obcasie czy torebka typu bagietka, aby całość wyglądała spójnie i efektownie.

