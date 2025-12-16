Wszyscy wiemy, że moda regularnie zatacza koła, ale są takie powracające trendy, których mało kto by się spodziewał. Jednym z nich z pewnością są spodnie haremki, znane także jako alladynki, sindbady czy spodnie balonowe. O dziwo ponownie pojawiły się na modowej scenie i wygląda na to, że będą jednym z najgorętszych trendów roku 2026. Teraz jednak będzie się je nosiło zupełnie inaczej niż w latach 2000. Zobacz, z czym warto je łączyć, aby tworzyć zachwycające stylizacje.

Zaskakujący powrót - spodnie alladynki na długo zniknęły z szaf

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem jeansy wide leg odejdą w zapomnienie i zrobią miejsce haremkom. Choć jeszcze kilka lat temu były one obiektem kpin, dziś stają się synonimem odwagi i kreatywności w modzie. Takie spodnie z bardzo szerokimi nogawkami, ściąganymi przy kostce to jeden z hitów tegorocznych Fashion Weeków w Nowym Jorku czy Kopenhadze.

Współczesne wersje haremek różnią się jednak od tych znanych nam z poprzednich dekad. Teraz projektanci serwują nam modele z lekkich, lejących, błyszczących tkanin. Oprócz tego na wybiegach znanych marek pojawiały się także haremki wykonane ze skóry.

Dzięki wielkim nogawkom zakończonym wąsko przy kostce w ruchu spodnie te wyglądają dosłownie jak dzieło sztuki i od razu dodają charakteru całemu lookowi. Można więc zestawić je z najprostszą górą i butami, a efekt i tak będzie genialny. Jeśli jednak szukasz inspiracji na gotowe stylizacje, zerknij na kilka propozycji pod spodem, a w głowie stworzysz pełny look na wiosnę 2026.

Jak nosić haremki? Najmodniejsze stylizacje na wiosnę

Pierwszą propozycją jest czarny total look z haremkami w roli głównej. To najbezpieczniejsza opcja na początek przygody z takim modelem spodni, bo nie ma tu zbyt wielu rozpraszaczy uwagi i wszystko koncentruje się na szerokich nogawkach. Do tego warto dorzucić buty na wysokim obcasie, które optycznie wysmuklą nogi, sprawią, że poszerzane spodnie nabiorą lekkości i nie zdeformują proporcji sylwetki.

Kolejna opcja na czasie to wspomniane już skórzane haremki w kolorze czarnym lub modnym czekoladowym brązie. Taka opcja to mocniejszy akcent dla odważnych, ale efekt zdecydowanie jest wart ryzyka. W połączeniu z oversize'ovą marynarką w takim samym kolorze powstaje bardzo "fashion", a jednocześnie wygodna stylizacja - idealna nie tylko na specjalne wyjścia, ale i szybką kawę na mieście. Ciekawą opcją są skórzane haremki z regulowanymi ściągaczami, które pozwalają modyfikować kształt nogawki przy każdej kolejnej stylizacji, aby zawsze wyglądać nieco inaczej.

Trzeci wariant to haremki w wersji imprezowej, czyli z cienkiego, połyskującego materiału. Gdy połączy się je z delikatnymi sandałkami na obcasie i elegancką górą, powstanie idealna propozycja na wszelkiego rodzaju wyjścia ze znajomymi czy do teatru lub na wieczorny koncert. Świetnym dopełnieniem całości będzie tu mała torebka i mocniejsza biżuteria.

Ostatnia opcja to coś pomiędzy ponadczasową klasyką a stylem i wyrazistością, czyli haremki garniturowe zestawione z białą koszulą. Ta wersja idealnie sprawdzi się jako outfit do biura - zarówno z butami na płaskim obcasie, jak i wysokimi botkami czy szpilkami.

