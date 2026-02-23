BAFTA 2026 to najważniejsze brytyjskie nagrody filmowe, ale nie oszukujmy się - nic tak nie podgrzewa atmosfery przed galą jak smaczki z czerwonego dywanu. Gwiazdy oczywiście zadały szyku w kreacjach od najznamienitszych światowych projektantów. Bez wątpienia wszyscy dziś mówią o sukni Emmy Stone, która postawiła na modne wycięcia. BAFTA 2026 to także wielki powrót na galę księżnej Kate i księcia Williama, którzy w ostatnich latach byli nieobecni ze względu na stan zdrowia księżnej Walii. Zobacz najpiękniejsze kreacje gwiazd z BAFTA 2026.

BAFTA 2026: kreacje z czerwonego dywanu

Emma Stone postawiła na bardzo modną w tym roku ABS Dress. To suknia, która pokazuje nam zupełnie nowe podejście do "prześwitów" w modzie. Już podczas Złotych Globów 2026 i Grammys widać było zachwyt gwiazd tym nowym trendem. Dzięki niemu mogą bowiem uwydatnić umięśniony brzuch. Tym razem zrobiły to Emma oraz norweska aktorka Renate Reinsve, nominowana w tym roku za pierwszoplanową rolę w filmie "Wartość sentymentalna".

Nie sposób przejść obojętnie także obok innych kreacji. Teyana Taylor w Burberry przyciągała wzrok wszystkich. Księżna Kate olśniła, choć postawiła na kreację, którą miała już na sobie w 2019 roku. A laureatka BAFTA za rolę w filmie "Hamnet", Jessie Buckley, zadała szyku w niebieskiej sukni Chanel. Kto jeszcze nas zachwycił?

1. Emma Stone w "ABS Dress" od Louis Vuitton

Emma Stone, nominowana do nagrody dla aktorki pierwszoplanowej za film "Bugonia", postanowiła połączyć klasykę z nowoczesnością i tym samym zdecydowała się na najmodniejszą kreację roku. Louis Vuitton stworzył projekt sukni, która jest nietypową odmianą ABS Dress, czyli nowej opcji sensual. Kreacja Emmy miała wiązanie na szyi i do tego spore wycięcie w okolicy biustu i brzucha. Tym samym aktorka wyeksponowała swoją piękną sylwetkę. Można zatem mówić, że czerń to bezpieczna klasyka, ale zdecydowanie nie w tym wydaniu.

Emma Stone w "ABS Dress" od Louis Vuitton, Fot. Doug Peters, Press Association, East News/James Manning, Press Association, East News

2. Teyana Taylor w teatralnej kreacji Burberry

Teyana Taylor to propagatorka ABS Dresses, ale tym razem poszła w zupełnie innym kierunku. Jej monumentalna, teatralna wręcz kreacja z wysokim, ekstrawaganckim kołnierzem, to projekt marki Burberry. Suknia sprawiła, że od gwiazdy filmu "Jedna bitwa po drugiej" nie sposób było oderwać wzroku.

Teyana Taylor w teatralnej kreacji Burberry, Fot. Doug Peters, Press Association, East News

3. Kate Hudson w klasycznej czerwieni od Prady

Kate Hudson zachwyciła nas w tym roku swoją niesamowitą rolą w filmie "Song Sung Blue", ale jeszcze bardziej jesteśmy pod wrażeniem jej kreacji. Aktorka udowadnia bowiem, że klasyka nie musi być nudna. Postawiła na prostą suknię od Prady z opadającymi ramionkami. Suknia miała doczepiany tren, ale kluczowy był jej kolor - niesamowita czerwień idealnie komponująca się z barwą dywanu. Ten kolor świetnie podkreślił urodę Kate. Naszym zdaniem blond i czerwień zawsze idą w parze.

Kate Hudson w klasycznej czerwieni od Prady, Fot. Rex Features, East News/Ian West, Press Association, East News

4. Księżna Kate po raz drugi w krecji Gucci

Księżna Kate powróciła na galę rozdania BAFTA po trzech latach. W londyńskim Royal Albert Hall pojawiła się u boku swojego męża - księcia Williama. Gdy tylko weszli na czerwony dywan, oczy wszystkich od razu były skierowane w ich stronę. Oczywiście w dużej mierze dlatego, że to para książęca, ale też ze względu na zjawiskową prezencję obojga.

Kate miała tego wieczoru na sobie suknię w odcieniach fioletu domu mody Gucci, która swój oficjalny debiut miała już w 2019 roku. Wtedy księżna założyła ją z okazji uroczystej kolacji w Muzeum Wiktorii i Alberta zorganizowanej na rzecz inicjatywy "Szkół Przyjaznych Psychicznie". Z kolei William z okazji BAFTA 2026 postawił na smoking w kolorze identycznym jak wstążka na sukni jego żony. Czy to nie urocze?

Księżna Kate po raz drugi w krecji Gucci, Fot. Jaimi Joy, Press Association, East News

5. Jessie Buckley niczym nimfa w sukni od Chanel

Jessie Buckley triumfowała tego wieczoru dzięki pierwszoplanowej roli w filmie "Hamnet". Aktorka prezentowała zdobytą statuetkę na czerwonym dywanie, zachwycając wszystkich swoją niebieską kreacją od Chanel. Wyglądała niczym nimfa w długiej welurowej sukni z wyciętymi plecami i srebrnymi zdobieniami na ramionach. Kreacja cudnie podkreśliła chłodną urodę irlandzkiej aktorki.

Jessie Buckley niczym nimfa w sukni od Chanel, Fot. Doug Peters, Press Association, East News/LounisPhotography, ABACA, East News

6. Renate Reinsve w "ABS Dress" Louis Vuitton

Dom mody Louis Vuitton wziął sobie do serca najmodniejszy krój roku. Tym samym kolejna gwiazda, która postawiła na kreację marki, odsłoniła umięśniony brzuch. Norweska aktorka Renate Reinsve zdecydowała się na jeszcze odważniejsze wycięcia niż Emma Stone, uwydatniając tym samym cały brzuch i bok. Jej kreacja nie zawierała rękawów, ale klasy dodała jej długość oraz materiał i minimalistyczna biżuteria, na którą zdecydowała się gwiazda "Wartości sentymentalnej".

Renate Reinsve w "ABS Dress" Louis Vuitton, Fot. Rex Features, East News/LounisPhotography, ABACA, East News

7. Sadie Sink w uroczej sukni od Prady

W mediach głośno było także o kreacji gwiazdy "Stranger Things". Sadie Sink pojawiła się na czerwonym dywanie u boku Noah Jupe, z którym już niedługo wystąpi na londyńskim West Endzie w musicalu "Romeo i Julia". Aktorka tego wieczoru wybrała seledynową kreację od Prady. Suknia miała wycięcie na plecach, ale była niezwykle urocza i podkreślała urodę rudowłosej Sadie. Naszym zdaniem to był strzał w dziesiątkę.

Sadie Sink w uroczej sukni od Prady, Fot. Doug Peters, Press Association, East News

Czytaj także: