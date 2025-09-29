Moda na jeansy kołem się toczy. Dziś modne są boyfriendy jutro slim fit. Jeśli masz typ figury zwany gruszką, to masz szczęście. Jesienią 2025 możesz nosić denimowe spodnie, które są prawdziwym hitem. O jakich jeansach mowa? Spodnie typu boocut to dobry wybór dla figury typu gruszka, ponieważ luźno rozszerzające się ku dołowi nogawki pomagają zbalansować szerokie biodra i uda, wyrównując proporcje sylwetki i optycznie ją wysmuklając. Najlepiej, aby spodnie miały wysoki stan podkreślający talię.

Ważne. Spodnie typu bootcut to krój łudząco podobny do znanych z lat 90. dzwonów. Różnią się tym, że szerokość między częścią udową a łydkową jest mniej wyrazista. Jest to więc „delikatniejsza” wersja dzwonów.

Bootcuty marki Reserved

Jasne boocuty możesz nosić na każdą okazję, jednak ja polecam zostawić je na co dzień. Świetnie zgrają się z sneakersami i skórzaną ramoneską. Spróbuj łączyć je także z botkami na słupku i oversizową marynarką. Pamiętaj, że spodnie typu bootcut powinny sięgać pięty. Jeśli długość twojego modelu będzie kończyć się przy kostce, będzie to wyglądać po prostu karykaturalnie. Spodnie marki Reserved kosztują 129,99 zł.

Jeansy - Fot. reserved.com

Spodnie typu bootcut od marki Stradivarius

Jeśli poza wyrównaniem proporcji sylwetki zależy ci także na jej wyszczupleniu, zdecyduj się na boocuty w kolorze czarnym. Ten model to doskonała opcja do pracy — oczywiście jeśli nie obowiązuje cię określony dress code. Łącz je z botkami na szpilce, koszulą wiązaną pod szyją i klasyczną taliowaną marynarką. Pamiętaj, aby koszulę zawsze wkładać w spodnie. Spodnie marki Stradivarius kosztują 125 zł.

Denimowe boocuty marki Zara

Jeśli nie lubisz obcisłych spodni, idealne dla ciebie będą nieco szersze po całości boocuty — ważne, aby spodnie nie opinały się na biodrach. Nie bój się, że taki model cię pogrubi. Co nosić do luźniejszych bootcutów? Dobrze sprawdzi się dość dopasowany t-shirt z nadrukiem i supermodne loafersy. Spodnie z Zary kosztują 179 zł.

Jeansy - Fot. zara.com

Z czym łączyć spodnie typu boocut?

Skoro wiesz już, że dla figury typu gruszka jesienią 2025 najlepsze będą spodnie zwane bootcut, zastanówmy się teraz, z czym najlepiej je nosić. Dla figury typu gruszka najlepiej sprawdzają się bluzki, które optycznie poszerzają ramiona i przyciągają uwagę do góry, np. z dekoltem łódkowym, bufkami, falbanami lub ozdobnymi detalami na ramionach.

Pamiętaj, że w modzie chodzi o to, aby wydobyć twoje naturalne atuty. Jeśli dobrze czujesz się np. w rurkach, nie musisz nosić boocutów — w końcu moda to zabawa i najważniejsze jest to, aby nie robić nic wbrew sobie.

