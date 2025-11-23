Do niedawna było to połączenie przeznaczone głównie dla panien młodych i występujące w sukniach ślubnych. Dziś tego typu kreacje, niekoniecznie w białym kolorze, przenikają się także na inne okazje. Kobiety kochają połączenie koronki i tiulu - w sukienkach, spódnicach, a nawet bluzkach z baskinkami. Mamy ogromny wybór tego typu elementów garderoby, które świetnie sprawdzają się na eleganckie okazje, wieczorowe wyjścia, a także na święta czy na co dzień do biura, gdy łączymy je z casualowymi ubraniami. Wybrałam 3 rzeczy, w których zadasz szyku, a łączą w sobie właśnie koronkę i tiul.

1. Koronkowa sukienka Midi - Zara

Na początek sukienka, czyli najczęściej wybierany element garderoby w święta. To urocza, niezwykle kobieca opcja z edycji limitowanej hiszpańskiej sieciówki. Została wykonana z koronki na tiulowej podszewce. Ma długość midi i została wykończona falbankami.

Wystarczy dobrać do niej buty na obcasie i delikatną biżuterię, a cała świąteczna stylizacja będzie gotowa. Za taką sukienkę należy zapłacić 499 zł.

Koronkowa sukienka midi z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

2. Spódnica midi z koronką - Reserved

Spódnica, która znalazła się w sieci sklepów Reserved, to klasyczny koronkowy model wyszywany na delikatnym tiulu. Jest przezroczysty, ale pod spodem posiada halkę w wersji mini. Świetnie prezentuje się z kozakami i długim czarnym swetrem.

To jednak dobra opcja także do topu na ramiączkach - wówczas całość będzie prezentować się jak najpiękniejsza sukienka. Wtedy warto uzupełnić stylizację mocną biżuterią i oczywiście obcasami. Taką spódnicę możemy kupić za 149,99 zł.

Spódnica midi z koronką z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

3. Spódnica z tiulu i koronki - Zara

W sieci sklepów Zara również znajdziemy spódnicę wykonaną z tiulu i koronki. Materiał cudnie się leje i wygląda jak u baletnicy. Ten model nie ma koronki na całej długości, tylko jest wykonany z łączonych materiałów. To oznacza, że na górze mamy gruby pas koronki, a dalej dołączony jest luźno puszczony tiul.

W takiej spódnicy z pewnością zadasz szyku - niezależnie od tego, czy dopasujesz do niej klasyczną białą koszulę czy może zdecydujesz się na bardziej wycięty TOP. To też świetna opcja do marynarki. Koszt takiej spódnicy w Zarze to 299 zł.

Spódnica z tiulu i koronki z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Czytaj także: