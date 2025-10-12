Noszenie futrzanej kamizelki na wełniany płaszcz może wydawać się zaskakującym wyborem, ale właśnie takie połączenie stało się jednym z najbardziej intrygujących trendów sezonu jesień–zima 2025/2026. To zestawienie przyciąga wzrok, łączy kontrasty i wprowadza nową jakość do miejskich stylizacji. Mimo że oba elementy – kamizelka i płaszcz – pełnią funkcje ocieplające, ich połączenie zyskało modowy status must-have.

Reklama

To stylizacja, która wykracza poza zwykłą praktyczność. Futrzana kamizelka wykonana ze sztucznego futra dodaje objętości, luksusu i wyrazistości nawet najprostszemu outfitowi. Na tle klasycznego, gładkiego wełnianego płaszcza prezentuje się jako modowy hit – odważny, ale nieprzekombinowany.

Kamizelka - Fot. hm.com

Płaszcz - Fot. reserved.pl

Trend warstwowy: kamizelka na płaszcz

Ten styl wpisuje się w szerszy nurt warstwowości, który od kilku sezonów jest obecny na ulicach i wybiegach. W sezonie jesień–zima 2025/2026 projektanci postanowili nadać mu nowy wymiar, sięgając po bardziej luksusowe i ekstrawaganckie materiały. Futrzana kamizelka noszona na płaszczu to ukłon w stronę indywidualizmu – każda kobieta może stworzyć własną interpretację tego looku. Warstwowość w tym przypadku to nie tylko praktyczne podejście do zimna, ale i estetyczne zestawienie faktur: miękkość futra kontrastuje z wełnianą strukturą płaszcza, tworząc spójną, ale niebanalną kompozycję.

Stylowa praktyczność

Futrzana kamizelka na płaszczu to nie tylko modna propozycja, ale i funkcjonalne rozwiązanie na chłodne dni. Dzięki swojej formie kamizelka nie ogranicza ruchów, co czyni ją wygodniejszą alternatywą dla ciężkich kurtek czy wielowarstwowych płaszczy. To dodatkowa warstwa ciepła, która świetnie sprawdzi się podczas zimowych spacerów, dojazdów do pracy czy spotkań na świeżym powietrzu. Jednocześnie stylizacja nie traci nic ze swojego szyku – wręcz przeciwnie, nabiera modowego pazura.