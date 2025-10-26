Spodnie w kratę to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Z ulic Paryża płynie moda, która udowadnia, że ten klasyczny wzór ma wiele oblicz – od elegancji, przez codzienną wygodę, po estetykę retro rodem z lat 70. Kobiece spodnie w kratę pojawiają się w coraz bardziej zaskakujących stylizacjach, łącząc styl paryski, modę vintage oraz elementy streetwearu. Kobiety pokazują, jak nosić je ze smakiem i pewnością siebie.

Jak ze smakiem nosić spodnie w kratę na co dzień?

Fashionistki na nowo odkryły potencjał, jaki kryje się w spodniach w kratę. Ten niegdyś zarezerwowany dla subkultur punkowych wzór dziś funkcjonuje jako element codziennych stylizacji. Kobiece spodnie w kratę świetnie sprawdzają się w miejskim rytmie życia. Są wygodne, modne i zaskakująco uniwersalne.

Streetwear zachwyca nonszalancją. Na ulicach widuje się kobiety łączące spodnie w kratę z luźnymi swetrami, pastelowymi akcesoriami czy sneakersami. Krata w brązach, beżach lub zgaszonych czerwieniach wprowadza nutę retro, idealną do miejskiego stylu. Właśnie tak wygląda współczesna moda vintage, która wpisuje się w klimat paryskich ulic.

Spodnie w kratę w wersji casual, fot. Getty Images, Moritz Scholz, Contributor

Krata jak z czerwonego dywanu w eleganckich stylizacjach

Spodnie w kratę przełamują stereotyp casualowego lub buntowniczego stroju. W bardziej eleganckich zestawieniach potrafią wyglądać wręcz luksusowo. Fanki mody noszą eleganckie spodnie w kratę zestawione z marynarkami, koszulami i szpilkami. Ten modowy zabieg pozwala im wyglądać szykownie zarówno w pracy, jak i podczas wieczornych wyjść.

Wielką zaletą tego trendu jest jego różnorodność. Krata może być subtelna i monochromatyczna lub wyrazista i kolorowa – zależnie od charakteru stylizacji. Klasyczne kroje, jak cygaretki czy luźne spodnie z wysokim stanem, podkreślają figurę, a wzór w kratę dodaje całości stylowego pazura.

Spodnie w kratę w eleganckim wydaniu, fot. Getty Images, Gareth Cattermole, Staff

Wygoda piżamy, streetwear z najwyższej półki

Kolejne zaskakujące wcielenie spodni w kratę to look inspirowany… piżamą. Tak, to jeden z hitów sezonu. Fashionistki z lekkością miksują spodnie o luźnym kroju, przypominające dolną część piżamy, z eleganckimi dodatkami i wysokiej jakości materiałami.

Takie spodnie w kratę są zazwyczaj uszyte z miękkich tkanin – wełny, bawełny lub lnu – co sprawia, że nosi się je z prawdziwą przyjemnością. Zestawione z klasycznym t-shirtem, sneakersami lub prostym golfem stają się idealnym wyborem na luźny dzień w mieście.

Spodnie w kratę w streetwearowym stylu, fot. Getty Images, Daniel Zuchnik, Contributor

