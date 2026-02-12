Moda na południu Europy znacznie różni się od tej, którą znamy z ulic Warszawy, Paryża czy Kopenhagi. Sukienki, które noszą mieszkanki Neapolu czy Barcelony zdecydowanie odbiegają nawet od tych, na jakie zdecydowałyby się kobiety z Mediolanu, Rzymu czy Madrytu. Ich elementy garderoby dość mocno są powiązane bowiem z ich południowym temperamentem, za który, nie ukrywam, że dość mocno je podziwiam. Warto wziąć z nich przykład szczególnie jeśli chodzi o sukienki - zwiewne, kobiece, idealne na wiosnę i lato. Wybrałam 3 kreacje w stylu Neapol Dress. Sprawdź, która z nich najbardziej trafi w twój gust.

Neapol Dress - sukienka, która wyszczupla

Neapol Dress to nie jedna sukienka, ale styl, w którym z reguły są utrzymane tego typu kreacje. Do tego kanonu możemy wrzucić wszystkie zwiewne modele maxi, które mają ponętne wycięcia - np. w okolicy dekoltu czy nóg. Mogą mieć krótkie rękawy, opadające ramionka w hiszpańskim stylu lub też cienkie ramiączka. Do tego wysokie rozporki oraz jasne kolory i wzory w stylu retro - np. kropki.

Nieodłącznym elementem tego typu sukienek są także falbany do złudzenia przypominające południowy klimat. Mogą też być uzupełnione o koronkę. Warto podkreślić, że takie sukienki muszą być wykonane z przewiewnych materiałów - np. lnu, bawełny, jedwabiu, lyocellu czy wiskozy.

Top 3 sukienki w neapolitańskim stylu

Kierując się tą zasadą, wybrałam 3 modele sukienek w stylu Neapol Dress. To romantyczne kreacje, które sprawdzą się np. na walentynkową randkę, ale zostaną z nami zdecydowanie dłużej. Zadasz w nich szyku wiosną i latem - w połączeniu z marynarkami, trenczami, skórzanymi ramoneskami. Jako dodatek obuwniczy warto postawić np. na delikatne sandałki czy mokasyny.

1. Asymetryczna sukienka w kropki - Zara

Na początek ponętna sukienka midi w grochy. Ma kolor ecru i czarne kropki. Wykonana została w 100% z wiskozy, dzięki czemu jest przewiewna i świetnie sprawdzi się w cieplejsze dni. Do tego posiada falbanki w południowym stylu. Doskonale pasuje do czółenek na niskim obcasie lub słupku, ale też do mokasynów, a nawet sneakersów, gdy dobierzemy bardziej sportowe dodatki.

Asymetryczna sukienka w kropki z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

2. Sukienka midi z marszczeniem - Sinsay

Klasyka we włoskim wydaniu? Ta midi z krótkim rękawem to połączenie paryskiej zapobiegawczości z południową frywolnością. Jest czymś pomiędzy, dzięki czemu tak bardzo kochają ją kobiety. Szczególnie, że posiada marszczenie przy brzuchu, które sprawia, że ta sukienka naprawdę sporo wybacza. Doskonale prezentuje się z obcasami, balerinami, a nawet trampkami.

Sukienka midi z marszczeniem z Sinsay, Fot. materiały prasowe, Sinsay

3. Czekoladowa sukienka z wiskozy - Naree

Na koniec sukienka, której w chłodniejsze dni nie powstydziłaby się żadna Włoszka. Prosta, z długim rękawem, czekoladowa maxi to połączenie wygody, trendów i praktyczności. Świetnie sprawdza się zarówno do pracy, gdy dobierzemy do niej szpilki lub mokasyny, jak również na wyjście na espresso i cornetto z przyjaciółką - wystarczy postawić na bardziej nonszalancki look i wybrać do niej trampki lub sneakersy.

Czekoladowa sukienka z wiskozy Naree, Fot. materiały prasowe, Naree

Neapolitański styl w modzie

Z czym kojarzy mi się Neapol? Z wąskimi uliczkami pełnymi skuterów i dźwięków klaksonów. Z ciepłymi promieniami słońca przedzierającymi się zza wzgórza Wezuwiusza. Wysokimi temperaturami i przystojnymi ludźmi spacerującymi pod świeżym praniem wywieszonym w kolorowych okiennicach. I własnie w to wszystko doskonale wpisuje się neapolitański styl.

To kwintesencja swobody, lekkości, nonszalancji, a jednocześnie elegancji. Mało który Neapolitańczyk pojawi się na ulicy w spranych jeansach i klasycznym podkoszulki. Stawiają raczej na chinosy, mokasyny i lniane koszule. A kobiety? Nie znajdziesz tu casualowego stylu rodem z Mediolanu. Neapolitanki kochają zwiewne sukienki, falbany, sandałki i czerpią stylizacje raczej z ulic Barcelony niż z północy Włoch.

