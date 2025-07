Niektóre elementy garderoby od razu kojarzą się z elegancją i luksusem. To z reguły klasyki, które można dopasować do wielu elementów garderoby - szczególnie tych basicowych. Niedawno pisałam, że chocolate heels to buty jak marzenie. W tym sezonie absolutnym numerem jeden jest jednak inna para. White slingback to ponadczasowy model butów i hit 2025 roku. Królował wiosną, króluje latem i będzie królował także jesienią. A czym dokładnie się charakteryzuje?

Reklama

Zakochałam się w tych butach od pierwszego wejrzenia

Pamiętam, gdy pierwszy raz zobaczyłam te czółenka w internecie. Od razu przykuły moją uwagę i mnie zachwyciły. Wyobraziłam sobie stylizacje, które mogłabym z nimi stworzyć - biała koszula i klasyczne jeansy, sukienka w stylu retro czy biały total look z trenczem narzuconym na ramiona. Ta para butów pasuje do każdej pory roku i okazji.

Mowa o white slingback - czółenka na niskim słupku lub obcasie z odkrytą piętą w kolorze białym. Choć dawniej ten odcień butów kojarzył się z kiczem, dziś jest absolutnym hitem, bo w końcu wiemy, jak go nosić.

White slingback to ponadczasowy model butów i hit 2025 roku

Nic więc dziwnego, że obecnie białe czółenka z odkrytą piętą uznawane są za ponadczasowe. Zwłaszcza w wersji z palcami w czub. To model, który pokochały it-girls i króluje na fashion weekach. Coraz częściej jednak możemy go dostrzec na ulicach, bo kobiety chętnie stawiają na takie buty. A możemy je znaleźć w popularnych sieciówkach.

Tego typu białe czółenka są dostępne np. w sieci sklepów H&M, gdzie kosztują 209 zł. Piękny model dostępny jest także a Mango za 189,99 zł. A najpiękniejszą parę znalazłam w CCC, gdzie kosztuje 199,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Reklama

Białe czółenka z odkrytą piętą z CCC za 199,99 zł, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Białe czółenka - inspiracje na stylizacje

Tego typu czółenka można nosić zarówno do eleganckich, jak i bardziej sportowych stylizacji. Wybrałam TOP 5 outfitów, do których można je dopasować. Który z nich podoba ci się najbardziej?