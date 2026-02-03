Reklama

Peplum jeans, znane jako spodnie z baskinką, stanowią jedną z najciekawszych nowości w świecie mody damskiej na sezon wiosna-lato 2026. Ten niebanalny fason łączy klasyczny denim z falbaną w talii, a taki akcent robi już całą stylizację. Ponadto baskinkowe jeansy podkreślają kobiece kształty, nadają sylwetce lekkości i tworzą efekt trójwymiarowości. Jednocześnie pozwalają na szeroką gamę stylizacji - od codziennych po bardziej eleganckie. Sprawdź, jak nosić peplum jeans wiosną 2026, aby było modnie i wygodnie.

Peplum jeans, czyli spodnie z baskinką

Peplum jeans to spodnie damskie wykonane z denimu, wyposażone w charakterystyczną falbanę lub minispódniczkę wszytą w okolicy talii. Nazwa "peplum" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego tunikę i odnosi się do wszelkiego rodzaju baskinek, czyli dodatkowej warstwy materiału, zwykle wszywanej na wysokości pasa. Baskinka wróciła do trendów już jesienią, ale teraz idziemy o krok dalej.

Głównym zadaniem baskinki w peplum jeans jest podkreślenie talii i nadanie figurze kobiecego charakteru. Dzięki spódniczkowemu detalowi spodnie optycznie modelują sylwetkę, akcentując zarówno talię, jak i biodra. Oczywiście jeansy z baskinką można kupić w różnych wersjach - od wąskich skinny aż po szerokie wide leg. Współczesne fasony zwykle łączą wysoką talię z nogawkami dopasowanymi do różnych typów sylwetek, ale niektóre modele posiadają dodatkowo ozdobne szwy, kokardy czy kontrastowe przeszycia.

Komu pasują spodnie z baskinką?

Peplum jeans uchodzą za fason dość uniwersalny, ponieważ sprawdza się kobietom w różnym wieku i z odmiennymi typami sylwetki. Szczególnie polecany jest jednak osobom, które chcą podkreślić talię lub dodać proporcji sylwetce. Ich największą zaletą jest zdolność modelowania figury i równoważenia proporcji ciała. Sprawdzą się więc przy takich typach sylwetki jak:

  • prostokątna – spodnie z baskinką dodają objętości w biodrach, optycznie tworząc wcięcie w talii i zaokrąglając linię bioder,
  • klepsydra – baskinka podkreśla naturalne wcięcie w talii i akcentuje biodra, eksponując najbardziej pożądane proporcje sylwetki,
  • gruszka – talię podkreśla się falbaną, a odpowiednio dobrana długość i fason nogawki pomagają zrównoważyć proporcje między biodrami a ramionami,
  • jabłko – należy zwrócić uwagę na szerokość baskinki oraz wybór modelu z wyższą talią, która optycznie wysmukli środek sylwetki.

Jak nosić peplum jeans?

Odpowiednia stylizacja peplum jeans wymaga umiejętnego balansowania proporcjami oraz świadomego doboru dodatków. Stylizacje z peplum jeans zyskują na atrakcyjności, gdy pozwolimy baskince odgrywać główną rolę w looku. Poniżej przedstawiam sprawdzone propozycje stylizacji na sezon wiosna-lato 2026.

  1. Minimalistyczny top lub body – dopasowany, gładki golf, klasyczne body lub cienki sweter w jednolitym kolorze pozwalają skupić uwagę na baskince. Prosty fason góry nie konkuruje z trójwymiarowym dołem, utrzymując stylizację w nowoczesnym duchu. Jeśli jednak wybieramy baskinkę z kontrastowymi przeszyciami, printami lub dodatkowymi ozdobami, zachowajmy umiar w pozostałych elementach stylizacji.
  2. Obuwie na obcasie – botki na szpilce, sandały na słupku czy czółenka na niskim obcasie wysmuklają sylwetkę, a także wydłużają nogi. Dłuższa nogawka w połączeniu z butami o spiczastym nosku optycznie wydłuża całą sylwetkę.
  3. Stonowane dodatki – warto wybrać subtelną biżuterię, niewielką torebkę typu crossbody lub klasyczny pasek. Do tego ewentualnie lekka biżuteria, ale bez przesady, ponieważ unikamy nadmiaru ozdób, by nie przytłoczyć całej stylizacji.
  4. Warstwowe stylizacje – na chłodniejsze dni peplum jeans świetnie komponują się z dopasowaną marynarką, która podkreśla linię talii, lub z krótkim trenczem, odsłaniającym baskinkę.

