Gdy chcemy podejrzeć trendy, które w nadchodzącym sezonie będą królować na ulicach polskich miast, kierujemy się w stronę Danii. To właśnie mieszkanki tego kraju od wielu lat są dla nas źródłem inspiracji, jeśli chodzi o modne stylizacje. Ich pomysły na outfity z pewnością dodadzą barw jesiennym dniom. A jeden z nich jest naprawdę romantyczny. Koronkowa falbanka to ukochany trend Dunek na jesień 2025.

Dunki najchętniej stawiają na ten uroczy trend w swoich stylizacjach

Mieszkanki Kopenhagi chętnie stawiają na własne trendy, nieco odmienne od tych, które możemy zobaczyć na ulicach innych europejskich stolic. Choć wiele z tych elementów garderoby się powtarza, w ich przypadku króluje znacznie więcej barw. Niedawno pisałam, że na ulicach Kopenhagi rządzi ten wzór. Teraz okazuje się, że Dunki stawiają na jeszcze inny, bardzo kobiecy trend.

Wiemy już, że baskinka wraca po latach do łask, ale również inne falbanki będą hitem. Szczególnie te koronkowe, które pokochały Dunki. Mieszkanki Kopenhagi stawiają na nie przy bluzkach, sukienkach, a nawet narzutkach. Podczas Copenhagen Fashion Week koronka była widoczna niemal wszędzie.

Koronkowa falbanka to ukochany trend Dunek na jesień 2025

Jeżeli zatem podoba ci się motyw koronki w stylizacjach, koniecznie weź przykład z Dunek. Dla nich jest ona dopełnieniem stylizacji, a jednocześnie nadaje całemu lookowi oryginalności. Z jednej strony dodaje charakteru, z drugiej to bardzo kobiecy dodatek, podkreślający delikatność osoby, która się na niego decyduje.

Mieszkanki Danii koronkę noszą na różne sposoby. Przede wszystkim przy sukienkach. To może być cała koronkowa kreacja wykończona falbankami lub zaledwie dodatek - np. wykończenie materiału. Warto też postawić na koronkę jako dodatek do stylizacji - np. narzutkę. Dobrze sprawdzi się m.in. w połączeniu z jeansami. Wówczas zapewnisz sobie modną, ale jednocześnie niezobowiązującą stylizację.

Koronkowe kreacje na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Koronka może być też zaledwie uzupełnieniem twojej stylizacji. Wystarczy, że zdecydujesz się na drobny element przy sukience czy spodniach. Wówczas postawi ona kropkę na i twojego looku, a jednocześnie nie będzie jej za dużo, dzięki czemu będziesz prezentować się elegancko i bardziej profesjonalnie - dziewczęcy akcent nie będzie bowiem aż tak uwydatniony. To opcja dla kobiet, które wolą stonowane stylizacje, ale chcą zaakcentować koronkowy trend.

Koronkowe detale na Copenhagen Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Koronkowe falbanki w stylizacjach - inspiracje

Koronka niejedno ma imię. Warto na nią stawiać w różnych wydaniach - od całych stylizacji, po zaledwie detale. Warto jednak wiedzieć, z czym ją połączyć, żeby stworzyć modny i elegancki outfit, ale nie przesadzić w żadną stronę. Dlatego znalazłam 5 inspiracji na koronkowe stylizacje, na które warto postawić jesienią i zimą 2025. Absolutnym hitem moim zdaniem będzie koronkowa sukienka na koszuli lub T-shircie. A tobie który z tych outfitów najbardziej przypadł do gustu?