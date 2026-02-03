Peplum jeans, znane jako spodnie z baskinką, stanowią jedną z najciekawszych nowości w świecie mody damskiej na sezon wiosna-lato 2026. Ten niebanalny fason łączy klasyczny denim z falbaną w talii, a taki akcent robi już całą stylizację. Ponadto baskinkowe jeansy podkreślają kobiece kształty, nadają sylwetce lekkości i tworzą efekt trójwymiarowości. Jednocześnie pozwalają na szeroką gamę stylizacji - od codziennych po bardziej eleganckie. Sprawdź, jak nosić peplum jeans wiosną 2026, aby było modnie i wygodnie.

Peplum jeans, czyli spodnie z baskinką

Peplum jeans to spodnie damskie wykonane z denimu, wyposażone w charakterystyczną falbanę lub minispódniczkę wszytą w okolicy talii. Nazwa "peplum" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego tunikę i odnosi się do wszelkiego rodzaju baskinek, czyli dodatkowej warstwy materiału, zwykle wszywanej na wysokości pasa. Baskinka wróciła do trendów już jesienią, ale teraz idziemy o krok dalej.

Głównym zadaniem baskinki w peplum jeans jest podkreślenie talii i nadanie figurze kobiecego charakteru. Dzięki spódniczkowemu detalowi spodnie optycznie modelują sylwetkę, akcentując zarówno talię, jak i biodra. Oczywiście jeansy z baskinką można kupić w różnych wersjach - od wąskich skinny aż po szerokie wide leg. Współczesne fasony zwykle łączą wysoką talię z nogawkami dopasowanymi do różnych typów sylwetek, ale niektóre modele posiadają dodatkowo ozdobne szwy, kokardy czy kontrastowe przeszycia.

Komu pasują spodnie z baskinką?

Peplum jeans uchodzą za fason dość uniwersalny, ponieważ sprawdza się kobietom w różnym wieku i z odmiennymi typami sylwetki. Szczególnie polecany jest jednak osobom, które chcą podkreślić talię lub dodać proporcji sylwetce. Ich największą zaletą jest zdolność modelowania figury i równoważenia proporcji ciała. Sprawdzą się więc przy takich typach sylwetki jak:

prostokątna – spodnie z baskinką dodają objętości w biodrach, optycznie tworząc wcięcie w talii i zaokrąglając linię bioder,

klepsydra – baskinka podkreśla naturalne wcięcie w talii i akcentuje biodra, eksponując najbardziej pożądane proporcje sylwetki,

gruszka – talię podkreśla się falbaną, a odpowiednio dobrana długość i fason nogawki pomagają zrównoważyć proporcje między biodrami a ramionami,

jabłko – należy zwrócić uwagę na szerokość baskinki oraz wybór modelu z wyższą talią, która optycznie wysmukli środek sylwetki.

Jak nosić peplum jeans?

Odpowiednia stylizacja peplum jeans wymaga umiejętnego balansowania proporcjami oraz świadomego doboru dodatków. Stylizacje z peplum jeans zyskują na atrakcyjności, gdy pozwolimy baskince odgrywać główną rolę w looku. Poniżej przedstawiam sprawdzone propozycje stylizacji na sezon wiosna-lato 2026.

Minimalistyczny top lub body – dopasowany, gładki golf, klasyczne body lub cienki sweter w jednolitym kolorze pozwalają skupić uwagę na baskince. Prosty fason góry nie konkuruje z trójwymiarowym dołem, utrzymując stylizację w nowoczesnym duchu. Jeśli jednak wybieramy baskinkę z kontrastowymi przeszyciami, printami lub dodatkowymi ozdobami, zachowajmy umiar w pozostałych elementach stylizacji. Obuwie na obcasie – botki na szpilce, sandały na słupku czy czółenka na niskim obcasie wysmuklają sylwetkę, a także wydłużają nogi. Dłuższa nogawka w połączeniu z butami o spiczastym nosku optycznie wydłuża całą sylwetkę. Stonowane dodatki – warto wybrać subtelną biżuterię, niewielką torebkę typu crossbody lub klasyczny pasek. Do tego ewentualnie lekka biżuteria, ale bez przesady, ponieważ unikamy nadmiaru ozdób, by nie przytłoczyć całej stylizacji. Warstwowe stylizacje – na chłodniejsze dni peplum jeans świetnie komponują się z dopasowaną marynarką, która podkreśla linię talii, lub z krótkim trenczem, odsłaniającym baskinkę.

