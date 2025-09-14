Baleriny w stylu Mary-Jane, które charakteryzują się eleganckim paseczkiem, w ostatnich sezonach zawojowały trendy. Nosiłyśmy je do wszystkiego - letnich sukienek, garniturów w wersji biurowej, czy po prostu do jeansów i koszuli. Klasyczne Mary-Jane są już jednak passe. Jesienią 2025 baleriny Mary-Jane będziemy nosić tylko w wersji panterkowej lub... sportowej. Ta druga ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Sportowe Mary-Jane są bowiem niesamowicie wygodne, ale jednocześnie trudno je stylizować. Mimo tego podbiła już ulice Kopenhagi oraz Tokio podczas ostatnich tygodni mody. Tylko zobacz, jakie 3 modele sportowych Mary-Jane będą hitem tego sezonu.

1. Adidas Samba Jane

Kultowe Adidas Samby połączone z kultowymi Mary-Jane? Proszę bardzo! Marka Adidas postanowiła to zrobić i wydała na rynek buty w stylu Samb z paskiem na środku stopy. To połączenie wygody z elegancją świetnie będzie się prezentować w zestawieniu z klasycznymi jeansami, ale też np. sukienkami na jesień. Szczególnie pożądana stylizacja to długa, prosta sukienka oraz właśnie sportowe Mary-Jane. Za ten model na zalando.pl zapłacicie 409 zł.

Adidas Samba Jane, Fot. materiały promocyjne, zalando.pl

2. Birkenstock Mary-Jane

Birkenstocki znane są z popularnych i niezwykle wygodnych klapków, ale baleriny Mary-Jane też stały się kuszące dla tej marki. Jej zamszowy model Mantova to właśnie tego typu buty. Są mięciutkie i bardzo wygodne oraz dostępne w dwóch modnych kolorach sezonu jesień-zima 2025/2026 - czarnym i beżowym. Wygląd tych butów może wzbudzać kontrowersje, ale właśnie tego typu modele królowały w tym sezonie w Tokio. Szczególnie popularne jest zestawienie ich ze spódnicami oraz spodniami. Za taki model marki Birkenstock trzeba zapłacić 720 zł.

Birkenstock Mary-Jane, Fot. materiały promocyjne, birkenstock.com

3. Baleriny sportowe Bimba Y Lola

Również hiszpańska marka Bimba Y Lola ma w swoim asortymencie buty jak wyjęte z Copenhagen Fashion Week. To właśnie takie modele królowały na ulicach duńskiej stolicy. Urocze, sportowe, kolorowe - z jednym paskiem lub dwoma. To idealne buty do kolorowych sukienek oraz kwiatowego wzoru, który króluje na ulicach Kopenhagi. Te z Bimba Y Lola są naprawdę oryginalne i nie sposób przejść obok nich obojętnie. Kosztują 595 zł.

Baleriny sportowe Bimba Y Lola, Fot. materiały promocyjne, mimbaylola.com

Jak stylizować sportowe Mary-Jane? Moje 3 inspiracje

Tego typu sportowe baleriny Mary-Jane nie tak łatwo obronić pod względem stylizacji. Trzeba wiedzieć, z czym je połączyć, żeby nie wyglądać zbyt sportowo, a jednocześnie nie przesadzić z elegancją, która może się gryźć ze sportowym modelem butów. Dlatego znalazłam 3 inspiracje, które mogą ci wskazać, w jakim kierunku podążać.