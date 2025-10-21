Jesień i zima 2025/2026 zapowiadają się pełne nowości w świecie mody. Projektanci zaprezentowali na wybiegach zarówno odświeżone klasyki, jak i odważne eksperymenty z formą. Wśród dominujących trendów pojawiły się wyraźne inspiracje wygodą i elegancją w codziennym wydaniu.

Reklama

Spodnie odgrywają w tym sezonie kluczową rolę. Choć znane fasony wciąż są obecne, otrzymują one zupełnie nowe oblicze. Projektanci proponują dopasowane kroje slim, luksusowe satynowe modele oraz spódnico-spodnie w różnych wydaniach. Te trzy fasony wyznaczają kierunek, w jakim zmierza moda w sezonie jesień-zima 2025/2026.

Spodnie o kroju slim – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Kultowe spodnie o kroju slim powracają w sezonie jesień-zima 2025/2026 w bardziej dopracowanej formie. Tym razem ich fason jest jeszcze lepiej dopasowany do sylwetki, jednak bez utraty komfortu noszenia. To propozycja dla kobiet, które cenią sobie klasykę z nutą świeżości.

Najmodniejsze modele dostępne są w stonowanych odcieniach: klasycznej czerni, grafitach i karmelowych beżach. Wyróżniają je detale – przeszycia, dekoracyjne suwaki, kieszenie, a nawet dziury, które nadają spodniom nowoczesnego charakteru. Slimy doskonale sprawdzą się zarówno jako element formalnego stroju biurowego, jak i w luźniejszych, codziennych stylizacjach. Które z domów mody lansują krój slim? Sportmax, Ottolinger i Hermès.

Pokaz Sportmax - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Spodnie z satyny – luksus na co dzień

Jesień i zima 2025/2026 to także wielki powrót satyny. Błyszcząca, miękka tkanina pojawia się w nowych, odważnych fasonach – od szerokich spodni typu palazzo, po klasyczne modele z lekko zwężanymi nogawkami.

Projektanci tacy jak: Giorgio Armani, Zimmermann i Vequer, lansują szeroką gamę kolorystyczną: od delikatnych pasteli, jak pudrowy róż i szałwiowa zieleń, po intensywne, głębokie barwy – bordo, granat czy śliwkowy. Dzięki temu satynowe spodnie można z łatwością dopasować do różnych okazji i stylów. Zestawione z grubymi swetrami lub wełnianymi marynarkami tworzą modowy kontrast miękkości i struktury, wpisując się idealnie w klimat chłodniejszych miesięcy. Satyna plus gruba dzianina to ulubione połączenie Dunek.

Ważne: Zimą 2026 satyna rozgości się w trendach. Oprócz satynowych spodni będziemy nosić też satynowe sukienki.

Pokaz Giorgio Armani - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Spódnico-spodnie – modna fantazja

Sezon jesień-zima 2025/2026 to również czas śmiałych eksperymentów, których podjęły się takie domy mody jak: Courrèges, Balmain czy Ganni. Na wybiegach pojawiły się hybrydowe fasony, które łączą cechy spódnic i spodni. Spódnico-spodnie zyskują drugie życie – teraz w geometrycznych krojach, z asymetrycznymi cięciami i kontrastującymi materiałami.

Wśród najmodniejszych modeli znajdziemy fasony z wysokim stanem, plisowaniem i ozdobnymi zapięciami, które nadają im elegancji i unikalnego stylu. To wybór dla kobiet poszukujących wyrazistego looku, gotowych przełamać "zasady" mody codziennej. Spódnico-spodnie świetnie odnajdują się zarówno w stylizacjach casualowych, jak i tych bardziej formalnych.

Pokaz Courrèges - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czytaj także: